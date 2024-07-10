 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"النشامى" يبدأ رحلته مع سلامي و"الآسيوي" يعتمد تقنية الفيديو

المنتخب الوطني لكرة القدم - ( من المصدر)
المنتخب الوطني لكرة القدم - ( من المصدر)
عمان- يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم، تحضيراته للمشاركة في منافسات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، من خلال الجرعة التدربيبة الأولى تحت قيادة المدير الفني الجديد المغربي جمال سلامي، والذي اختار قائمة ضمت 27 لاعبا من اللاعبين المحليين للمعسكر الداخلي، والذي يمتد لغاية السابع عشر من الشهر الحالي، وهو موعد المغادرة إلى تركيا لخوض معسكر خارجي وخوض 3 مباريات ودية هناك. اضافة اعلان
وضمت القائمة كلا من اللاعبين: نور الدين بني عطية، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، إحسان حداد، فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، حسام أبو الذهب، مهند أبو طه، سالم العجالين، عبد الله نصيب "ديارا"، سعد الروسان، براء مرعي، محمد أبو النادي، محمود شوكت، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، وسيم الريالات، عارف الحاج، محمود مرضي، محمد أبو زريق "شرارة"، سيف درويش، محمد أبو رزق "بوجبا"، أنس العوضات، بكر كلبونة، نزار الرشدان، يزيد أبو ليلى، وعلي علوان الذي سيشارك في المعسكر المحلي فقط. 
ويهدف سلامي من خلال فترة التجمع الأولى إلى معرفة قدرات اللاعبين وإمكانياتهم عن قرب، واختيار اللاعب الذي يستحق التواجد في تشكيلة النشامى، إضافة الى اللاعبين المحترفين بالخارج، والذين يشكلون نصيب الأسد في التشكيلة الأساسية، حيث يتطلع سلامي من خلال معسكر تركيا إلى زرع أفكاره وأسلوبه في أذهان اللاعبين، ورفع المستوى البدني، كما تشتمل الجرعات التدريبية على جوانب فنية وتطبيق بعض الجمل التكتيكية.
وتحدث سلامي في المؤتمر الصحفي عند تقديمه لوسائل الإعلام نهاية الشهر الماضي، أنه سيعمل على تفعيل دور البدلاء ومنحهم فرصا أكبر للمشاركة في الفترة المقبلة، نظرا لأهمية المرحلة وضرورة المداورة بين اللاعبين لتحقيق النتائج والأهداف المقصودة.
وحسب خطة إعداد المنتخب التي أعدها اتحاد الكرة بالتعاون مع المدير الفني سلامي، سيكون التجمع المقبل للنشامى يوم الرابع والعشرين من شهر آب (أغسطس) المقبل، وقبل أيام من فترة التوقف الدولية المقبلة والتي تستمر من الثاني ولغاية العاشر من أيلول (سبتمبر) المقبل، وسيبدأ "النشامى" مشواره في التصفيات يوم الخامس من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، بمواجهة نظيره المنتخب الكويتي بعمان، فيما يخوض مباراته الثانية في العاشر من الشهر ذاته مع شقيقه المنتخب الفلسطيني في رام الله.
وكان منتخب "النشامى"، حل في المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات كوريا الجنوبية، العراق، سلطنة عُمان وفلسطين، علما بأن متصدر ووصيف كل مجموعة بعد خوض 10 مباريات يتأهلان بشكل مباشر للمونديال، فيما تخوض المنتخبات أصحاب المركزين الثالث والرابع من المجموعات الثلاث تصفيات أخرى لاحقا.
إلى ذلك اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تطبيق تقنية فيديو الحكم المساعد "الفار" في جميع مباريات المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، كما سيتم تطبيق التقنية أيضا في المرحلة الرابعة التي ستقام في تشرين الأول  (أكتوبر) 2025.
وأكدت مصادر مطلعة أن الاتحاد الآسيوي سيعمل خلال الأيام المقبلة على مخاطبة جميع المنتخبات الـ18 التي ستشارك في المرحلة الثالثة لتوضيح  التفاصيل المتعلقة بتطبيق التقنية، وسيقوم الاتحاد الآسيوي بتعيين مسؤول للمعلومات بالتقنية ستكون مسؤوليته إدارة وتنسيق مشروع "الفار" بالتعاون مع مزود التقنية في كل مباريات التصفيات، كما سيقوم الاتحاد الآسيوي بزيارات تفقدية "إذا لزم الأمر"، للملاعب قبل وقت كاف لضمان تطبيق التقنية بكل نجاح كما جرت العادة.
ولم يتم تطبيق التقنية في جميع جولات التصفيات المزدوجة لأسباب متعددة، كما تم تطبيقها أيضا في المرحلة الثالثة في التصفيات النهائية المؤهلة لنهائيات مونديال 2022، بعد أن غابت عن مباريات المراحل الماضية.
ويعد الاتحاد الآسيوي من أوائل الاتحادات القارية التي أعلنت استخدام التقنية في التصفيات المؤهلة للمونديال المقبل، وتم اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد  للمرة الأولى في آسيا من مرحلة ربع نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات، وقام الاتحاد الآسيوي بتطبيق التقنية في جميع مباريات نهائيات أمم آسيا الماضية في قطر وهذا الأمر يحدث للمرة الأولى في أمم آسيا بجانب تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي، وفي نهاية أيار (مايو) الماضي، أعلن الاتحاد الآسيوي تطبيق التقنية في جميع بطولات الاتحاد للأندية في الموسم المقبل، وأكد في بيان صادر عن الاتحاد، عزمه على الحفاظ على أعلى معايير التحكيم من خلال تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في جميع بطولات الهيكل الجديد لمسابقات الأندية المكون من ثلاثة مستويات، إلى جانب النسخة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للسيدات للموسم 2024-2025، ويشهد دوري أبطال آسيا للنخبة الذي سيخلف دوري أبطال آسيا، تنافس 24 فريقا، حيث "سيتم تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد اعتبارا من مرحلة الدوري (دور المجموعات)، التي تنطلق في شهر أيلول ( سبتمبر) المقبل، كما أعلن الاتحاد أنه سيتم تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في "دوري أبطال آسيا اعتبارا من الأدوار الإقصائية"، علما بأن البطولة تضم 32 ناديا، وتنطلق المنافسات خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وفهمت " الغد" أن اتحاد كرة القدم قطع شوطا كبيرا في تأمين تقنية " الفار" في ستاد عمان الدولي، ليكون جاهزا في مباريات النشامى بالدور الثالث من تصفيات كأس العالم، كما أن مشاركة فريق الحسين "بطل دوري المحترفين" والوحدات "بطل كأس الأردن" في دوري أبطال آسيا تحتاج لوجود تقنية الفار، كما تطالب أندية المحترفين بضرورة تأمين التقنية خلال منافسات الموسم المقبل. 
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
GSJxoHaWIAAaCt_

