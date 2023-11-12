"النشامى" إلى دوشنبه لملاقاة طاجيكستان بافتتاح التصفيات المشتركة

علي غرايبة موفد اتحاد الإعلام الرياضي

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يتوجه وفد المنتخب الوطني لكرة القدم صباح اليوم، إلى طاجيكستان لملاقاة أصحاب الأرض عند الساعة الرابعة عصر يوم الخميس المقبل، بتوقيت الأردن على الاستاد الجمهوري المركزي في العاصمة دوشنبه، بافتتاح مباريات المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة، المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.ويضم الوفد إلى جانب الجهازين الفني والإداري 26 لاعبا وهم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، أحمد الجعيدي، براء مرعي، عبدالله نصيب، سليم عبيد، سالم العجالين، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، إحسان حداد، مصطفى كمال، محمد أبو حشيش، محمود شوكت، نزار الرشدان، رجائي عايد، نور الروابدة، صالح راتب، مهند أبو طه، أمين الشناينة، عبيدة السمارنة، محمود مرضي، أنس العوضات، علي علوان، موسى التعمري، يزن نعيمات، ويزن العرب الذي تم استدعاؤه مؤخرا.ويتطلع المنتخب، إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج القواعد، تسهل مهمته في تخطي المرحلة الثانية من التصفيات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم مع ضمان تأهلهما إلى نهائيات القارة.وتضم المجموعة إلى جانب المنتخب وطاجكستان كلا من: المنتخب السعودي صاحب “الباع الطويل” على صعيد القارة، ومنتخب باكستان الذي تأهل إلى الدور الثاني بعد فوزه على كمبوديا في الدور الأول، حيث سيلتقيان في اليوم ذاته، على ملعب نادي الفتح في الإحساء، في مواجهة تبدو فيها كفة الأخضر السعودي هي الأرجح.وأجرى المنتخب منذ تجمعه الأربعاء الماضي، خمس حصص تدريبية، سعى من خلالها الجهاز الفني بقيادة المغربي حسين عموتة، إلى قراءة الحالة الفنية والبدنية للاعبين، مع التركيز على بعض الجوانب التكتيكية التي تخص شكل وأسلوب الأداء الذي سيواجه به نظيره الطاجكي، قبل الاستقرار على التشكيل النهائي الذي سيخوض به اللقاء.وتوزعت الحصص التدريبية، على ملعبي الكرامة وجامعة العلوم التطبيقية، ووقع الاختيار على ملعب “التطبيقية”، لتشابه أرضيته مع أرضية مسرح المواجهة ذات العشب الصناعي، ما يؤكد حرص الجهاز الفني على الاهتمام بأدق التفاصيل وعدم ترك أي شيء للصدفة.وعكف عموتة وفريقه المساعد خلال الفترة الماضية، على متابعة منافسه الطاجكي، ودراسة نقاط القوة والضعف لديه، قبل الاستقرار على الرسم التكتيكي المناسب والعناصر القادرة على تنفيذه، مع الأخذ بعين الاعتبار كيفية التعامل مع ضغط الجماهير المتوقع حضورها بكثافة، من دون الخروج عن حالة التركيز وارتكاب أخطاء مؤثرة.ويأمل عموتة وهو يخوض استحقاقه الرسمي الأول مع “النشامى” بتحقيق بداية مميزة، تمهد الطريق لمزيد من النجاحات في المحطات المقبلة، وترفع الحالة المعنوية لأطراف المنظومة كافة.ويرى معنيون بالشأن الفني، أن الجيل الحالي من اللاعبين يعتبر من أميز الأجيال التي تعاقبت على المنتخب الوطني، وأن الفرصة بوجود هذه العناصر تبدو مواتية لتحقيق الكثير من النجاحات، وأن هذه العناصر قادرة على مزاحمة كبار القارة على المراتب الأولى، والمنافسة بقوة على إحدى البطاقات المؤهلة لكأس العالم، وتحقيق أحلام الجماهير التواقة لرؤية النشامى في “المونديال”.وحرصا على راحة اللاعبين، قام الاتحاد بتأمين طائرة خاصة ستقل الوفد إلى دوشنبه، وذلك لتجنب الوقوف في محطات “الترانزيت”.وتجدر الإشارة، إلى أن المنتخب الوطني سبق له وأن واجه نظيره الطاجيكي العام 2015، في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم ،2018 وفاز عليه ذهاباً تحت قيادة المدرب الوطني أحمد عبد القادر بنتيجة 3-1 وإياباً تحت قيادة البلجيكي بول بوت بنتيجة 3-0.وتشير السجلات أيضا، إلى خوض المنتخبين مواجهتين وديتين على هامش معسكر تدريبي للنشامى في الإمارات إبان فترة المدير الفني البلجيكي فيتال بوركليمانز العام 2021، الأولى فاز بها المنتخب الوطني 2-0 قبل أن يخسر في الثانية 0-1.