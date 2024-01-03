"النشامى" في 2023.. انتصاران فقط وتدهور دفاعي مقلق

أيمن أبو حجلة

عمان - ربما يكون العام 2023، الأكثر إحباطا بالنسبة للمنتخب الوطني لكرة القدم على صعيد النتائج منذ فترة طويلة، حيث دفع الفريق ثمن غياب الاستقرار الفني، بعد تغيير المدرب في منتصف العام.

خاض المنتخب الوطني ما مجموعه 10 مباريات في العام 2023، حقق الفوز في اثنتين منها فقط، والأهم من ذلك، أن المستوى العام للفريق لم يرتق للشكل المطلوب، مع آمال بتحسن الأداء خلال نهائيات كأس آسيا في قطر الذي ينطلق بعد أيام قليلة.

بدأ المنتخب الوطني العام الماضي، بخوض مباراة واحدة فقط في نافذة آذار (مارس) الدولية، حيث دخل اللاعبون في معسكر تدريبي بالعاصمة القطرية الدوحة، خاضوا خلاله مباراة ودية أمام المنتخب الفلبيني، فازوا فيها برباعية نظيفة.

وقدم "النشامى" أداء جيدا في مباراته الودية أمام صربيا في النمسا، رغم خسارته 2-3 خلال نافذة حزيران (يونيو)، ثم تغلب ضمن المعسكر ذاته على المنتخب الجامايكي بنتيجة 2-1.

كان المنتخب في مسار تصاعدي من حيث الأداء، قبل أن يقرر اتحاد الكرة، عدم تجديد عقده مع المدرب العراقي عدنان حمد، والتعاقد مع المغربي الحسين عموتة صاحب السيرة الذاتية المرموقة.

لكن المدرب المغربي لم يجد قدميه على الأرض حتى الآن، حيث خاض مع المنتخب الوطني 7 مباريات دولية، خسر في 5 منها مقابل تعادلين، دون أن يحقق انتصارا واحدا.

وجرب عموتة مجموعة كبيرة من اللاعبين، بيد أن بصمته على الفريق لم تظهر حتى اللحظة، في ظل عدم وضوح الهوية الفنية تحت لوائه، وهو الأمر الذي أدى إلى تدهور كبير في النتائج.

وخسر المنتخب الوطني أمام النرويج (0-6)، وأذربيبجان (1-2) وإيران (1-3)، وتعادل مع العراق (2-2)، قبل أن يبدأ مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، حيث تعادل خارج أرضه مع طاجيكستان 1-1، قبل ان يخسر أمام السعودية بهدفين نظيفين في عمان، ليجمع نقطة وحيدة من ست نقاط ممكنة في المجموعة.

واختتم المنتخب الوطني العام 2023، بالخسارة أمام مضيفه المنتخب اللبناني 1-2 في بيروت، علما بأنه مقبل على خوض مباراتين وديتين أمام قطر واليابان، قبل انطلاق النهائيات الآسيوية في قطر، والتي أوقعته القرعة فيها، بمجموعة تضم كلا من كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.

لغة الأرقام وضعت المنتخب الوطني ومدربه عموتة في موقف حرج، حيث تشير الإحصائيات إلى تدن كبير في الأداء مقارنة بالعامين الماضيين، وعلى سبيل المثال، بلغت نسبة تلقي مرمى الفريق للأهداف في العام 2022، 0.6 هدف في المباراة الواحدة، قبل أن ترتفع بشكل مخيف إلى 2.2 هدف في المباراة الواحدة خلال العام الماضي.

أرقام وحقائق

- خاض المنتخب الوطني 10 مباريات في العام 2023، فاز في اثنتين منها مقابل تعادلين و6 هزائم، وسجل في هذه المباريات 14 هدفا وتلقفت شباكه 22 هدفا.

- 3 من المباريات العشر أقيمت في عمّان، فيما أقيمت بقية المباريات في 5 دول هي قطر والنمسا (مباراتان) والنرويج وأذربيجان وطاجيكستان ولبنان.

- خاض المنتخب الوطني 8 مباريات ودية في العام 2023، مقابل مباراتين على صعيد البطولات الرسمية.

- لعب المنتخب الوطني 3 مباريات في العام 2023 بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد، و7 مباريات بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة.

- سجل المنتخب الوطني 14 هدفا في المباريات العشر، بواقع 4 أهداف في الشوط الأول، و10 أهداف في الشوط الثاني.

- تلقت شباك المنتخب الوطني 22 هدفا، بواقع 10 أهداف في الشوط الأول، و12 هدفا في الشوط الثاني.

- تصدر يزن النعيمات قائمة هدافي المنتخب الوطني في العام 2023، برصيد 5 أهداف، مقابل 3 أهداف لموسى التعمري، وهدفين لمحمود مرضي، وهدف واحد لكل من ابراهيم سعادة وعلي علوان ونزار الرشدان وحمزة الدردور.

- بلغت نسبة انتصارات المنتخب الوطني من المباريات العشر، 20 % فقط.

