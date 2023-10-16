"النشامى" يبحث عن فوز معنوي أمام العراق اليوم

مهند جويلس

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عمان - يبحث المدير الفني للمنتخب الوطني حسين عموتة، عن فوزه الأول مع الفريق منذ تسلمه قيادته الفنية، عندما يواجه نظيره العراقي عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم، ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة الدولية الرباعية الودية، التي يستضيف ستاد عمان الدولي أحداثها.وخسر المنتخب الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدف الجمعة الماضية، من أمام نظيره الإيراني في نصف النهائي، وهي الخسارة الثالثة على التوالي لعموتة منذ تسلمه مهمة تدريب المنتخب بشهر حزيران (يونيو) الماضي.وتقام المباراة النهائية للبطولة، بين منتخبي إيران وقطر عند الساعة التاسعة مساء على الملعب ذاته.وكان المنتخب الوطني، توج بلقب البطولة العام الماضي، بعد فوزه على سورية في نصف النهائي بهدفين دون رد، قبل أن يتجاوز نظيره العماني بهدف نظيف.ولم يلعب المنتخب الوطني مع نظيره العراقي منذ 3 أعوام تقريبا، حيث تواجها وديا في الإمارات، وانتهت المباراة وقتها بالتعادل السلبي.ويتطلع المنتخب إلى تحقيق الفائدة الفنية المرجوة من مواجهة العراق، إلى جانب نتيجة إيجابية تعزز من ثقة الشارع الرياضي بالمنتخب، بعد الانهيار الملموس في النتائج منذ تسلم عموتة المهمة خلفا للعراقي عدنان حمد، إذ كان الأخير يسير في خط تصاعدي مع المنتخب من حيث المستويات والنتائج.وتضم قائمة المنتخب الوطني للمباراة 28 لاعبا، هم: يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، أحمد الجعيدي، محمد أبو حشيش، سعد الروسان، عبد الله نصيب "ديارا"، إحسان حداد، مهند خير الله، دانيال عفانة، هادي الحوراني، فراس شلباية، مصطفى عيد، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، صالح راتب، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، أحمد عرسان، مهند أبو طه، أمين الشناينة، موسى التعمري، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، محمود مرضي، علي علوان ويزن النعيمات.وسيعمل عموتة على إجراء بعض التعديلات على التشكيلة الأساسية في سبيل تحقيق فوز معنوي، يرفع من ثقة اتحاد الكرة والجماهير به، والوصول إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية قبل خوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، بدءا من الشهر المقبل.وعانى المنتخب كثيرا خلال مباراة إيران، خصوصا في الخط الخلفي الذي بدا غير متجانس في أغلب الأوقات، ولم يتمكن من صناعة الفرص بدءا من الدفاع بدلا من الاعتماد على الفرديات والعشوائية لإيصال الكرة للمنطقة الأمامية.وقد يدفع عموتة بتشكيلة مكونة من: يزيد أبو ليلى، محمد أبو حشيش، مهند خير الله، عبد الله نصيب "ديارا"، فراس شلباية، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، علي علوان ويزن النعيمات.بدوره، قدم المنتخب العراقي، أداء جيدا في مباراته الأولى بالبطولة، إلا أن لاعبيه افتقدوا اللمسة الأخيرة في محاولاتهم لهز الشباك، رغم الوصول المتكرر لمرمى المنتخب القطري، ما دفع المدرب الإسباني خيسوس كاساس لوضع النقاط على الحروف خلال التدريبات الماضية، أملا بعدم تكرار الأخطاء ذاتها.ومن المتوقع أن يعتمد كاساس على تشكيلة مكونة من: أحمد باسل، مصطفى سعدون، ريبين سولاقا، علي عدنان، ميرخاس دوسكي، دانيلو سعيد، بشار رسن، علي جاسم، مهند علي، إبراهيم بايش وأيمن حسين.ويحتل المنتخب الوطني المرتبة 84 عالميا و12 آسيويا حسب التصنيف الدولي الأخير، فيما يتواجد المنتخب العراقي بالمركز 69 عالميا والسابع على صعيد القارة الصفراء.