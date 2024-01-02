الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
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"النشامى" يبدأ رحلة قطر بحثا عن تصحيح المسار

حافلة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في بطولة كأس آسيا 2023 بقطر - (من المصدر)
حافلة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في بطولة كأس آسيا 2023 بقطر - (من المصدر)
عمان - بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم مساء أمس تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة، في أولى خطوات رحلته للمشاركة في كأس آسيا التي تقام في قطر خلال فترة الـ10 من الشهر الحالي، وحتى 12 الشهر المقبل.اضافة اعلان
ووصل منتخب النشامى إلى الدوحة يوم أمس، قبل أن يجري الفريق تدريبا مسائيا خفيفا، استعدادا للمرحلة المقبلة التي يسعى فيها المنتخب إلى تصحيح المسار، بعد عثرات كثيرة تعرض لها خلال المرحلة الماضية، بقيادة المدير الفني الحسين عموتة.
ويخوض المنتخب مباراة ودية مع نظيره القطري بعد غد، قبل أن يخوض مباراة ودية ثانية مع منتخب اليابان يوم 9 من الشهر الحالي، في آخر "بروفة" للنشامى، قبل استهلال مشواره في كأس آسيا، بلقاء ماليزيا يوم 15 من الشهر الحالي، ثم مواجهة منتخب كوريا الجنوبية بعدها بخمسة أيام، على أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة البحرين في 25 من الشهر ذاته.
ويأمل المدير الفني للمنتخب، المغربي الحسين عموتة، بالاستفادة من وديتي قطر واليابان، بحثا عن تشكيلة مثالية قادرة على الذهاب بعيدا في النهائيات الآسيوية، في ظل تأكيدات عموتة خلال حديثه لوسائل الإعلام يوم الاحد الماضي، أن طموح المنتخب في نهائيات كأس آسيا يتمثل في بلوغ أدوار متقدمة، موضحا أن المرحلة المقبلة، تتمثل في تصحيح الأخطاء والصعوبات التي مر بها الفريق مؤخرا، وأن القائمة المختارة هي الأكثر جاهزية لخوض البطولة، مؤكدا، ضرورة تحقيق نتائج إيجابية خلال المواجهتين الوديتين أمام المنتخبين القطري والياباني. 
ويأمل الشارع الرياضي، بأن ينجح عموتة بتعويض إخفاقاته في المرحلة الماضية التي شهدت 5 خسائر وتعادلين، قبل فوز معنوي على المنتخب الأولمبي.
واكتملت صفوف النشامى في تدريباته بقطر بعد التحاق اللاعب يزن نعيمات بزملائه في المنتخب الذي حظي باستقبال مميز من اللجنة المنظمة للبطولة وأفراد من الجالية الأردنية.
وتضم قائمة المنتخب 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.
من جانبه، يبحث المنتخب القطري بقيادة المدير الفني الإسباني ماركيز لوبيز، عن تحقيق فوز معنوي على النشامى، في آخر المحطات التحضيرية قبل المشاركة في البطولة، وحرص لوبيز على الاجتماع باللاعبين بعد الفوز على منتخب كمبوديا في المباراة الودية الأخيرة، وبين الأخطاء التي ظهرت وسيعمل على تصويبها خلال مباراة النشامى.
وتضم قائمة المنتخب القطري كلا من اللاعبين: سعد الشيب، صلاح زكريا، سعود الخاطر، مشعل برشم، المهدي علي، بسام الراوي، بوعلام خوخي، بيدرو ميجيل، سلطان البريك، طارق سلمان، لوكاس مينديز، همام الأمين، أحمد فتحي، حسن الهيدوس، جاسم جابر، عبد العزيز حاتم، علي أسد، محمد وعد، مصطفى طارق، أحمد الجانحي، أحمد علاء، المعز علي، أكرم عفيف، خالد منير ، يوسف عبد الرزاق. إضافة إلى استدعاء اسماعيل محمد ومعه خالد محمد، للانضمام إلى معسكر العنابي، بعد إصابة اللاعبين أسامة الطيري ومحمد مونتاري خلال المباراة أمام منتخب كمبوديا.
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