الأحد 20 آب 2023
النسخة المطبوعة

النجم البرتغالي أوتافيو ينضم للنصر السعودي

b5yxv5dzc3ekh71qwuma
أوتافيو ينضم للنصر السعودي
أغلق نادي النصر، صباح يوم الأحد، اتفاقه مع بورتو البرتغالي، من أجل انتقال صانع الألعاب أوتافيو إلى الفريق السعودي بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد إجراء الفحوصات الطبية في دبي الإماراتية.اضافة اعلان

وبحسب مصادر "العربية.نت" تمكن النصر من الوصول إلى اتفاق مع الفريق البرتغالي بعد تكثيف المفاوضات في اليومين الماضيين، حيث أصر بورتو على دفع الشرط الجزائي للاعب البالغ من العمر "28 عاما" على جزئين والبالغ 60 مليون يورو.

وارتفعت قيمة الشرط الجزائي الخاصة باللاعب بعد 15 يوليو الماضي من 40 إلى 60 مليون يورو، ولم تنجح مفاوضات النصر الأولى في تلك الفترة مع بورتو، الذي طلب دفع قيمة الشرط الجزائي دفعة واحدة حينها "40 مليون يورو"، وهو ما جعل الفريق السعودي يتجه إلى خيارات أخرى.

وساهمت رغبة اللاعب الدولي البرتغالي ذي الأصول البرازيلية في تسهيل عملية انتقاله إلى الدوري السعودي، بعدما طالب إدارة ناديه بتسهيل عملية رحيله، قبل أن يتفق بورتو مع النصر، مساء السبت، على دفع الشرط الجزائي على ثلاث فترات، 20 مليون يورو لكل دفعة.

وكان أوتافيو قد تلقى عدة عروض في الفترة الماضية، إلا أن قيمة الشرط الجزائي حالت دون إكمال انتقاله إلى الدوري الإيطالي، كما عمل البرتغالي كريستيانو رونالدو على إقناع اللاعب بفكرة الانتقال إلى النصر في يوليو الماضي، إضافة إلى المدرب لويس كاسترو الذي أشرف على تدريبه في موسم 2014-2015.

ونجح النصر في تخفيض العرض الأول الذي تم تقديمه إلى أوتافيو من 18 مليون يورو كراتب سنوي في يوليو الماضي، إلى 13 مليون يورو كون أن النادي سيدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 60 مليون يورو بدلا من 40 كما كان في السابق.

ومن المقرر أن يصل أوتافيو إلى دبي الإماراتية، يوم الاثنين، من أجل إجراء الفحوصات الطبية تمهيدا لتوقيع أوراق انتقاله إلى النصر، وسيتم إجراء الفحوصات في مركز "فيفا" بدبي، مثلما فعل النادي مع السنغالي ساديو ماني.

وأصيب سيرجو كونسيساو، مدرب بورتو، بخيبة أمل كبيرة بعد اتفاق النادي مع النصر على انتقال أوتافيو، وذلك بسبب عدم تمكن الفريق من تعويض غياب لاعب الوسط الدولي، إضافة إلى أن الخيارات الأخرى ليست مرضية للمدير الفني.

وخاض أوتافيو 44 مباراة مع بورتو الموسم المنصرم، سجل 7 أهداف ولعب 13 تمريرة حاسمة، وفاز بلقبين مع الفريق الملعب بـ "التنانين"، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري البرتغالي موسم 2022-2023.

ويملك في رصيده 14 مباراة دولية، وشارك مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2022، علما بأنه بدأ مسيرته الدولية مع منتخبات المراحل السنية في البرازيل.
الفيصلي ومعان

الفيصلي ينفرد بصدارة "المحترفين" بفوزه على معان برباعية 18 آب 2023

1692364799150271400

شباب الأردن والسلط يرفعان شعار الفوز في دوري المحترفين 18 آب 2023

1692367657690340300

"سلة السيدات" يخسر رهان إيران ويفقد فرصة المنافسة على البطاقة التأهيلية 18 آب 2023

التايكواندو - تعبيرية

تحديد موعد سفر "أشبال" و"كبار" التايكواندو إلى سراييفو وباريس 18 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جانب من لقاء سابق بين فريقي دي لاسال والنصر (من المصدر)

دي لاسال يريد اللقب للمرة السادسة والنصر ينشد "الأولى"

28 تموز 2023
اقرأ أيضا
20230819_220510

بيلنغهام: أنا أفضل بعشر مرات مقارنة بالموسم الماضي

منذ2 ساعة
247643

للمرة الأولى في تاريخها.. إسبانيا تحقق كأس العالم للسيدات

منذ3 ساعة
369632718_795520169244067_611951479316668982_n

الوحدات يقبل استقالة البوسني داركو

منذ4 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-19 at 10.03.30 PM

التعمري يسجل ثنائية ويقود مونبيليه لتجاوز ليون بالدوري الفرنسي

منذ24 ساعة
المهاجم البرازيلي نيمار

أمام 60 ألف متفرج.. الهلال السعودي يقدم نيمار

منذ24 ساعة
منتخبنا الوطني للناشئين لكرة الطائرة

"الناشئين" يخسر أمام السعودية في "طائرة" غرب آسيا

18 آب 2023
افكار و مواقف

ماذا بعد ذلك؟

جهاد المنسي |اليوم

الحماية الاجتماعية: حجر الزاوية للإصلاح الاقتصادي المنشود

أحمد عوض |اليوم

القول الفصل

يعقوب ناصر الدين |اليوم

من هي الدولة العربية الأقوى؟

سميح المعايطة |اليوم

نحو نخب جديدة قيد التصنيع

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1692521310812512900

‏كشف الدعاية الإسرائيلية.. حرب الخداع بالكلمات‏

ترجمات |منذ 58 دقيقة
1692521310742512500

السلطويون يمضون قدما

ترجمات |منذ 58 دقيقة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

إقالة محافظي "السلطة": مقدمة للتغيير أم لعبة داخلية؟‏

ترجمات |منذ 59 دقيقة
1692438512131032000

الحقيقة القاسية: هجوم المحاولة الأخيرة الأوكراني ‏يفشل

ترجمات |19 آب 2023
1692438512161032200

القوة الإيرانية الناعمة في كردستان العراق

ترجمات |19 آب 2023
1692285134619555900

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-2)

ترجمات |18 آب 2023
 