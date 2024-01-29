"النشامى" بين كبار آسيا بسيناريو يخطف الأنفاس أمام العراق

مهند جويلس

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الدوحة- حقق المنتخب الوطني لكرة القدم فوزا دراماتيكيا وتاريخيا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت الاثنين على ستاد خليفة الدولي، ليتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم.وقدم المنتخب الوطني أداء جيدا في الشوط الأول، استحق على إثره التقدم بالنتيجة عبر مهاجمه يزن النعيمات، قبل أن يقلب المنتخب العراقي الطاولة في أحداث الشوط الثاني بتسجيله هدفين عبر سعد ناطق وأيمن حسين، وخرج الأخير بالبطاقة الصفراء الثانية لمبالغته في الاحتفال بهدفه، ليكمل المنتخب العراقي ربع الساعة الأخير من الوقت الأصلي منقوص العدد، فأحرز المنتخب الوطني هدفين في الوقت بدل الضائع عبر يزن العرب ونزار الرشدان.وهنأ ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، المنتخب الوطني بعد فوزه على منتخب العراق، وكتب عبر “إنستجرام”: “مباراة وأداء للتاريخ من نشامى منتخبنا. فرحتونا من القلب اليوم. حظا أوفر لأسود الرافدين الأشقاء”.وحضر المباراة رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين من المنصة الرئيسية، وشهد على تأهل المنتخب الوطني إلى دور الثمانية، الذي سيلاقي فيه منتخب طاجيكستان يوم الجمعة المقبل، على ستاد أحمد بن علي عند الساعة الثانية والنصف مساء.وكان منتخب أستراليا أول الواصلين لربع النهائي، بعد فوزه على منتخب إندونيسيا بأربعة أهداف دون مقابل، فيما تخطى منتخب طاجيكستان نظيره الإماراتي بفارق الركلات الترجيحية 5-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، فيما أقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس مواجهة قطر وفلسطين.وتتواصل مباريات ثمن النهائي اليوم بمباراتين، إذ يلتقي منتخب أوزبكستان مع تايلند على ستاد الجنوب، فيما يواجه منتخب السعودية نظيره كوريا الجنوبية على ستاد المدينة التعليمية، على أن تختتم مباريات هذا الدور غدا بمواجهتين، تجمع الأولى البحرين واليابان على ستاد الثمامة، والثانية إيران مع سورية على ستاد عبد الله بن خليفة.مثل الأردن: يزيد أبو ليلى، يزن العرب، سالم العجالين، عبد الله نصيب “ديارا”، إحسان حداد، نزار الرشدان، رجائي عايد (صالح راتب)، محمود مرضي، علي علوان، موسى التعمري ويزن النعيمات.المدير الفني: الحسين عموتة (المغرب).العراق: جلال حسن، حسين علي، ريبين سولاقا، سعد ناطق (علي عدنان)، أحمد يحيى (ميرخاس دوسكي)، أمير العماري، أسامة رشيد (مهند علي)، يوسف الأمين (زيدان إقبال)، إبراهيم بايش، علي جاسم وأيمن حسين.المدير الفني: خيسوس كاساس (إسبانيا).الحكام: علي رضا فغاني (أستراليا)، المساعدان أنتون شيتينين (أستراليا)، أشيلي بيشام (أستراليا)، والحكم الرابع عبد الرحمن الجاسم (قطر).العقوبات: إنذار لكل من عبد الله نصيب “ديارا”، يزن النعيمات، نزار الرشدان، وبطاقة حمراء لحمزة الدردور (الأردن)، بطاقتان صفراوتان لأيمن حسين (العراق)سيناريو الأهداف- خطف مهاجم المنتخب الوطني يزن النعيمات الكرة من دفاعات المنتخب العراقي، وتقدم بالكرة من منتصف الملعب ويواجه المرمى، قبل أن يضعها من فوق الحارس جلال حسن معلنا عن تقدم المنتخب بهدف نظيف (45+1).- نجح مدافع المنتخب العراقي سعد ناطق في إحراز التعادل بعد متابعته للركلة الركنية التي نفذها زميله علي جاسم من الجهة اليمنى لمرمى المنتخب الوطني، واضعا الكرة برأسه في الشباك وسط تردد من يزن العرب ويزيد أبو ليلى في إبعادها (68).- استثمر مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين تشتيت الكرة الخاطئ بالرأس من يزن العرب، ليسدد الكرة بقوة على يمين الحارس أبو ليلى هدف التقدم للعراق (76).- سدد لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري كرة قوية أبعدها الحارس العراقي جلال حسن، لتتهادى أمام العرب الذي وضعها بيمينه في الشباك هدف التعادل (90+5).- نجح لاعب المنتخب الوطني نزار الرشدان في تسجيل هدف الفوز من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، استقرت على يسار حارس المرمى العراقي، بتمريرة من البديل صالح راتب (90+7).- تبادل النعيمات وعلوان الكرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسددها الأخير أرضية قوية، ويبعدها الحارس العراقي لركنية (20).