"النشامى" أمام "الأخضر".. سجل "رسمي" مثالي و8 هزائم ودية

مهند جويلس

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عمان - يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى الحفاظ على سجله النظيف في مواجهة المنتخب السعودي بالبطولات الرسمية، عندما يلتقيه بعد غد، عند الساعة السابعة مساء على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.والتقى “النشامى”، مع نظيره السعودي في 3 مباريات رسمية محققا الفوز فيها، ما يبعث التفاؤل في الشارع الرياضي حول إمكانية تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس صعب في المجموعة، بعد التعادل المخيب للآمال أمام منتخب طاجكستان الخميس الماضي بهدف لمثله، في افتتاح مشوار المنتخب الوطني بالتصفيات.وبدأت انتصارات المنتخب الوطني على السعودية بالمنافسات الرسمية في كأس آسيا 2011 بقطر، بهدف نظيف ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة، قبل أن يتفوق على “الأخضر” بثلاثية بيضاء في منافسات غرب آسيا 2019 بالعراق، فيما جاء الفوز الأخير ببطولة كأس العرب 2021 بقطر أيضا وبهدف وحيد، علما بأن المنتخب السعودي خاض المباراتين الثانية والثالثة بتشكيلة رديفة.ويعيش المنتخب الوطني في حالة تخبط مع المدرب المغربي حسين عموتة، حيث فشل في تسجيل أي فوز خلال مبارياته الخمس الأخيرة، بخسارته من النرويج بسداسية نظيفة، قبل التعثر أمام أذربيجان بهدفين لهدف، والخسارة من إيران بثلاثة أهداف لهدف، والتعادل مع العراق بهدف لمثله (قبل الخسارة لاحقا بفارق الركلات الترجيحية)، وجميع المباريات السابقة كانت ودية، قبل التعادل الأخير مع طاجكستان.ويملك المنتخب السعودي الأفضلية الفنية قبل مواجهة بعد غد، إثر فوزه السهل على منتخب باكستان على أرضه وبين جماهيره برباعية نظيفة، إلى جانب تقدمه عن المنتخب الوطني في التصنيف الدولي، كما يقوده المدرب الإيطالي الشهير روبرتو مانشيني، صاحب الفضل في تتويج منتخب بلاده بلقب “يورو 2020”.ويعد الفوز على باكستان، الوحيد لمانشيني منذ توليه مهمة تدريب “الأخضر”، حيث خسر في 3 مباريات أمام كوستاريكا 1-3، وكوريا الجنوبية 0-1، ومالي 1-3، فيما تعادل بهدفين لمثلهما مع المنتخب النيجيري.وتعد مواجهة المنتخبين المقبلة الأولى على مستوى تصفيات كأس العالم أو تصفيات كأس آسيا، علما بأن المنتخب السعودي يحتل المركز 57 عالميا والخامس آسيويا، فيما يتواجد المنتخب الوطني في المركز 82 عالميا والثاني عشر آسيويا.وتنص تعليمات التصفيات الحالية على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من بين المجموعات التسع من القارة الآسيوية للدور المقبل من التصفيات المؤهلة للمونديال، بعد خوض كل منتخب 6 مباريات، فيما تضمن المنتخبات المتأهلة حجز مقاعدها في نهائيات آسيا المقبلة.حقائق- التقى المنتخب الوطني ونظيره السعودي في 16 مناسبة سابقة، حيث سجل المنتخب الوطني الفوز في 6 مناسبات، فيما فاز المنتخب السعودي في 8 مباريات، مع انتهاء مباراتين بنتيجة التعادل.- تمكن المنتخب الوطني من تسجيل 14 هدفا في شباك المنتخب السعودي، بواقع 4 أهداف في الشوط الأول، و10 أهداف في الشوط الثاني، فيما استقبلت شباكه 19 هدفا.- 14 لاعبا تمكنوا من تسجيل أهداف المنتخب الوطني في شباك المنتخب السعودي، وهم: شفيق عدس، إبراهيم مصطفى، فواز إبراهيم، بدران الشقران، محمود شلباية، حسونة الشيخ، بهاء عبد الرحمن، حسن عبدالفتاح، حمزة الدردور، أحمد سمير، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، فراس شلباية ومحمود مرضي.- 5 دول استضافت مباريات المنتخب الوطني ونظيره السعودي، وهي: السعودية (8 مباريات)، الأردن (3 مباريات)، قطر (مباراتان)، إضافة إلى مباراة واحدة في كل من لبنان وسورية والعراق.