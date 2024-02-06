الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"النسوي" يعلن قائمته قريبا ويبدأ معسكره بالسعودية الإثنين

عدد من لاعبات المنتخب النسوي خلال جرعة تدريبية سابقة - ( من المصدر)
عدد من لاعبات المنتخب النسوي خلال جرعة تدريبية سابقة - ( من المصدر)
عمان - يبدأ المنتخب النسوي لكرة القدم، يوم الإثنين المقبل معسكره التدريبي الذي يقام في السعودية لمدة 7 أيام، تحضيرا للمشاركة في منافسات بطولة غرب آسيا الثامنة، والتي تقام خلال الفترة من 19 وحتى 29 شباط (فبراير) الحالي في السعودية، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية وغوام ولبنان. اضافة اعلان
وينتظر أن يعلن المدير الفني للمنتخب ماهر أبو هنطش خلال الأيام المقبلة، القائمة النهائية للمنتخب، والتي ستمثله في البطولة، حيث سيتم استبعاد عدد من اللاعبات من القائمة الأولية التي تضم 32 لاعبة هن: شيرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سيرين عبيدات، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح، وميساء جبارة، وينتظر أن يتم تقليص القائمة قبل السفر إلى السعودية.
وسيكتمل خلال المعسكر عقد لاعبات المنتخب للمرة الأولى منذ أشهر، بانتظام المحترفات بالخارج وهن: ملك شنك (الاتحاد السعودي)، روند كساب وآية المجالي (الأهلي السعودي)، لانا فراس ومي سويلم (الشباب السعودي)، ميساء جبارة (النصر السعودي)، بانة البيطار (جدة السعودي)، هيا خليل (التقدم السعودي)، زينة حازم (هيلز يونايتد الأسترالي)، وسارة أبو صباح (يونيون برلين الألماني).
ويعد المعسكر التدريبي فرصة مميزة للجهاز الفني للوقوف على الحالتين البدنية والفنية للاعبات، وزيادة الانسجام بين اللاعبات المحليات والمحترفات، واختيار طريقة وأسلوب اللعب، خصوصا في ظل معرفة هوية المنتخبات التي تلعب في مجموعة المنتخب الوطني.
وعلى الرغم من الجرعات التدريبية والمباريات الودية التي خاضها المنتخب مع الفرق المحلية سيدات وناشئين، حيث اقتصرت هذه المباريات على مشاركة اللاعبات المحليات. ويدرك الجهاز الفني للمنتخب واللاعبات، قيمة البطولة في ظل مشاركة منتخبات السعودية، سورية، العراق، لبنان، فلسطين إلى جانب منتخبي غوام ونيبال اللذين يشاركان في هذه النسخة بدعوة خاصة كضيفين على اتحاد غرب آسيا، ومدى التطور الذي حصل على أداء وإمكانيات المنتخبات في الفترة الأخيرة، خصوصا مع وجود اهتمام واسع بالفئات العمرية، وحرص الاتحادات على المشاركة في تأمين معسكرات ومباريات ودية بحثا عن منافسة حقيقية على لقب البطولة التي فاز "النشميات" فيها خمس مرات من أصل 7، منها ثلاثة ألقاب على التوالي.
وبحسب نظام البطولة، تشارك المنتخبات بدور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني للدور نصف النهائي.
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