- صوب المدافع حسين علي كرة من حدود منطقة الجزاء مرت بجانب مرمى أبو ليلى بقليل (21).- راوغ مرضي دفاعات العراق وسدد الكرة بيساره خارج إطار المرمى (26).- مرر حداد كرة طويلة وجدت علوان الذي انفرد بالمرمى، ليبعدها حسن لركنية بتصديه للتسديدة الخفيفة (27).- تألق أبو ليلى في التصدي لتسديدة بايش القوية من خارج منطقة الجزاء وأبعدها لركنية (36).- مرت تسديدة اللاعب العراقي علي جاسم بجانب مرمى أبو ليلى (45+6).- أبعد حارس المنتخب الوطني عرضية المدافع أحمد يحيى الماكرة من الطرف الأيسر (49).- نجح أبو ليلى في إبعاد محاولة حسين علي من داخل منطقة الجزاء (56).- أطلق بايش كرة صاروخية تألق أبو ليلى في إخراجها لركنية (66).- رفع حداد كرة على رأس مرضي ليهدرها الأخير رغم قربه من المرمى (84).- نجح الحارس العراقي في التقاط الكرة الرأسية من المدافع نصيب (85).- تألق حسن في التصدي لمحاولة التعمري الذي سددها بيمينه من أمام المرمى (90+2).حصل لاعب المنتخب الوطني نزار الرشدان على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد أن سجل هدف الفوز القاتل للمنتخب، ليمنحه بطاقة العبور لربع نهائي كأس آسيا.وقام الرشدان بتسديدة واحدة بين الخشبات الثلاث، جاء منها هدف الفوز، وأخرى بعيدة عن المرمى، فيما صنع فرصتين لزملائه، وقطع الكرة في مناسبة واحدة، مع 4 محاولات افتكاك ناجحة.وأبدى المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، رضاه على مستوى اللاعبين وتركيزهم في سبيل تسجيل الفوز، مؤكدا بأن الإيمان بالمشروع الرياضي ساهم في تحقيق الانتصار وقلب النتيجة في دقائق معدودة.وبين عموتة خلال حديثه لوسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي، أن المنتخب العراقي كان ندا مميزا في الملعب، ويستحق التواجد في الدور التالي من البطولة، مشيرا إلى أن الفريق لعب بطريقته، وأدار المباراة بذكاء تام.وأضاف: “وصولنا لهذا المستوى جاء بعد ثقتنا بأنفسنا، طموحنا كبير في البطولة الوصول لنصف النهائي على الأقل، والمنتخب الطاجكي أصبح متطورا في السنوات الماضية، ولعبنا معهم في التصفيات وتعادلنا بهدف لمثله، ولا يوجد فريق صغير حال وصوله لربع النهائي”.من ناحيته، صرح الرشدان، أن الفوز جاء نتيجة تعب ومجهود جماعي من جهاز فني وجماهير ولاعبين، موضحا بأن المنتخب عاد في الوقت الصعب بعد التأخر بالنتيجة، وأثبتوا مقولة “النشامى قول وفعل”.في الجهة المقابلة، أعرب المدير الفني للمنتخب العراقي خيسوس كاساس، عن خيبته بخروج فريقه بهذه الطريقة، مشيرا إلى أن طرد اللاعب أيمن حسين لم يكن عادلا من قبل حكم المباراة، فيما حمل الصحفيون العراقيون المسؤولية للمدرب، بسبب ظهوره في حوار تلفزيوني قبل المباراة بعدة أيام.- انفعل الصحفيون العراقيون بوجه المدرب الإسباني للمنتخب العراقي خيسوس كاساس، وحملوه مسؤولية الخسارة في المباراة، قبل أن ينسحبوا وسط اعتراضهم الشديد على تبريراته غير المقنعة بحسب وصفهم.- واصل المنتخب الوطني هز الشباك في الدور الثاني بجميع مشاركاته بالبطولة الآسيوية، بعد أن سجل هدفا واحدا في شباك اليابان بربع نهائي نسخة العام 2004، وآخر بشباك أوزبكستان في الدور ذاته بنسخة العام 2011، ومثله في مرمى فيتنام بالدور ثمن النهائي بنسخة العام 2019.- سجل النعيمات هدفه الثاني بالبطولة في شباك العراق، ليكون اللاعب الأردني الخامس الذي يحرز أكثر من هدف في المشاركة القارية، بعد كل من حمزة الدردور، بهاء عبد الرحمن، موسى التعمري ومحمود مرضي.- حضر المباراة مجموعة من أعضاء اتحاد كرة القدم يتقدمهم نائب رئيس الاتحاد مروان جمعة والأمين العام للاتحاد سمر نصار، ونائبها فليح الدعجة، وأعضاء الهيئة التنفيذية أحمد وريكات، لؤي عميش وفؤاد الدويري.- احتفل لاعبو المنتخب الوطني بالهدف الأول، من خلال الجلوس على الأرض والإيماء بتناول “المنسف”.- تابع مباراة المنتخب الوطني ونظيره العراقي 35 ألفا و814 مشجعا من المدرجات، علما بأن عدد جماهير المنتخب الوطني في المباراة الأولى أمام ماليزيا بلغ 20410 مشجعين، فيما تابع المباراة الثانية أمام كوريا الجنوبية 36627 مشجعا، مقابل 39650 مشجعا في مواجهة البحرين.- اتسمت تصريحات نجم المنتخب الوطني موسى التعمري، بالتحدي في مقابلة مع شبكة “بي ان سبورتس” بالمنطقة المختلطة، حيث سأله المراسل عن توقعاته حول إمكانية الوصول إلى نصف النهائي، فأجاب: “بإذن الله إلى النهائي”.- حرصت اللجنة المنظمة على تكريم المسؤولين عن ستاد خليفة الدولي، لجهودها في تنظيم مباريات البطولة، حيث كانت مباراة أمس الأخيرة ضمن منافسات البطولة على هذا الملعب.