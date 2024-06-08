 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"النشامى" يتدرب في الرياض ويتطلع لكسر الرقم المميز "للأخضر"

1717861845396162100
المنتخب الوطني لكرة القدم - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان- باشر المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته في العاصمة السعودية الرياض، فور وصوله عصر أمس، تحضيرا للمواجهة المرتقبة مع أصحاب الأرض بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا.اضافة اعلان
وأقام المنتخب الوطني وجبة تدريبية على ملعب نادي الشباب، تحضيرا للمواجهة المقرر إقامتها عند الساعة التاسعة مساء على ملعب الأول بارك، والتي ستشهد صراعا بين الطرفين على صدارة المجموعة، بعد ضمانهما في وقت سابق التأهل للدور الحاسم لتصفيات المونديال.
ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة السابعة وبرصيده 10 نقاط، خلف منتخب الأخضر السعودي متصدر الترتيب برصيد 13 نقاط، فيما يستقر منتخب طاجيكستان بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يقبع منتخب باكستان بالمركز الرابع والأخير من دون نقاط.
وتبعا لفارق الأهداف الذي يصب لمصلحة "النشامى" قبل مواجهة بعد غد، فإن أي فوز للمنتخب الوطني يجعله متصدرا للترتيب، حيث إن الاتحاد الآسيوي يلجأ لفارق الأهداف لحسم مركز لفريق على حساب الآخر في حال التساوي بعدد النقاط.
وتضم قائمة النشامى حاليا 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الزعبي، نور بني عطية، أحمد الجعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، براء مرعي، يزن العرب، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، رجائي عايد، محمود شوكت، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، مهند أبو طه، محمود مرضي، موسى التعمري، محمد أبو رزق "بوجبا"، عارف الحاج، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، علي علوان ويزن النعيمات.
ويحتل المنتخب الوطني المركز 71 عالميا والتاسع على صعيد القارة الآسيوية بحسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما يتواجد المنتخب السعودي في المركز 53 عالميا والسادس آسيويا.
وتضم قائمة المنتخب السعودي بقيادة المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، كل من محمد العويس، أحمد الكسار، محمد اليامي، ريان حامد، علي لاجامي، حسن كادش، حسان تمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، محمد البريك، سعود عبد الحميد، عبد الله الخيبري، محمد كنو، سلطان الغنام، مصعب الجوير، مختار علي، متعب الحربي، عباس الحسن، سامي النجعي، مروان الصحفي، سالم الدوسري، عبد الله الحمدان، عبد الرحمن غريب وفراس البريكان.
وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين انتهت لصالح المنتخب السعودي بالفوز بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جرى على ستاد عمان الدولي، في أول فوز رسمي لـ "الأخضر" على المنتخب الوطني بإطار رسمي، فيما التقيا من قبل مرة واحدة بلقاء غير ودي أو مسابقة معترف بها، وفاز بها المنتخب الوطني بهدف نظيف، والتي كانت في العام 2011 بكأس آسيا.
ولم يعرف المنتخب السعودي طعم الهزيمة أو التعادل على ملعب الأول بارك في أي مواجهة رسمية سابقة، وهو الملعب الذي يستضيف المواجهة بينه وبين المنتخب الوطني بعد غد، منذ بناء الملعب في العام 2014 ، حيث يتطلع "النشامى" في المواجهة المقبلة إلحاقه أول هزيمة على الملعب الخاص بنادي النصر، بغية تصدر المجموعة.
وخاض المنتخب السعودي 6 مباريات رسمية على هذا الملعب، بدأت في تصفيات كأس العالم 2022، وفاز في 5 مباريات وقتها جاءت على كل من منتخبات فلسطين (5-0)، اليمن وسنغافورة وأوزبكستان بالنتيجة ذاتها (3-0)، وفيتنام (3-1)، فيما فاز بالتصفيات الحالية على طاجيكستان (1-0).
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جلالة الملك يستقبل نشامى المنتخب الوطني وينعم بميدالية اليوبيل الفضي على لاعبيه وطاقمه - ( من المصدر)

الكرة الأردنية تمضي بثقة نحو الإنجازات

منذ 20 دقيقة
جلالة الملك ينعم على اللجنة الأولمبية الأردنية بوسام الاستقلال - (من المصدر)

الرياضة الأردنية تنتعش بالتوجيهات الملكية بانتظار تجسيدها حكوميا

منذ 20 دقيقة
مدينة الحسين للشباب - (أرشيفية)

القطاع الشبابي وتشييد المنشآت الرياضية في طليعة اهتمامات الملك

منذ 20 دقيقة
1717861064166123500

المنتخب الوطني أمام فترات توقف دولية مكثفة في تصفيات المونديال

منذ 58 دقيقة
1717854436815797000

حراك في أندية "المحترفين" لمواجهة صعوبات الموسم المقبل

منذ 59 دقيقة
1717858325165996500

جمهور "النشامى".. حضور كثيف ومدرجات تفتقد للصخب

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

مهمة الوزير هذه المرة

ماهر أبو طير |اليوم

"الجزيرة الاصطناعية" مستحقة لكيان مصطنع..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"تواصل" ومسألة الحريات

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

المركز الوطني للبحوث والأمن الغذائي

سلامة الدرعاوي |اليوم

دوران حزبي أم عمال مياومة؟

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي - (أرشيفية)

النهج العربي للوساطة - إعادة تشكيل الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب

ترجمات |منذ 22 دقيقة
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |04 حزيران 2024
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

اليوبيل الفضي

الصيف منذ24 ساعة

حمزة حجاج- الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

العيد 05 حزيران 2024

c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy

الغسلة الإخبارية 04 حزيران 2024

68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy
 