النسور: أتطلع لتمثيل منتخب "الأجسام"

مصطفى بالو

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عمان - أكد اللاعب مأمون النسور بطل فئة الفيزيك (176 سم) في بطولة الأردن المفتوحة لبناء الأجسام، أن قلوب جميع الشعوب العربية مع غزة، مشيرا إلى أنه رفع علم فلسطين أثناء تتويجه بالميدالية الذهبية لفئته، تأكيدا لرفض العدوان الصهيوني على غزة، والذي ينافي الأخلاق الإنسانية.وقال النسور في رده على استفسارات "الغد": "يجب رفع العلم الفلسطيني في جميع المحافل الرياضية المحلية والعربية والقارية، وهو ما يعتبر أبسط أنواع التعبير عن إسناد الحق لأهل فلسطين وغزة، وحقهم في نيل الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، والرياضة "أرض خصبة" لنجومها لنصرة الحق والقضايا الإنسانية العادلة، وكنت تجهزت لرفع العلم في مراسم التتويج على مسرح العرض قبل 3 أيام من البطولة".وعن فوزه بالميدالية الذهبية لطول 176 سم في فئة الفيزيك، أجاب النسور: "أمارس رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية منذ أن بلغت 15 عاما، واستهوتني كثيرا لأنها تعزز قيم الصبر والإرادة والتحدي، ما شجعني لاقتحام منافساتها المحلية، حيث خضت غمار المنافسة في فئة البدي البلدنج 2019، وتوجت بالميدالية الذهبية لوزن 75 كغم، إلا أن انشغالاتي الدراسية والعملية أخذتني بعيدا عن صالات التدريب".وأضاف: "قبل هذه البطولة، وبعد عودتي من أداء فريضة الحج، كانت التغيرات غير الصحية قد بدت على جسمي من حيث السمنة وارتفاع نسبة الدهون، ما دفعني إلى العودة إلى صالة التدريب البدني، وشجعني مدربي وليد العلي على خوض منافسات بطولة الأردن، وبدأت التجهيز لمسرح العرض تحت إشرافه منذ 3 أشهر، ووضعت أمامي هدف المنافسة على الميدالية الذهبية لفئتي والظفر بإحدى بطاقات الاحتراف".وزاد النسور: "كنت أتدرب بمعدل 4 ساعات يوميا، حيث الكارديو لمدة ساعة صباحا وأخرى مساء، وساعتين في صالة التدريب البدنية، وفق برنامج غذائي صارم يصل إلى 7 وجبات، والدخول في مرحلة تنشيف الجسم وما يتخللها من مراعاة لأدق التفاصيل الغذائية، ووجهت نظري صوب منصة التتويج، والحمدلله وفقني الله في التتويج بالميدالية الذهبية لفئتي، ونافست بقوة على بطاقة احتراف الفيزيك التي ذهبت إلى زميلي أحمد رحاحلة الذي أبارك له اجتهاده".وحول تنظيم البطولة والتحكيم وطموحاته للمرحلة المقبلة، رد النسور: "قدم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية البطولة بأجواء احترافية لجميع الفئات، سواء في منطقة التجهيز خلف المسرح، والدخول إلى المسرح والعرض، وتتويج الأبطال، في الوقت الذي أضفى فيه التحكيم رونقا خاصا على المنافسات، لدقة النتائج ونزاهتها، وإلى جانب وجود الداعم صهيب حسين بتخصيصه المكافآت المالية للحاصلين على بطاقات الاحتراف، ورافق ذلك النجاح الفني قوة اللاعبين المشاركين في جميع الفئات، وأوجه بوصلتي نحو نيل شرف تمثيل المنتخب الوطني، وخوض العديد من البطولات الخارجية في المرحلة المقبلة".