الجمعة 15 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الناشئين" يواجه سورية بطموح التأهل ببطولة غرب آسيا اليوم

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المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 15 عاما - (من المصدر)
عمان - يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 15 عاما مشواره في الدور الأول من بطولة غرب آسيا للناشئين بنسختها العاشرة، عندما يلتقي اليوم عند الساعة الرابعة مساء نظيره السوري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للبطولة التي تقام في ملعب مجمع السعادة بمدينة صلالة العمانية.اضافة اعلان
ويطمح منتخب الناشئين في تحقيق الفوز والمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لنصف نهائي البطولة، بعد أن فقد 5 نقاط في الجولتين الماضيتين، بخسارته من المنتخب الإماراتي بهدف نظيف في الجولة الأولى، والتعادل بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية مع المنتخب السعودي.
ويحتل “الناشئين” المركز الرابع والأخير في مجموعته برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل المنتخب السعودي المركز الأول برصيد 4 نقاط، مقابل 3 نقاط للمنتخبين السوري والإماراتي في المركزين الثالث والرابع.
وتقام المواجهة الثانية للمجموعة نفسها عند الساعة السابعة مساء بين المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي.
ويتعين على المنتخب الوطني من أجل التأهل تحقيق نتيجة الفوز ولا شيء سواها، وانتظار خسارة المنتخب الإماراتي أمام السعودية، أو العكس من أجل التأهل، فيما يشكل تعادل المنتخبان وداع المنتخب بشكل رسمي من الدور الأول، علما بأن التعادل أو الخسارة للمنتخب الوطني لا تكفيه للمنافسة على التأهل.
ويضع اتحاد غرب آسيا معيار فارق المواجهات المباشرة بين منتخبين في حال تساويهما بالنقاط من أجل حسم التأهل، حيث أن فوز المنتخب على سورية، وخسارة الإمارات من السعودية، تعني تأهل السعودية والأردن للدور الثاني بالنقاط، فيما يشكل فوز الإمارات، وصول المنتخب الوطني والسعودي للنقطة الرابعة، وتعادلهما بفارق المواجهات المباشرة، ليتم اللجوء لاحقا لفارق الأهداف.
ويتطلع المنتخب الوطني بقيادة المدرب عبد الله القططي، في تحقيق الفوز من أجل المنافسة على التأهل، بغية المحافظة على اللقب للنسخة الثانية على التوالي، رغم المشاكل العديدة التي ظهرت على أداء المنتخب في المباراتين، وفقدان التركيز وسوء اللمسة الأخيرة.
ومن المتوقع أن يدفع القططي بتشكيلة مكونة من قصي الحلاحلة، عز الدين المصري، خزرج القاسم، هشام سلامة، ياسر الحمبوز، الخالدي، محمد أبو الغنم، قيس الشواشرة، مهند محمود، زيد أبو دهيم ومحمود الطميزي.
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