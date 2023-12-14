"الناشئين" يفرط بالفوز ويتعادل مع السعودية في غرب آسيا

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فرط المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 15 عاما، بفرصة الفوز على المنتخب السعودي، وتعادل معه بهدفين لمثلهما أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا للناشئين بنسختها العاشرة، والتي تقام أحداثها على ملعب مجمع السعادة بسلطنة عمان.ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني عبد الله القططي بتشكيلة مكونة من قصي الحلاحلة، عز الدين المصري، خزرج القاسم، هاشم سلامة، ياسر الحمبوز، زيد الخالدي، محمد أبو الغنم، مهند محمود، زيد أبو دهيم، قيس الشواشرة ومحمود الطميزي.وأنهى منتخب الناشئين الشوط الأول متقدما بهدفين جاءا عبر المهاجم محمود الطميزي، إلا أن المنتخب السعودي استطاع إدراك التعادل عبر وليد العوفي وعبد الله هزازي.وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، والتي جمعت منتخبي سورية والإمارات.وأصبحت آمال المنتخب الوطني ضئيلة في بلوغ نصف نهائي البطولة، بعد خساراته في الجولة الأولى من الإمارات بهدف نظيف، ليجمع من مباراتين نقطة واحدة.ويخوض منتخب الناشئين مباراته الأخيرة غدا السبت مع المنتخب السوري عند الساعة الرابعة مساء، ويحتاج الفوز من أجل محاولة التأهل للدور الثاني.