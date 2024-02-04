"النسوي" يتعرف إلى هوية منافسيه في"غرب آسيا" اليوم

يحيى قطيشات

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عمان - يترقب المنتخب النسوي لكرة القدم، اليوم معرفة هوية منافسيه من خلال سحب قرعة بطولة غرب آسيا الثامنة، والتي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 من شباط (فبراير) الحالي، في مدينة جدة السعودية، إذ يتطلع المنتخب إلى الحتفاظ بلقب البطولة وتحقيق إنجاز جديد، وسط منافسة شديدة نظرا للتطور الذي أصاب المنتخبات المشاركة من الناحية الفنية.وتسحب القرعة عند الساعة الواحدة ظهرا، في مقر اتحاد غرب آسيا في العاصمة عمان، بمشاركة منتخبات السعودية، الأردن، سورية، العراق، لبنان، فلسطين إلى جانب منتخبي غوام ونيبال اللذان يشاركان في هذه النسخة بدعوة خاصة كضيفين من اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.وسيتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، يترأس الأولى المنتخب السعودي المضيف، والمجموعة الثانية المنتخب النسوي بطل النسخة الماضية، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي.وتقام منافسات دور المجموعات على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما ستقام الأدوار النهائية على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.ونال منتخب السيدات لقب بطولة غرب آسيا العام الماضي للمرة الثالثة على التوالي، بعد الفوز في جميع مبارياته على المنتخبات المشاركة وهي: سورية، لبنان وفلسطين، ليفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخه من أصل 7 نسخ، لم يغب المنتخب عن أي منها.وأضاف المنتخب الوطني اللقب الخامس لخزائنه لهذه الفئة، بعد أن توج ببطولة النسخة السادسة في البحرين العام 2019، والخامسة في الأردن العام 2014، والثانية في الأردن العام 2007، والنسخة الأولى في الأردن أيضا خلال العام 2005، فيما توج المنتخب الإماراتي بنسختي العامين 2010 و2011 اللتين أقيمتا على أرضه.وتكتسب النسخة الجديدة من البطولة أهمية كبيرة، وذلك بسبب حجم المنتخبات المشاركة وسعيها إلى التنافس من أجل الفوز باللقب، كما أنها تقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أن المنتخب الوطني السعودي للسيدات سيشارك للمرة الأولى في بطولات "العشب" لاتحاد غرب آسيا.ورحبت نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيسة اللجنة النسوية في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، بالمنتخبات المشاركة في البطولة متمنية لها طيب الإقامة في المملكة، وأكدت أن استضافة المملكة لهذه البطولة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير كرة القدم النسائية في المملكة والتي سجلت العديد من النجاحات في فترة قصيرة أشاد بها الجميع.من جانبه أكد الأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم، أن البطولة الجديدة ستشهد منافسة عالية المستوى وتنظيما مميزا، عطفا على ما قدمه الاتحاد السعودي لكرة القدم في البطولات التي استضافها، سواء في اتحاد غرب آسيا أو على الأصعدة والمستويات كافة.إلى ذلك، يواصل المنتخب النسوي تدريباته بقيادة المدير الفني ماهر أبو هنطش، وبغياب اللاعبات المحترفات باستثناء المحترفة في صفوف فريق جدة السعودي بانة البيطار، التي التحقت بتدريبات المنتخب.وتضم قائمة المنتخب 32 لاعبة هن: شيرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سرين عبيدات، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح، وميساء جبارة.