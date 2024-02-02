الجمعة 02 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

النشامى إلى نصف نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه

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فرحة الهدف الأول للنشامى
تأهل المنتخب الوطني إلى نصف نهائي كأس آيا 2023 المقامة في قطر للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على منتخب طاجكستان بهدف دون مقابل.اضافة اعلان
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