- حصل المنتخب الوطني على 13 بطاقة صفراء في المباريات العشر، وتصدر عبدالله نصيب ومحمد أبو حشيش، قائمة اللاعبين الحاصلين على الإنذارات برصد 3 بطاقات صفراء لكل منهما، فيما لم يحصل أي لاعب على البطاقة الحمراء.

- بلغ عدد اللاعبين الذين مثلوا المنتخب الوطني في مباريات العام 2023، 35 لاعبا.

- تصدر عبدالله نصيب قائمة لاعبي المنتخب الوطني من حيث عدد الدقائق في 2023، حيث لعب 737 دقيقة، مقابل 720 دقيقة ليزيد أبو ليلى، و709 دقائق لعلي علوان، و708 دقائق لمحمد أبو حشيش.

- 5 لاعبين خاضوا 9 من أصل 10 مباريات خاضها المنتخب الوطني في 2023، هم عبدالله نصيب وعلي علوان ومحمد أبو حشيش ويزن النعيمات ونزار الرشدان.

- يعتبر محمد أبو حشيش أكثر اللاعبين خوضا للمباريات مع المنتخب الوطني العام الماضي كلاعب أساسي، برصيد 9 مباريات، مقابل 8 لكل من عبدالله نصيب ويزيد أبو ليلى وموسى التعمري.

- لاعبان اثنان فقط خاضا 8 مباريات كاملة دون أن يتم تبديلهما في المنتخب العام الماضي، هما عبدالله نصيب ويزيد أبو ليلى.

- يعد صالح راتب اللاعب الأكثر مشاركة في مباريات المنتخب الوطني في العام 2023 كلاعب بديل، برصيد 6 مباريات، مقابل 4 لحمزة الدردور.

- أقل اللاعبين مشاركة مع المنتخب الوطني في العام 2023، من حيث عدد الدقائق، هو يوسف أبو جلبوش (14 دقيقة).

مباريات المنتخب في 2023

28-3-2023: فاز المنتخب الوطني على المنتخب الفلبيني 4-0، بمباراة ودية أقيمت في قطر، وأحرز أهدافه موسى التعمري (9 من ركلة جزاء و26) ويزن النعيمات (56) وابراهيم سعادة (58).

16-6-2023: خسر المنتخب الوطني أمام المنتخب الصربي 2-3، بمباراة ودية أقيمت في النمسا، وأحرز أهداف صربيا كل من ستراهينيا إيراكوفيتش (7) وديان يوفيلييتش (83 و90+4)، فيما سجل هدفي المنتخب الوطني محمود مرضي (53) وموسى التعمري (67).

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19-6-2023: فاز المنتخب الوطني على المنتخب الجامايكي 2-1، بمباراة ودية أقيمت في النمسا، وسجل هدفي المنتخب الوطني محمود مرضي (56) وعلي علوان (63)، فيما أحرز كوري بورك هدف جامايكا (39 من ركلة جزاء).

7-9-2023: خسر المنتخب الوطني أمام مضيفه المنتخب النرويجي 0-6، بمباراة ودية أقيمت في النرويج، وسجل الأهداف كل من أنتونيو نوسا (11) وكريستوفر آجر (23) ويورجن ستراند لارسن (31) وفريدريك بيوركان (41) وبارد فين (80) وهوجو فيتلسن (90+1).

12-9-2023: خسر المنتخب الوطني أمام مضيفه المنتخب الأذربيجاني 1=2، بمباراة ودية أقيمت في أذربيجان، وسجل هدفي أذربيجان أمين محمدالييف (45+1 من ركلة جزاء) ورينات داداشوف (79)، فيما أحرز نزار الرشدان هدف المنتخب الوطني الوحيد (57).

13-10-2023: خسر المنتخب الوطني أمام ضيفه المنتخب الإيراني 1-3، ضمن الدورة الرباعية الودية التي أقيمت في العاصمة عمان، وسجل أهداف المنتخب الإيراني ساردار أزمون (6) ومهدي طارمي (28) وهيهرداد محمدي 90+4)، فيما أحرز هدف المنتخب الوطني الوحيد يزن النعيمات (74).

17-10-2023: تعادل المنتخب الوطني مع ضيفه المنتخب العراقي 2-2 (فازت العراق بركلات الترجيح 5-3)، ضمن الدورة الرباعية الودية التي أقيمت في العاصمة عمان، وأحرز هدفي المنتخب الوطني يزن النعيمات (31 و79)، فيما سجل للعراق أيمن حسين (70) وعلي الحمادي (75).

16-11-2023: تعادل المنتخب الوطني مع مضيفه منتخب طاجيكستان 1-1، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وسجل يزن النعيمات هدف المنتخب الوطني (90+3)، وأحرز هدف طاجيكستان ساهروم سامييف (89).

21-11-2023: خسر المنتخب الوطني أمام ضيفه المنتخب السعودي 0-2، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وسجل هدفي السعودية صالح الشهري (8 و30).

28-12-2023: خسر المنتخب الوطني أمام مضيفه المنتخب اللبناني 1-2، بمباراة ودية أقيمت في لبنان، وسجل هدفي المنتخب اللبناني محمد حيدر (23) ونور منصور (90+2)، فيما أحرز هدف المنتخب الوطني حمزة الدردور (3)..









