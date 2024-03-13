الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"النشامى" يبدأ معسكرا داخليا.. وتساؤلات بشأن فتوى الإفطار أمام باكستان

1710328289284883100
لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم خلال جرعة تدريبية سابقة - ( من المصدر)
عمان-الغد- بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، اعتبارا من يوم أمس الأربعاء، معسكرا داخليا في أحد فنادق العاصمة عمان، استعدادا لمواجهة المنتخب الباكستاني مرتين يومي 21 و26 الشهر الحالي، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.اضافة اعلان
ويستمر المعسكر الداخلي حتى يوم 19 الشهر الحالي، موعد المغادرة إلى باكستان لخوض المباراة التي تقام عند الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت الأردن.
ويشتمل المعسكر الداخلي على تدريبات يومية تجري قبل موعد الإفطار، لمنح اللاعبين فرصة الاعتياد على أجواء اللعب اثناء الصيام، خاصة وأن مباراة باكستان الأولى التي تقام يوم 21 الحالي في باكستان، ستقام في أجواء صيفية حارة وقبل موعد الإفطار بساعات طويلة، ما يعني الحاجة لجهد كبير في ظل اللعب أثناء الصيام.
ويقود المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، تدريبات المنتخب التي يقام أغلبها على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، وبمشاركة حوالي 17 لاعبا، في ظل احتجاب أغلب اللاعبين المحترفين في الخارج، بانتظار التحاقهم بشكل تدريجي، علما أن أخر الملتحقين من المحترفين سيكون موسى التعمري المحترف في مونبلييه الفرنسي، وحارس المرمى يزيد أبو ليلى المحترف في فريق الجبلين السعودي، حيث يتوقع أن يلتحق المحترفان يوم 18 الشهر الحالي.
ويبحث المنتخب الوطني عن كامل نقاط مباراتي باكستان، لتعزيز حظوظه بالتأهل عن المجموعة التي يتصدرها حاليا المنتخب السعودي برصيد 6 نقاط، ثم طاجكستان برصيد 4 نقاط، ثم المنتخب الوطني برصيد نقطة، وباكستان أخيرا بدون نقاط.
وتضم قائمئة المنتخب الوطني  كل من يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، عبدالله نصيب، يزن العرب، براء مرعي، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق، علي علوان، أنس العوضات، موسى التعمري، ويزن النعيمات.
هل من فتوى للصيام
أمام باكستان؟
تفيد المعلومات أن تساؤلات تدور داخل المنتخب الوطني، حول إمكانية اللعب في أجواء حارة وفي ساعات الظهيرة وخلال أيام شهر رمضان المبارك، الأمر الذي سيصيب اللاعبين بالإرهاق والتعب في المباراة المقبلة أمام باكستان.
ورغم أن الحديث غير الرسمي في إمكانية الحصول على فتوى بالإفطار في يوم المباراة، فإن أحد المعنيين بالمنتخب، كشف عن تساؤلات بهذا الشأن، ولكن دون بلورته بشكل رسمي، مع التأكيد على قناعته أن الغالبية العظمى من نجوم المنتخب ستبحث عن إتمام الصيام، وترفض مبدأ الإفطار حتى لو كان هناك مباراة للمنتخب الوطني.
ويفيد المصدر أن الحديث عن فتوى بشأن الإفطار في يوم المباراة، يتم تداوله بين الفينة والأخرى، خاصة في ظل مشقة السفر، وإقامة المباراة في منتصف النهار، وغيرها من الظروف الصعبة التي سيواجهها المنتخب في رحلته إلى باكستان.
وعادة ما تشهد مثل هذه المواقف رفضا من نجوم المنتخب الحريصين على الالتزام بواجباتهم الدينية، بانتظار الوقوف على مدى قدرتهم خوض مباراة باكستان وهم صيام.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
430107838_1419282398726865_2038439100150437610_n

المنتخب الأولمبي يدخل معسكرا ويكثف تحضيراته لغرب آسيا

منذ 45 دقيقة
1710331766485115900

عقوبة مالية على التعمري و"شرارة" بعد نهائي كأس آسيا

منذ1 ساعة
كرة السلة - تعبيرية

بطولة "SD13".. تحفيز لأندية كرة السلة على تأسيس فرق للسيدات

منذ1 ساعة
1710321451234512000

"المصارعة" يتسلح بالضامن في سباق التأهيل الأولمبي.. وصعوبات تواجه شاميل

منذ1 ساعة
1710324151374612800

الترك.. مدرب وطني يحيي طقوس رمضان في أميركا ويرصد تفاصيل الكرة الأردنية

منذ1 ساعة
1710321451194511800

"دولي الكراتيه" يقر بـ"عالمية" نجم المنتخب الوطني المصاطفة

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

الميناء..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

رمضان شاهد على القهر

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قلق مشروع

سلامة الدرعاوي |اليوم

تنظيم السلوك الإنفاقي في رمضان

رعد التل |اليوم

تنمية المحافظات.. من جديد

سميح المعايطة |اليوم

عن سؤال الوزير شحادة: من هو الرئيس القادم؟

مالك العثامنة |اليوم

نساء الأرض وبشائر النور

وفاء الخضراء |اليوم
ترجمات
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات | منذ1 ساعة
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات | منذ1 ساعة
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات |12 آذار 2024
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات |12 آذار 2024
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات |11 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy
 
 