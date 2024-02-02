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الجمعة 02 شباط 2024
4:30 م
النشامى إلى نصف نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه
فرحة الهدف الأول للنشامى
تأهل المنتخب الوطني إلى نصف نهائي كأس آيا 2023 المقامة في قطر للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على منتخب طاجكستان بهدف دون مقابل.
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