كأس أوروبا.. إنجلترا تطيح بهولندا وتصعد لنهائي البطولة

منذ2 ساعة
ولي العهد يرعى احتفال النادي الأهلي بالذكرى الثمانين لتأسيسه

ولي العهد يرعى احتفال النادي الأهلي بالذكرى الثمانين لتأسيسه

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2024-07-10 at 21.41.38

"ناشئي الطائرة" يخسر أمام السعودية بالبطولة العربية

منذ4 ساعة
المنتخب الوطني للملاكمة المشارك في دورة الألعاب الأولمبية في باريس - (من المصدر)

دعم مالي لـ"منتخب الملاكمة" المشارك في أولمبياد باريس

منذ4 ساعة
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية - (من المصدر)

وداع مبكر لشلباية من "كونكورد أياسي" المفتوحة للتنس

منذ4 ساعة
9702becc-7a67-4af0-8cbd-773e8849731c

مواجهات بين الإنجليز والهولنديين قبل مباراة نصف النهائي

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

"لائحة الأجور".. كيف اتخذ القرار؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

استعادة الثقة بين الحكومات والمواطن

محمود خطاطبة |اليوم

أخبار سارة من قطاع المحيكات

سلامة الدرعاوي |اليوم

عن إنجاز السرعة وفشل الأهداف

مالك العثامنة |اليوم

القوائم الوطنية في الانتخابات

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1720613482670534200

الرصيف البحري الأميركي في غزة.. نجاح أم إخفاق؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
‏الرئيسان الأميركي رونالد ريغان والسوفياتي ميخائيل غورباتشوف يوقعان "معاهدة القوى النووية المتوسطة"، البيت الأبيض، 1987 - (المصدر)‏

‏سكوت ريتر: "عمل حياتي يذوب أمام عيني"‏

ترجمات |09 تموز 2024
1720444076837396200

الجيش الإسرائيلي ليس ما كانه ذات مرة‏

ترجمات |08 تموز 2024
1720444076777396000

عبثية الحرب الإسرائيلية على لبنان

ترجمات |08 تموز 2024
رئيس الوزراء اللبناني في استقبال مبعوث الإدارة الأميركية، آموس هوكشتاين، لمحاولة تهدئة توتر الجبهة بين إسرائيل وحزب الله - (المصدر)

‏ماذا تعني حرب بين إسرائيل و"حزب الله" للشرق الأوسط؟

ترجمات |07 تموز 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن ظهر بصورة سيئة خلال المناظرة الانتخابية مع ترامب - (المصدر)

أداء بايدن في المناظرة كان بالغ السوء.. وعليه أن يتنحى

ترجمات |07 تموز 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ee copy

استثمار

المواطن الأردني 09 تموز 2024

المواطن الأردني

العطلة الصيفية 08 تموز 2024

0ed43135-0305-46d5-9103-6e198b8310b1 copy

مواعيد 07 تموز 2024

مواعيد

سنة هجرية مباركة 06 تموز 2024

a356ae36-bb83-44eb-bb50-4a479e8bf86d copy

مراحل الطفر 05 تموز 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مراحل الطفر
 