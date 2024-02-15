"النشامى" يتقدم 17 مركزا في التصنيف الجديد للفيفا

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تقدم المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة القدم، 17 مركزا دفعة واحدة في التصنيف العالمي الجديد، ليصبح في المركز 70 عالميا والعاشر آسيويا برصيد 1343.6 نقطة.وتأتي هذه القفزة الهائلة للنشامى، بعدما احتلوا وصافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم (قطر 2023)، بخسارتهم في المشهد الختامي أمام المنتخب القطري (3-1)، والأخير تقدم 21 مركزا ليحتل المركز 37 عالميا والخامس آسيويا.وجاءت هذه القفز للمنتخب الوطني متوقعة، في ظل نتائج كأس آسيا التي جاءت مميزة بشهادة الإعلامين الآسيوي والعربي اللذين تابعا البطولة، وأشادا بأداء لاعبي المنتخب الوطني وما حققوه من إنجاز، خاصة وأن التوقعات لم تكن ترشح المنتخب للوصول إلى هذه المرحلة في البطولة.وينتظر أن يساهم هذا التقدم الكبير للمنتخب، في مواصلة الاهتمام بالفريق استعدادا للمباريات الرسمية المقبلة، والتي تبدأ بمباريات تصفيات كأس العالم التي تستأنف الشهر المقبل، من خلال لقاء منتخب باكستان ذهابا وإيابا، حيث إن الفوز سيدفع المنتخب لمراكز أكثر تقدما في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.وعلى صعيد الترتيب الآسيوي جاء الترتيب على النحو الآتي: اليابان في المركز الأول، ثم إيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية والعراق وأوزبكستان والإمارات والأردن.أما عربيا، فقد جاء الترتيب على النحو الآتي: مصر في المركز الأول، ثم قطر وتونس والجزائر والسعودية والعراق والإمارات والأردن.وعلى الصعيد العالمي، احتل المنتخب الأرجنتيني المركز الأول في التصنيف الجديد الذي صدر أمس، فيما حل منتخب فرنسا ثانيا، وإنجلترا ثالثا وبلجيكا رابعا، والبرازيل خامسا.