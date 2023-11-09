"النشامى" يتدرب على العشب الصناعي.. ومدرب طاجكستان يؤكد صعوبة المواجهة

يحيى قطيشات

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عمان – أكد المدير الفني لمنتخب طاجكستان الكرواتي بيتر سيجرت، أهمية تحقيق الفوز على المنتخب الوطني لكرة القدم، في المباراة المقبلة التي تقام يوم الخميس المقبل، في افتتاح مشوار المنتخبين بمنافسات الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.وبين مدرب طاجكستان، خلال لقاء مع وسائل الإعلام أمس، احترامه لقدرات منتخب “النشامى”، مؤكدا صعوبة المواجهة.وأعلن سيجرت عن قائمة المنتخب الطاجكي التي ستبدأـ تحضيراتها الفنية والبدنية اليوم، لمواجهة المنتخب الوطني، حيث ضمت القائمة 24 لاعبا وهم: حراسة المرمى: رستم ياتيموف، مخير الدين خاسانوف (استقلال)، داليرجون باروتوف (استرافشان).خط الدفاع: وحدة خانونوف (برسيبوليس الإيراني)، زوير جورابوف (نفتشي الأوزبكي)، مانوشهر سافاروف (لوكوموتيف الأوزبكي)، أختام نزاروف، تبريز إسلاموف، سوديكجون كوربونوف (الاستقلال)، خولمورود نزاروف (رافشان).لاعبو الوسط: بارفيزجون عمربويف (سسكا 1948، بلغاريا)، أميربيك جورابوف (قداه، ماليزيا)، محمدجون رحيموف (بخارى، أوزبكستان)، رسلان خايلوييف (تيومين، روسيا)، أليشر جليلوف، إكسوني بانجشانبي، أمادوني كامولوف، شيرفوني ماباتشوف، أليجوني عيني. (الكل – الاستقلال)، فايسدين سفروف (سسكا.الهجوم: رستم سويروف (لوكوموتيف الأوزبكي)، شاهروم سامييف (ميلسامي، مولدوفا)، نور الدين خامروكولوف (ريغار تاداز)، محمد علي عزيزبويف (خوسيلو).منتخب النشامىاستأنف المنتخب الوطني تدريباته اعتبارا من أول من أمس، من خلال إجراء تدريبات على ملعب الكرامة، بقيادة المدير الفني الحسين عموته وجهازه المعاون، وبمشاركة جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم للقائمة، على أن تكتمل صفوف المنتخب خلال اليومين المقبلين من خلال التحاق المحترف في صفوف فريق مونبلييه الفرنسي موسى التعمري الذي سيخوض مباراة فريقه أمام فريق نيس في الدوري الفرنسي.وشهدت الجرعة التدريبية أمس، مشاركة لاعبي الوحدات الذين وصلوا لعمان بعد تامين اتحاد الكرة رحلة لهم من البصرة الى دبي ومنها لعمان، واشتملت التدريبات على الناحتين الفنية والبدنية. وسيبدأ المنتخب تدريباته على ملعب جامعة العلوم التطبيقية المزروع بالعشب الصناعي، للتأقلم عليها، كونها تتشابه مع أرضية الملعب الجمهوري المركزي في دوشانبي الذي سيحضن المباراة يوم الثالث عشر من الشهر الحالي.ورصد عموتة عددا من المباريات التي خاضها منتخب طاجكستان في الفترة الأخيرة، للتعرف على نقاط قوة والضعف المنتخب من الناحية الفنية، ومعرفة إمكانيات لاعبيه، تمهيدا لوضع الرتوش الأخيرة على التشكيلة القادرة على تحقيق وإنجاز فكر الجهاز الفني من خلال تطبيق التعليمات والعمل على الاستفادة من نقاط ضعف المنتخب الطاجكي الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره، وأظهر تحسنا فنيا واضحا في العام الحالي محققا نتائج فنية ورقمية مميزة.وتضم قائمة المنتخب كلا من اللاعبين: يزيد أبو ليلى، عبد الله الزعبي، أحمد جعيدي، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، مصطفى عيد، سليم عبيد، عبد الله نصيب، براء مرعي، يوسف أبو الجزر، نزار الرشدان، نور الروابدة، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، محمود شوكت، صالح راتب، أنس العوضات، أمين الشناينة، مهند أبو طه، محمود مرضي، موسى التعمري، علي علوان، ويزن النعيمات.إلى ذلك أنجز اتحاد الكرة الترتيبات الإدارية والفنية كافة، لسفر المنتخب الى طاجكستان يوم الإثنين المقبل.