- خاض المنتخب الوطني مع نظيره السعودي 10 مباريات ودية من أصل 16 لقاء سابق، ومباراتين في بطولة كأس العرب، ومثلهما في دورة الألعاب العربية، ومباراة واحدة في نهائيات كأس آسيا ومثلها في بطولة اتحاد غرب آسيا.- 9 لاعبين أردنيين ممن خاضوا آخر مواجهة بين المنتخبين (أساسيين أو بدلاء)، يتواجدون في القائمة الحالية للمنتخب، وهم: يزيد أبو ليلى، يزن العرب، عبد الله نصيب “ديارا”، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، علي علوان ويزن النعيمات.قائمة مباريات المنتخب الوطني مع المنتخب السعودي20-10-1957: فاز المنتخب الوطني على نظيره السعودي في أول مواجهة جمعت بينهما في لبنان، ضمن منافسات دورة الألعاب العربية بنسختها الثانية، بهدف وحيد سجله اللاعب شفيق عدس عند الدقيقة 22.17-3-1970: خسر المنتخب الوطني بهدف نظيف من نظيره السعودي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في السعودية.18-10-1976: تغلب المنتخب الوطني على نظيره السعودي بهدف نظيف، حمل إمضاء اللاعب إبراهيم مصطفى عند الدقيقة 76 من وقت المباراة، ضمن منافسات دورة الألعاب العربية بنسختها الخامسة، والتي أقيمت في سورية.11-3-1981: خسر المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف من السعودية، حيث سجل هدف المنتخب الوحيد فواز إبراهيم عند الدقيقة 83 من زمن اللقاء، في مباراة ودية أقيمت بالسعودية.14-3-1981: خسر المنتخب الوطني بهدفين دون رد من نظيره السعودي، في مباراة ودية أقيمت بالسعودية.3-7-1985: تلقى المنتخب الوطني هزيمة ثقيلة من المنتخب السعودي برباعية بيضاء، ضمن منافسات بطولة كأس العرب بنسختها الرابعة، والتي أقيمت في السعودية.18-6-1999: خسر المنتخب الوطني بهدفين دون رد من المنتخب السعودي، في مباراة ودية أقيمت في السعودية.22-6-1999: تعثر المنتخب الوطني بالخسارة مجددا من السعودية وبهدفين لهدف، في مباراة ودية أقيمت على أرض الأخير، حيث سجل هدف المنتخب الوحيد اللاعب بدران الشقران عند الدقيقة 90+1.2-10-2000: فاز المنتخب الوطني على السعودية بهدف نظيف سجله اللاعب محمود شلباية عند الدقيقة 48 من زمن المباراة، في مباراة ودية أقيمت في الأردن.8-11-2006: خسر المنتخب الوطني أمام نظيره السعودي بهدفين لهدف، وأحرز هدف المنتخب حسونة الشيخ عند الدقيقة 32، في مباراة ودية أقيمت بالسعودية.13-1-2011: حقق المنتخب الوطني فوزه الأول على السعودية في المنافسات الرسمية، ضمن بطولة كأس آسيا في قطر بنسختها الخامسة عشرة، إذ سجل هدف المنتخب الوحيد بهاء عبد الرحمن عند الدقيقة 42.13-7-2011: تعادل المنتخب الوطني ونظيره السعودي بهدف لمثله، حيث سجل الهدف حسن عبد الفتاح عند الدقيقة 10، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي مالت لـ”الأخضر” بنتيجة 4-3، ضمن بطولة فوكس الودية التي أقيمت في الأردن.30-3-2015: خسر المنتخب الوطني بهدفين لهدف من السعودية، في مباراة ودية أقيمت على أرض الأخير، علما بأن الهدف الوحيد سجله حمزة الدردور عند الدقيقة 90.20-11-2018: تعادل المنتخب الوطني وضيفه السعودي بهدف لمثله، وأحرز الهدف أحمد سمير عند الدقيقة 69، في مباراة ودية أقيمت بالأردن.10-6-2019: سجل المنتخب الوطني انتصارا كبيرا على نظيره السعودي بثلاثية نظيفة، سجلها كل من: سعيد مرجان (59)، يوسف الرواشدة (90+3)، وفراس شلباية (90+9)، ضمن منافسات النسخة التاسعة من بطولة اتحاد غرب آسيا، والتي أقيمت في العراق.1-12-2021: تغلب المنتخب الوطني بهدف دون مقابل على السعودية، سجله اللاعب محمود مرضي عند الدقيقة 62 من عمر المباراة، ضمن بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر بنسختها العاشرة.