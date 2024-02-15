الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"النشامى" يتقدم 17 مركزا في التصنيف الجديد للفيفا

المنتخب الوطني خلال مشاركته في بطولة كأس آسيا - (من المصدر)
المنتخب الوطني خلال مشاركته في بطولة كأس آسيا - (من المصدر)
 تقدم المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة القدم، 17 مركزا دفعة واحدة في التصنيف العالمي الجديد، ليصبح في المركز 70 عالميا والعاشر آسيويا برصيد 1343.6 نقطة.اضافة اعلان
وتأتي هذه القفزة الهائلة للنشامى، بعدما احتلوا وصافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم (قطر 2023)، بخسارتهم في المشهد الختامي أمام المنتخب القطري (3-1)، والأخير تقدم 21 مركزا ليحتل المركز 37 عالميا والخامس آسيويا.
وجاءت هذه القفز للمنتخب الوطني متوقعة، في ظل نتائج كأس آسيا التي جاءت مميزة بشهادة الإعلامين الآسيوي والعربي اللذين تابعا البطولة، وأشادا بأداء لاعبي المنتخب الوطني وما حققوه من إنجاز، خاصة وأن التوقعات لم تكن ترشح المنتخب للوصول إلى هذه المرحلة في البطولة.
وينتظر أن يساهم هذا التقدم الكبير للمنتخب، في مواصلة الاهتمام بالفريق استعدادا للمباريات الرسمية المقبلة، والتي تبدأ بمباريات تصفيات كأس العالم التي تستأنف الشهر المقبل، من خلال لقاء منتخب باكستان ذهابا وإيابا، حيث إن الفوز سيدفع المنتخب لمراكز أكثر تقدما في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وعلى صعيد الترتيب الآسيوي جاء الترتيب على النحو الآتي: اليابان في المركز الأول، ثم إيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية والعراق وأوزبكستان والإمارات والأردن.
أما عربيا، فقد جاء الترتيب على النحو الآتي: مصر في المركز الأول، ثم قطر وتونس والجزائر والسعودية والعراق والإمارات والأردن.
وعلى الصعيد العالمي، احتل المنتخب الأرجنتيني المركز الأول في التصنيف الجديد الذي صدر أمس، فيما حل منتخب فرنسا ثانيا، وإنجلترا ثالثا وبلجيكا رابعا، والبرازيل خامسا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جانب من لقاء جمع بين الفيصلي والوحدات في دوري المحترفين- (من المصدر)

رؤساء أندية المحترفين يهنئون بإنجاز "النشامى" ويجتمعون مع الاتحاد

منذ 22 دقيقة
جانب من الاجتماع التنسيقي لممثلي المنتخبات المشاركة في البطولة الدولية - (من المصدر)

"صقور الأردن" يستهل مشواره في "سلة قطر" بمواجهة البحرين اليوم

منذ 23 دقيقة
لاعبة المنتخب الوطني للكراتيه جود الضروس (الغد)

بطولة سلسلة "كراتيه1" تبدأ اليوم بمشاركة الأردن

منذ 26 دقيقة
صراع مشترك على الكرة بين لاعبي الإنجليزية والأرثوذكسي في مواجهة سابقة - (من المصدر)

"الإنجليزية" ينشد التعويض من بوابة اتحاد عمان بـ"سلة الناشئين"

منذ 33 دقيقة
جانب من قرعة بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة - (من المصدر)

شباب الحسين وعيرا في مجموعتين قويتين بـ"طائرة" الأندية العربية

منذ 33 دقيقة
أمين عام اللجنة الأولمبية رنا السعيد خلال لقائها مع المختصين الأميركيين لتطوير المصارعة - (من المصدر)

"الأولمبية" تبحث مع مختصين أميركيين تطوير رياضة المصارعة

منذ 34 دقيقة
افكار و مواقف

بيعُ الفوضى على أنها "النظام"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"عنكبوتية" المخدرات (2-2)!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

ترويج دولي مجانا

سلامة الدرعاوي |اليوم

حمزة الدردور

خالد خطاطبة |اليوم

معادلة أردنية واضحة

سميح المعايطة |اليوم

اليوم الحالي واليوم التالي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1707904038202981700

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب‏

ترجمات | منذ23 ساعة
1707904038232981900

التكيف مع عالم متعدد الأقطاب

ترجمات | منذ23 ساعة
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات |13 شباط 2024
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات |13 شباط 2024
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات |12 شباط 2024
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات |12 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الوقت

الوقت

رفح منذ23 ساعة

hajjaj copy

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14
 
 