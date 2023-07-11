"النشامى" يبتعد عن مواجهة 3 منتخبات عربية في تصفيات المونديال

يحيى قطيشات

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عمان - ابتعد المنتخب الوطني لكرة القدم عن مواجهة منتخبات أوزبكستان، الصين، فلسطين، البحرين، فيتنام، سورية، قيرغيزستان، والهند، في منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، والتي ستسحب قرعتها يوم السابع عشر من الشهر الحالي في مقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.ويبحث المنتخب الوطني عن التواجد في المونديال للمرة الأولى في تاريخه، وعمل اتحاد الكرة على توفير المتطلبات اللازمة كافة، لتحقيق الهدف والحلم الأردني، وتعاقد مع المدير الفني المغربي حسين عموتة بعد انتهاء عقد المدير الفني السابق عدنان حمد.وأعلن الاتحاد، أن عموتة سيحظى بدعم كبير لتحقيق الإنجاز، لإنجاح مهمته بقيادة منتخب "النشامى"، لتحقيق تطلعات الأردنيين في الوصول لمونديال 2026، ومراكز متقدمة في نهائيات كأس آسيا المقبلة بقطر مطلع العام المقبل.ويبدأ عموتة مشواره الفعلي مع المنتخب الوطني، في مطلع شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث يواجه المنتخب نظيره منتخب النرويج في السابع من الشهر نفسه في أوسلو، ثم يواجه منتخب أذربيجان بعد خمسة أيام في باكو.وبالعودة لتصنيف المنتخبات الآسيوية، جاء منتخب النشامى مع هذه المنتخبات في التصنيف الثاني للتصفيات حسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي رسميا، فيما حلت منتخبات اليابان، إيران، أستراليا، كوريا الجنوبية، السعودية، قطر، العراق، الإمارات، عمان بالتصنيف الأول، ومنتخبات لبنان، طاجكستان، تايلند، كوريا الشمالية، الفلبين، ماليزيا، الكويت، تركمنستان، هونج كونج في التصنيف الثالث، فيما تقع المنتخبات التسعة التي تحقق الفوز في الدور الأول وتتأهل للدور الثاني في التصنيف الرابع.تضم كل مجموعة في الدور الثاني، أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين ذهاب وإياب، وذلك خلال الفترة من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ولغاية شهر حزيران (يونيو) المقبلين، وتتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني في المجموعات التسع، وتضمن في الوقت ذاته الحصول على مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.ويجرى سحب قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم خلال العام 2024، حيث يتم تقسيم المنتخبات الـ18 على ثلاث مجموعات، وتضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين سيتم تحديد المقعدين المتبقيين من خلال الدور الرابع من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت نفسه سيكون هناك مقعدا تاسعا متاحا من خلال التأهل إلى الملحق العالمي.