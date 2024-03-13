"النشامى" يبدأ معسكرا داخليا.. وتساؤلات بشأن فتوى الإفطار أمام باكستان

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عمان-الغد- بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، اعتبارا من يوم أمس الأربعاء، معسكرا داخليا في أحد فنادق العاصمة عمان، استعدادا لمواجهة المنتخب الباكستاني مرتين يومي 21 و26 الشهر الحالي، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.ويستمر المعسكر الداخلي حتى يوم 19 الشهر الحالي، موعد المغادرة إلى باكستان لخوض المباراة التي تقام عند الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت الأردن.ويشتمل المعسكر الداخلي على تدريبات يومية تجري قبل موعد الإفطار، لمنح اللاعبين فرصة الاعتياد على أجواء اللعب اثناء الصيام، خاصة وأن مباراة باكستان الأولى التي تقام يوم 21 الحالي في باكستان، ستقام في أجواء صيفية حارة وقبل موعد الإفطار بساعات طويلة، ما يعني الحاجة لجهد كبير في ظل اللعب أثناء الصيام.ويقود المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، تدريبات المنتخب التي يقام أغلبها على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، وبمشاركة حوالي 17 لاعبا، في ظل احتجاب أغلب اللاعبين المحترفين في الخارج، بانتظار التحاقهم بشكل تدريجي، علما أن أخر الملتحقين من المحترفين سيكون موسى التعمري المحترف في مونبلييه الفرنسي، وحارس المرمى يزيد أبو ليلى المحترف في فريق الجبلين السعودي، حيث يتوقع أن يلتحق المحترفان يوم 18 الشهر الحالي.ويبحث المنتخب الوطني عن كامل نقاط مباراتي باكستان، لتعزيز حظوظه بالتأهل عن المجموعة التي يتصدرها حاليا المنتخب السعودي برصيد 6 نقاط، ثم طاجكستان برصيد 4 نقاط، ثم المنتخب الوطني برصيد نقطة، وباكستان أخيرا بدون نقاط.وتضم قائمئة المنتخب الوطني كل من يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، عبدالله نصيب، يزن العرب، براء مرعي، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق، علي علوان، أنس العوضات، موسى التعمري، ويزن النعيمات.هل من فتوى للصيامأمام باكستان؟تفيد المعلومات أن تساؤلات تدور داخل المنتخب الوطني، حول إمكانية اللعب في أجواء حارة وفي ساعات الظهيرة وخلال أيام شهر رمضان المبارك، الأمر الذي سيصيب اللاعبين بالإرهاق والتعب في المباراة المقبلة أمام باكستان.ورغم أن الحديث غير الرسمي في إمكانية الحصول على فتوى بالإفطار في يوم المباراة، فإن أحد المعنيين بالمنتخب، كشف عن تساؤلات بهذا الشأن، ولكن دون بلورته بشكل رسمي، مع التأكيد على قناعته أن الغالبية العظمى من نجوم المنتخب ستبحث عن إتمام الصيام، وترفض مبدأ الإفطار حتى لو كان هناك مباراة للمنتخب الوطني.ويفيد المصدر أن الحديث عن فتوى بشأن الإفطار في يوم المباراة، يتم تداوله بين الفينة والأخرى، خاصة في ظل مشقة السفر، وإقامة المباراة في منتصف النهار، وغيرها من الظروف الصعبة التي سيواجهها المنتخب في رحلته إلى باكستان.وعادة ما تشهد مثل هذه المواقف رفضا من نجوم المنتخب الحريصين على الالتزام بواجباتهم الدينية، بانتظار الوقوف على مدى قدرتهم خوض مباراة باكستان وهم صيام.