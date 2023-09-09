الأحد 10 أيلول 2023
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النشامى يبدأ تدريباته في أذربيجان

المنتخب الوطني لكرة القدم
المنتخب الوطني لكرة القدم
بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية في العاصمة الأذرية باكو، تأهبا لمواجهة منتخب أذربيجان وديا عند السابعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت الأردن، على ستاد دلغا أرينا، ضمن التحضيرات لخوض تصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.اضافة اعلان
وأجرى المنتخب مساء اليوم السبت تدريبه الأول في أذربيجان، على الملعب الفرعي لستاد باكو، بقيادة المدرب الحسين عموته وبمشاركة جميع اللاعبين.
وكان المنتخب وصل فجر اليوم إلى باكو قادماً من النرويج، حيث تضم قائمة المنتخب 24 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، محمد العمواسي، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، مصطفى عيد، محمد أبو حشيش، عبدالله نصيب، يزن العرب، مهند خير الله، محمود شوكت، نزار الرشدان، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، صالح راتب، محمود مرضي، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.
وشهد اللقاء الودي الأول المنتخب ضمن تجمعه الحالي، خسارته أمام النرويج 0-6 مساء الخميس.
يذكر أن قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.
في المقابل، حل منتخب النشامى في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، والتي تقام مطلع العام 2024 في قطر.
--(بترا)
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