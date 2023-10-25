"النشامى" يبدأ تحضيراته للتصفيات المزدوجة في الخامس من الشهر المقبل

يحيى قطيشات

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عمان - يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، يوم الخامس من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تحضيراته لمواجهتي طاجيكستان والسعودية في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات مونديال 2026 وأمم آسيا 2027 يومي السادس عشر والحادي والعشرين من نفس الشهر.وسيضم التجمع في بدايته وبعد نهاية منافسات الأسبوع السابع من دوري المحترفين، اللاعبين المختارين من أندية المحترفين باستثناء لاعبي الفيصلي والوحدات واللاعبين المحترفين بالأندية الخارجية، حيث سيلتحق لاعبو الفيصلي يوم السابع من الشهر المقبل عقب مشاركتهم الفريق في مباراته أمام السد القطري يوم السادس من الشهر المقبل على ستاد عمان، فيما يلتحق اللاعبون المختارون من فريق الوحدات بعد مشاركتهم في لقاء فريقهم مع نظيره الكهرباء العراقي والمقرر في السابع من الشهر المقبل بالعراق.وتكتمل صفوف المنتخب بعودة اللاعبين المحترفين بالأندية الخارجية خلال فترة التوقف الدولي التي تبدأ يوم الثالث عشر من الشهر المقبل وتستمر لغاية الحادي والعشرين من الشهر ذاته.ويعمل اتحاد الكرة حاليا على إنجاز كافة الترتيبات الخاصة بسفر المنتخب الى طاجيكستان، لمواجهة منتخبها يوم السادس عشر من الشهر المقبل، إضافة إلى تأمين الإجازات الخاصة باللاعبين في الجهازين العسكري والمدني، وتنسيق مواعيد السفر والعودة ومكان إقامة المنتخب، واقترب الاتحاد من تحديد موعد السفر بشكل رسمي، والذي سيكون يوم الثاني أو الثالث عشر من الشهر المقبل.وحسب مصدر مقرب من الجهاز الفني، سيعمل عموتة على تثبيت التشكيلة التي اختارها للمشاركة في بطولة الأردن الرباعية الدولية مع استبعاد اللاعبين المصابين، حيث ضمت القائمة: يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، أحمد الجعيدي، محمد أبو حشيش، سعد الروسان، عبدالله نصيب، إحسان حداد، مهند خيرالله، دانيال عفانة، هادي الحوراني، فراس شلباية، مصطفى عيد، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، نزار الرشدان، صالح راتب، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، يوسف أبو جلبوش (صيصا)، أحمد عرسان، مهند أبو طه، أمين الشناينة، موسى التعمري، أنس العوضات، محمد أبو زريق (شرارة)، محمود مرضي، علي علوان ويزن النعيمات.وسيركز الجهاز الفني بقيادة عموتة خلال التجمع، على تصويب الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة السابقة ومنذ توليه قيادة المنتخب في بداية شهر حزيران (يونيو) الماضي، خصوصا في الناحية الدفاعية، والتي حملت معها تعرض " النشامى" إلى 3 خسائر، الأولى أمام المنتخب النرويجي بسداسية نظيفة، والثانية أمام المنتخب الأذربيجاني بهدفين لهدف، والثالثة على أرضه وبين جماهيره أمام المنتخب الإيراني بثلاثية لهدف، وتعادل مع المنتخب العراقي بهدفين لكل منتخب.وأثبتت الأرقام والإحصائيات للمباريات السابقة تحت قيادة عموتة، ضعفا واضحا في الناحية الدفاعية، بعدما دخل مرمى حارس المنتخب يزيد أبو ليلى والذي لعب دقائق المباريات كافة، 11 هدفا بمعدل 3.6 هدف في المباراة، فيما سجل المنتخب هدفين بمعدل 0.6 هدف في المباراة.ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات التسع من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، وفي ذات الوقت تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، في الجهة المقابلة تنتقل المنتخبات الـ18 المتبقية من الدور الثاني لخوض الدور الثالث والنهائي من تصفيات كأس آسيا 2027 في السعودية، وسوف يتم لاحقا الكشف عن المزيد من التفاصيل الخاصة بهذه المرحلة.وتقام قرعة المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم خلال عام 2024، حيث سيتم توزيع المنتخبات الـ18 المتأهلة إلى هذه المرحلة، على ثلاث مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 بشكل مباشر.وتقرر في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 الذي يتضمن المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة من التصفيات الآسيوية (المجموع 6 منتخبات)، أن يتم تقسيم هذه المنتخبات في المرحلة الرابعة على مجموعتين بحيث تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات تتنافس في جولة واحدة تقام بنظام التجمع، ويتأهل المنتخبان الحاصلان على المركز الأول في كل مجموعة من الملحق إلى كأس العالم 2026، في حين يتنافس المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في كل مجموعة بمباراتي ذهاب وإياب من أجل تحديد الفريق الذي يمثل قارة آسيا في الملحق العالمي.