"النشامى" جاهز لموقعة طاجكستان والحلم "المونديالي" يراود اللاعبين

علي غرايبة- موفد اتحاد الإعلام الرياضي

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دوشنبه - صعد أمس المنتخب الوطني لكرة القدم من وتيرة تحضيراته الفنية والبدنية، للقاء الذي سيجمعه مع نظيره الطاجيكي، عند الرابعة عصر الخميس بتوقيت الأردن، على الاستاد الجمهوري المركزي بالعاصمة دوشنبه، في افتتاح مباريات المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.وتسود حالة من التفاؤل في قدرة “النشامى” على تحقيق نتيجة إيجابية والظفر بنقاط المباراة، في مواجهة تبدو فيها كفة المنتخب هي الأرجح قياسا لفارق الخبرة والإمكانات.ويوم غد الخميس ولحساب المجموعة نفسها يستضيف المنتخب السعودي المدجج بالنجوم وصاحب الإنجازات الكبيرة على صعيد القارة، على أرضه منتخب باكستان، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم مع ضمان تأهلما إلى نهائيات القارة.وأجرى المنتخب أولى حصصه التدريبية في دوشنبه تحت إشراف الجهاز الفني الذي يقوده المغربي الحسين عموتة، على أحد الملاعب المنجلة بالعشب الصناعي، لتشابه أرضيته مع أرضية ملعب اللقاء، وسط أجواء سادها الجدية والتركيز، ورغبة كبيرة في الظهور بشكل جيد يضمن النتيجة والأداء، ما يضع المنتخب على المسار الصحيح في خط المنافسة على المراكز الأولى، دون الدخول في حسابات معقدة.وحرص عموتة منذ تجمع المنتخب الأربعاء الماضي في عمان وخلال تواجده في دوشنبه، على دمج المحاضرات النظرية مع الحصص التدريبية لتثبيت بعض الجوانب التكتيكية، ولقراءة المنافس ومعرفة مكامن القوة والضعف لديه، قبل اختيار الأسلوب الأمثل الذي سيخوض به اللقاء والاستقرار على التشكيل المثالي.وينتظر أن يجري “النشامى” اليوم، آخر حصصه التدريبية على مسرح اللقاء في التوقيت نفسه الذي ستقام فيه المباراة، بقصد التأقلم على الأرضية، التي لن تكون غريبة على المنتخب بعد أن أجرى في عمان ودوشنبه عديد الحصص التدريبية على أرضية مماثلة.وكانت قائمة المنتخب التي وقع عليها اختيار عموتة ضمت 26 لاعبا هم يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، أحمد الجعيدي، محمد أبو حشيش، يزن العرب، إحسان حداد، براء مرعي، يوسف أبو الجزر، سالم العجالين، سليم عبيد، عبدالله نصيب، مصطفى كمال، فراس شلباية، محمود شوكت، نزار الرشدان، صالح راتب، رجائي عايد، نور الروابدة، أنس العوضات، عبيدة السمارنة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أمين الشناينة، علي علوان، يزن نعيمات، موسى التعمري.النعيمات: جاهزون وسنلعب للفوزوأكد يزن النعيمات المحترف في صفوف الأهلي القطري وأحد أبرز الاكتشافات الهجومية لكرة القدم الأردنية في السنوات الخمس الماضية، أن المنتخب جاهز فنياً وبدنياً وسيخوض اللقاء من أجل تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، قبل التفرغ لمواجهة السعودية الثلاثاء المقبل على ستاد عمان الدولي. وأضاف: “ندرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا كلاعبين، وندرك أيضاً أن الجماهير تنتظر منا الكثير ونأمل أن نكون عند حسن ظنهم”.راتب: حلم المونديال يراودنينجم خط الوسط وأحد أبرز صانعي اللعب الذين تعاقبوا على المنتخب صالح راتب، قال إن حلم اللعب في المونديال يراوده منذ الصغر، وأن الفرصة باتت مواتية في ظل وجود هذه الكوكبة من اللاعبين، شريطة أن يتسلح الجميع بالعزيمة والإصرار.وتابع: “من هذا المنطلق يجب علينا أن ندخل كل مواجهة بما فيها مواجهة طاجيكستان من أجل الفوز ولا شيء سواه، ونحن نملك القدرة على ذلك، بوجود جهاز فني لديه رؤية ثاقبة وفكر تدريبي متطور”.أبو ليلى: الأفكار أكثر وضوحاًمن جهته، لفت نجم حراسة المرمى في منتخب النشامى والمحترف في صفوف الجبلين السعودي يزيد أبو ليلى، إلى أن الفكر التدريبي المتقدم للمدير الفني بات أكثر وضوحاً بالنسبة للاعبين، وساهم ذلك في زيادة التناغم والإنسجام وتطوير مستوى الأداء، وهذا بدا واضحا خلال فترة التجمع الحالية.وزاد: “نأمل أن ينعكس ذلك على مردود النشامى في مواجهة منتخب طاجيكستان المتطور، ونحن كلاعبين نتطلع بمنتهى الجدية بداية قوية تقربنا أكثر من الأهداف التي نتطلع إليها”.“الطاجيكي” يواصل تحضيراتهعلى الجانب الآخر، رفع المنتخب الطاجيكي من وتيرة تحضيراته للقاء بقيادة مدربه الكرواتي بيتر سيجرت، الذي طالب لاعبيه بالتركيز على المواجهة واستغلال عاملي الأرض والجمهور في سبيل تحقيق نتيجة إيجابية.وكان سيجرت استدعى الأسبوع الماضي قائمة من 24 لاعباً، للدخول في المعسكر الداخلي الذي يجريه المنتخب ضمن استعداداته للقاء.إلى ذلك، يعقد ظهر اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عند الحادية عشرة ظهرا، ويسبقه عند التاسعة والنصف الاجتماع التنسيقي المخصص لمناقشة التعليمات الإدارية للمواجهة.