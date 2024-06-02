"النشامى" يبحث عن مهاجم لتعويض غياب العطار

مهند جويلس

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عمان - يفكر المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة في استدعاء لاعب جديد لصفوف “النشامى”، لتعويض غياب المهاجم عبد الله العطار، الذي تعرض لتمزق بالعضلة الخلفية بالقدم اليمنى، مؤخرا، في إحدى تدريبات المنتخب.ويواجه عموتة سباقا مع الزمن في اختيار البديل للعطار لإتمام القائمة، قبل مواجهة منتخب طاجيكستان يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا.وتنحصر الخيارات أمام عموتة في مركز المهاجم، في ظل محدودية الأسماء الموجودة، إذ من المتوقع أن يتواصل اتحاد الكرة مع أحد اللاعبين لضمه عوضا عن العطار، ويبرز من اللاعبين الذين تألقوا في الفترات الماضية مهاجم نادي سيلانجور الماليزي رزق بني هاني، ومهاجم الأهلي خالد الدردور، ومهاجم سحاب أحمد أبو كبير، مع احتمالية ضم لاعب الوحدات محمد أبو زريق “شرارة” بعد عودته من الإصابة مؤخرا وانخراطه بالتدريبات.وتضم قائمة النشامى حاليا 25 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، أحمد الجعيدي، عبد الله نصيب “ديارا”، براء مرعي، يزن العرب، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، رجائي عايد، محمود شوكت، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، مهند أبو طه، محمود مرضي، موسى التعمري، محمد أبو رزق “بوجبا”، عارف الحاج، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش “صيصا”، علي علوان ويزن النعيمات.وشهدت تدريبات المنتخب، مؤخرا، عودة التعمري للتدريبات الجماعية؛ حيث أزال الجهاز الذي تم وضعه مؤخرا بالرجل اليسرى من أجل عدم تحريكها، مع البدء مؤخرا بتدريبات للقدم مع طبيب المنتخب، قبل الانخراط بالتدريبات الجماعية مع ترك قرار المشاركة للجهاز الطبي الذي سيتم تحديده خلال الأيام المقبلة، واحتمالية عدم الدفع به بصفة أساسية أمر وارد.وأقام المنتخب، أمس، تدريبا على ستاد عمان الدولي مسرح المواجهة المرتقبة، فيما سيواصل تدريباته اليوم وغدا على ملعب البتراء في مدينة الحسين للشباب، بينما يكتمل وصول منتخب طاجيكستان اليوم بعد وصول لاعبين فقط للأردن أمس.ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة السابعة وبرصيده 7 نقاط، خلف المنتخب السعودي متصدر الترتيب برصيد 10 نقاط، فيما يستقر منتخب طاجيكستان بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يقبع منتخب باكستان بالمركز الرابع والأخير من دون نقاط.ويواجه المنتخب الوطني نظيره السعودي في الحادي عشر من الشهر الحالي على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، علما أن فوز المنتخب في مواجهته المقبلة أمام طاجيكستان، يعني تأهله بشكل رسمي للدور الثاني والنهائي من التصفيات المشتركة.