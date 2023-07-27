"النشامى" إلى جانب السعودية وطاجيكستان في تصفيات المونديال

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عمان - الغد - أسفرت قرعة التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات مونديال 2026 وأمم آسيا 2027، عن وقوع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات، السعودية وطاجيكسان والفائز من مباراة باكستان وكمبوديا.ويستهل المنتخب الوطني مشواره في التصفيات المزدوجة بمواجهة منتخب طاجكستان يوم 16 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما جاءت المجموعات على النحو التالي:المجموعة 1: قطر - الهند - الكويت - الفائز من أفغانستان ومنغولياالمجموعة 2: اليابان - سوريا - كوريا الشمالية - الفائز من مينمار وماكاوالمجموعة 3: كوريا الجنوبية - الصين - تايلند - الفائز من سنغافورة وغوامالمجموعة 4: عمان - قيرغيزستان - ماليزيا - الفائز من الصين تايبيه وتيمور الشرقيةالمجموعة 5: إيران - أوزبكستان - تركمانستان - الفائز من هونغ كونغ وبوتانالمجموعة 6: العراق - فييتنام - الفلبين - الفائز من أندونيسيا وبرونايالمجموعة 7: السعودية - الأردن - طاجيكستان - الفائز من باكستان وكمبودياالمجموعة 8: الإمارات - البحرين - الفائز من اليمن وسريلانكا - الفائز من نيبال ولاوسالمجموعة 9: أستراليا - فلسطين - لبنان - الفائز من المالديف وبنغلادشوقسمت المنتخبات الـ 27 إلى 9 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة للمرحلة الثالثة، على أن تضمن هذه المنتخبات الـ18 التأهل مباشرة لنهائيات كأس أمم آسيا في السعودية 2027.وتسحب قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم خلال العام 2024، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ18 على ثلاث مجموعات، وتضم كل مجموعة ستة منتخبات، ليتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين سيتم تحديد المقعدين المتبقيين من خلال الدور الرابع من تصفيات كأس العالم، وفي ذات الوقت سيكون هنالك مقعد تاسع متاح من خلال التأهل إلى الملحق العالمي.