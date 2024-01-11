الخميس 11 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"النشامى" أمام ماليزيا.. أفضلية واضحة تاريخيا ومفتاح التأهل آسيويا

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لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري يقود هجمة على مرمى ماليزيا بآخر مواجهة بين الطرفين - (من المصدر)
عمان - اعتبر المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، أن مواجهة ماليزيا في افتتاح مشاركة “النشامى” بنهائيات كأس آسيا (قطر 2023)، هي مفتاح التأهل للدور الثاني من البطولة، وفق ما تحدث في تصريحات إعلامية أدلى بها المدرب قبل السفر إلى قطر. اضافة اعلان
ويلتقي المنتخب الوطني مع ماليزيا يوم الإثنين المقبل، على ستاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، ضمن منافسات المجموعة الخامسة في البطولة، التي تنطلق أحداثها اليوم على ستاد لوسيل بين منتخبي قطر ولبنان.
وتعد المواجهة المقبلة السادسة بين المنتخبين الأردني والماليزي، والأولى على صعيد منافسات كأس آسيا، إذ لم يلتقيا أبدا في النهائيات القارية، خلال 4 مشاركات سابقة للمنتخب الوطني، مقابل 3 مشاركات للمنتخب الماليزي، مع عدم تواجدهما من قبل في نسخة واحدة.
وكثف المنتخب استعداداته للبطولة أملا بمشاركة جيدة، حيث حرص عموتة برفقة الجهاز المعاون، على تخليص اللاعبين من آثار الخسارة الثقيلة الذي تعرض لها المنتخب مؤخرا أمام اليابان وديا بستة أهداف مقابل هدف، والتركيز معهم على التعويض في الاستحقاق الرسمي.
ويتواجد المنتخب في المجموعة الخامسة بالبطولة الآسيوية إلى جانب منتخبي كوريا الجنوبية والبحرين، حيث يلتقي “الشمشون الكوري” في 20 من الشهر الحالي، بينما يواجه “الأحمر البحريني” في 25 من الشهر نفسه.
وتضم قائمة المنتخب للبطولة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب “ديارا”، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق “شرارة”، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش “صيصا”، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.
وجاءت المواجهة الأولى بين المنتخب الوطني ونظيره الماليزي في 14 من شهر نيسان (أبريل) من العام 1988، في مباراة أقيمت بماليزيا ضمن تصفيات كأس آسيا، وانتهت بالتعادل السلبي.
وفاز المنتخب الوطني في ثاني مواجهاته أمام ماليزيا بهدف نظيف يوم 28 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2002، حمل إمضاء سمعان هلسة، في بطولة ودية أقيمت بالإمارات.
وتعادل المنتخب الوطني مع ماليزيا بدون أهداف في ثالث المواجهات بينهما يوم 5 من شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2009، في مباراة ودية أقيمت بالأردن.
واستطاع المنتخب الوطني، تحقيق الفوز بهدف وحيد في رابع المواجهات له أمام منتخب ماليزيا، في مباراة دولية ودية أقيمت بماليزيا يوم 30 من شهر آب(أغسطس) من العام 2019، حيث سجل الهدف سعيد مرجان.
وقاد المهاجم علي علوان المنتخب للفوز على نظيره الماليزي برباعية نظيفة، في آخر مباراة جمعتهما وديا في الأردن يوم 6 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2021، حيث سجل علوان “هاتريك” مقابل هدف وحيد عبر عدي الصيفي.
ويتواجد 12 لاعبا ممن خاضوا آخر مباراة مع المنتخب الوطني أمام ماليزيا في القائمة الحالية المشاركة بالبطولة، وهم: عبد الله الفاخوري، يزيد أبو ليلى، أنس بني ياسين، محمد أبو حشيش، عبد الله نصيب “ديارا”، يزن العرب، إحسان حداد، نزار الرشدان، رجائي عايد، موسى التعمري، علي علوان وأنس العوضات.
يشار إلى أن منتخبي قطر ولبنان يقصان شريط بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، عندما يلتقيان مساء اليوم على ستاد لوسيل في مباراة افتتاح البطولة.
ويدخل المنتخب القطري اللقاء وهو يتسلح بعاملي الأرض والجمهور بتواجد أكثر من 80 ألف متفرج من أنصاره في مدرجات ستاد لوسيل، والذي استضاف المباراة النهائية لكأس العالم الأخيرة قطر 2022، بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.
ويسعى المنتخب القطري أيضا لانطلاقة قوية في حملة الدفاع عن اللقب الآسيوي الذي حققه قبل 4 أعوام في الإمارات العام 2019، وتحقيق فوز يعزز من فرصه مبكرا في انتزاع صدارة المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي طاجكستان والصين.
من جهته، يأمل المنتخب اللبناني في مشاركته الثالثة تاريخيا، بالمنافسة على إحدى بطاقات التأهل للدور الثاني، حيث لعب منتخب لبنان 6 مباريات في مشواره السابق بالبطولة الآسيوية، حيث اكتفى بتحقيق فوز وحيد مقابل تعادلين وثلاث هزائم، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات من قبل.
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