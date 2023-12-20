"النشامى" يبدأ ترتيب أوراقه الفنية وصولا للتشكيلة المثالية

يحيى قطيشات

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عمان – بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم أمس تحضيراته الفنية والبدنية، للمشاركة في منافسات نهائيات بطولة كأس آسيا 2023، المقررة في قطر خلال الفترة من الثاني عشر من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبلين، بحضور اللاعبين المحليين، بانتظار اكتمال الصفوف مع التحاق المحترفين بالخارج تباعا.وينتظر أن يشهد تدريب اليوم مشاركة اللاعبين المحترفين في الدوري الماليزي نور الروابدة وفادي عوض، حيث ضمت قائمة المنتخب 10 لاعبين محترفين في أندية خارجية وهم: يزن أبو ليلي، محمد أبو حشيش، يزن عرب، فادي عوض، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، محمد أبو زريق شرارة، موسى التعمري، علي علوان، ويزن نعيمات، فيما شهدت القائمة تواجد مهاجم الفيصلي والمنتخب الأولمبي رزق بني هاني للمرة الأولى في تاريخه، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال مشاركته فريقه في منافسات دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا.وتستمر الجرعات التدريبية اليومية للمنتخب لغاية يوم الثلاثاء المقبل، ليطير في نفس اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت لمواجهة نظيره المنتخب اللبناني في الثامن والعشرين من الشهر الحالي في مباراة ودية على ملعب رشيد كرامي البلدي، حيث يهدف المدير الفني للمنتخب الحسين عموتة للوصول للتشكيلة المثالية للنشامى، والقادرة على تحقيق أهدافه وتطلعات الشارع الرياضي الأردني، من خلال اختيار القائمة النهائية المشاركة في البطولة، والتي تضم 26 لاعبا، حيث سيتم استبعاد 4 لاعبين من التشكيلة الأولية التي اختارها عموتة أول من أمس وتضم 30 لاعبا، عقب ودية المنتخب اللبناني وقبل التوجه للعاصمة القطرية الدوحة من أجل إقامة معسكر تدريبي يتخلله لعب مواجهتين وديتين أمام المنتخب القطري في الخامس من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، ومع المنتخب الياباني يوم التاسع من الشهر نفسه.وطلب الاتحاد الآسيوي من الاتحادات المشاركة في البطولة، إعلان القائمة النهائية قبل 10 أيام من انطلاق البطولة، بحسب المادة 26 فقرة 7 من لائحة البطولة، ويجب أن تتضمن 26 لاعبا كحد أقصى و18 كحد أدنى، ويجب أن تتضمن ايضا 3 حراس مرمى.ويلعب المنتخب الوطني في منافسات المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات: كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، وسيواجه النشامى نظيره المنتخب الماليزي يوم 15 من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وذلك عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الأردن على ستاد الجنوب.ويستكمل "النشامى" مشواره في مشاركته الخامسة في النهائيات، بلقاء منتخب كوريا الجنوبية يوم 20 من الشهر نفسه، عند الساعة الثانية والنصف عصرا وعلى ستاد الثمامة، فيما يختتم المنتخب الوطني مشواره في الدور الأول بمواجهة البحرين بالتوقيت نفسه، وذلك على ستاد خليفة الدولي يوم 25 من الشهر ذاته.من جانب آخر شارك عموتة في ندوة لمدربي المنتخبات الوطنية المشاركة في كأس آسيا قطر 2023، والتي نظمها الاتحاد الآسيوي، وذلك عبر تقنية فيديو الاتصال مع بقاء أقل من شهر واحد على انطلاق البطولة، حيث هدفت الندوة التي حضرها المديرون الفنيون والمدربون المساعدون ومحللو الأداء في المنتخبات المشاركة في البطولة القارية، بالإضافة إلى خبراء من الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى إطلاع جميع المنتخبات الـ24 المشاركة على الجوانب الفنية الكثيرة التي ستكون النقطة المحورية لمجموعة الدراسة الفنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال كأس آسيا 2023.وكان من أبرز ما شهدته الندوة عرض تقديمي قدمه هاري لوي مسؤول فريق الاتحاد الدولي لكرة القدم لتحليل الأداء والرؤى، وريغيس بارديت مدير تكنولوجيا وبيانات كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، اللذان شاركا مختلف أنواع البيانات التي ستكون متاحة على منصة بيانات الاتحاد الدولي، مثل التحليلات المتقدمة وبيانات الأداء، وكيف يمكن أن تكون بمثابة أداة محورية في رفع أداء الفرق طوال المنافسة.وسلط المدير الفني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم آندي روزبورغ، الضوء أيضا على عدد من الابتكارات التكنولوجية التي ستكون متاحة للفرق المشاركة لأول مرة في تاريخ البطولة، بدءا من توفر ملخصات الكاميرا التكتيكية وبيانات المباريات الحية إلى استخدام أجهزة نظام الأداء والتتبع الإلكتروني، مما يؤكد رؤية الاتحاد الآسيوي في ضمان نجاح المنتخبات في البطولات الكبرى.وتحدث قائلا: عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا، فقد قطعنا شوطا طويلا وهناك الكثير مما يمكننا القيام به مع كمية البيانات المتاحة لنا. ويمكننا استخدام هذه المعلومات المتوفرة لدينا لتحديد الاتجاهات بشكل أفضل وإثارة المزيد من نقاط الحوار التي يمكن أن تعزز أداء جميع فرقنا في المستقبل.