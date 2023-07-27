"النشامى" إلى جانب السعودية وطاجيكستان في تصفيات المونديال

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في التصفيات المزدوجة بمواجهة منتخب طاجكستان يوم 16 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما جاءت المجموعات على النحو التالي:
المجموعة 1: قطر - الهند - الكويت - الفائز من أفغانستان ومنغوليا
المجموعة 2: اليابان - سوريا - كوريا الشمالية - الفائز من مينمار وماكاو
المجموعة 3: كوريا الجنوبية - الصين - تايلند - الفائز من سنغافورة وغوام
المجموعة 4: عمان - قيرغيزستان - ماليزيا - الفائز من الصين تايبيه وتيمور الشرقية
المجموعة 5: إيران - أوزبكستان - تركمانستان - الفائز من هونغ كونغ وبوتان
المجموعة 6: العراق - فييتنام - الفلبين - الفائز من أندونيسيا وبروناي
المجموعة 7: السعودية - الأردن - طاجيكستان - الفائز من باكستان وكمبوديا
المجموعة 8: الإمارات - البحرين - الفائز من اليمن وسريلانكا - الفائز من نيبال ولاوس
المجموعة 9: أستراليا - فلسطين - لبنان - الفائز من المالديف وبنغلادش
وقسمت المنتخبات الـ 27 إلى 9 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة للمرحلة الثالثة، على أن تضمن هذه المنتخبات الـ18 التأهل مباشرة لنهائيات كأس أمم آسيا في السعودية 2027.
وتسحب قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم خلال العام 2024، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ18 على ثلاث مجموعات، وتضم كل مجموعة ستة منتخبات، ليتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين سيتم تحديد المقعدين المتبقيين من خلال الدور الرابع من تصفيات كأس العالم، وفي ذات الوقت سيكون هنالك مقعد تاسع متاح من خلال التأهل إلى الملحق العالمي.