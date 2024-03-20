"النشامى" يتحدى الظروف في مواجهة باكستان بتصفيات كأس العالم اليوم

مهند جويلس

اضافة اعلان

عمان - يهدف المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم، للعودة بالنقاط كاملة وأكبر عدد ممكن من الأهداف، من ميدان مستضيفه المنتخب الباكستاني، في المواجهة التي سيحتضنها ستاد جيناه سبورت في العاصمة إسلام أباد، عند الساعة الثانية عشرة بالتوقيت المحلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا.ويتحدى المنتخب الوطني الظروف الصعبة التي سترافقه في المباراة، من خلال إقامتها خلال ساعات النهار بأيام شهر رمضان المبارك، وهو ما قد يؤثر على الحالة البدنية للاعبين خلال مجريات اللقاء، إلى جانب سعيه لتحسين مساره في التصفيات بعد فقدانه 5 نقاط في أول جولتين، عقب التعادل مع طاجيكستان بهدف لمثله، والخسارة من السعودية بهدفين دون مقابل.وينظر “النشامى” لمواجهة اليوم بأهمية بالغة في سبيل تحقيقه الفوز وإعادة أمل التأهل للمونديال، إذ يتطلع المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة تسجيل أول فوز للمنتخب تحت قيادته بالتصفيات، قبل العودة لخوض مواجهة الإياب الثلاثاء المقبل بين الطرفين على ستاد عمان الدولي.وشكلت النتائج المميزة للمنتخب الوطني في نهائيات آسيا الأخيرة، دافعا معنويا كبيرا للاعبين، لترسيخ تفوقه على منافسه المتواضع فنيا، حيث التقيا سابقا 8 مرات كان الفوز من نصيب “النشامى” في جميعها وبنتائج مميزة.واختلفت موازين القوة في المجموعة بعد التطور الواضح في مستوى المنتخب الوطني واختلاف طريقة لعبه مع بداية العام الحالي، ما قد يرجح أن تكون مواجهة باكستان اليوم نقطة التحول في مسيرته بالتصفيات المونديالية، ومواصلة الطريق نحو بلوغ كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية.وتغيرت نظرة الشارع الرياضي تجاه المنتخب الوطني، وأصبح الفريق مطالبا بتقديم المستويات القوية مع تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مرمى المنافس، والذي تلقى 10 أهداف فقط في المباراتين السابقتين، ما يعزز من حظوظ الفريق في تسجيل فوز يستعيد من خلاله المنتخب توازنه بالتصفيات.وتضم قائمة المنتخب لمواجهة اليوم كل من يزيد أبو ليلى، أحمد جعيدي، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، براء مرعي، أنس بني ياسين، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش “صيصا”، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق “بوجبا”، علي علوان، محمد أبو زريق “شرارة”، موسى التعمري ويزن النعيمات.ولن يتأثر المنتخب كثيرا بغياب اللاعبين عبد الله نصيب “ديارا” ومحمد أبو حشيش بداعي الإيقاف، نظرا لوجود أسماء عديدة في المنطقة الخلفية القادرة على سد أماكنهما بحضور قوي، فيما من المتوقع أن يواصل عموتة اعتماده في المواجهة على تلك الأسماء التي اعتادت الظهور بصفة أساسية مع المنتخب بنهائيات آسيا.وسيعتمد عموتة بنسبة كبيرة على الحارس يزيد أبو ليلى بين الخشبات الثلاث، في مباراته رقم 45 بقميص “النشامى” حال مشاركته اليوم، فيما من المتوقع تواجد يزن العرب وسالم العجالين وبراء مرعي في الدفاع.ولن تحدث تغييرات واضحة على “رباعي” الوسط بحضور كل من إحسان حداد، نزار الرشدان، نور الدين الروابدة ومحمود مرضي، فيما يتزين الخط الأمامي بتواجد كل من علي علوان، موسى التعمري ويزن النعيمات.وبدوره، يأمل المنتخب الباكستاني تحت قيادة المدرب ستيفن قسطنطين، تحقيق نتيجة إيجابية رغم معرفته واعترافه بصعوبة المهمة أمام المنتخب الوطني، حيث يحتل المركز 197 عالميا كواحد من المنتخبات المتأخرة على سلم التصنيف الدولي.وتضم قائمة باكستان لمواجهة اليوم كل من يوسف بوت، ساقيب حنيف، عبد الباسط، حسن علي، عيسى سليمان، عبد الله إقبال، مأمون موسى، حسيب خان، محمد صدام، محمد سهيل، عمير راو، محمد فازال، محمد عادل، راهيس نابي، هارون حامد، الأمجر غازي، رجب علي، علي أوزاير، شايك دوست، عبد الصمد، وليد خان، عمران كياني، فريد الله وعادل يونس.وتقام المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها اليوم عند الساعة العاشرة مساء، والتي تجمع المنتخب السعودي ونظيره الطاجيكي على ملعب “الأول بارك” في العاصمة السعودية الرياض.