الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"النشامى" يختتم تحضيراته اليوم لمواجهة الباكستان

عدد من لاعبي المنتخب الوطني خلال تواجدهم بمطار الملكة علياء أمس - (من المصدر)
عدد من لاعبي المنتخب الوطني خلال تواجدهم بمطار الملكة علياء أمس - (من المصدر)
 عمان - يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم تحضيراته لمواجهة نظيره المنتخب الباكستاني عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الخميس على ستاد جيناه سبورت، ضمن منافسات المجموعة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.اضافة اعلان
ويتطلع المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، إلى الوصول للجاهزية الفنية والبدنية المثالية واختيار التشكيلة المناسبة، نظرا لخوض المواجهة خلال ساعات نهار الشهر الفضيل، حيث حرص اتحاد الكرة على تأمين طائرة خاصة للمنتخب في تسهيل مهمة سفر اللاعبين، وتوفير الجهد والتعب خلال فترة الصيام، كما شكلت فترة التحضير التي استفاد منها الجهاز الفني قبل أيام "الفيفا" محطة مهمة أشاد بها عموتة خلال حديثه لرجال الإعلام.
 وتعد المباراة فرصة مثالية أمام منتخب "النشامى" لتصحيح المسار في التصفيات، وتعزيز حضوره نحو التأهل للدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، والتأهل الرسمي لنهائيات كأس آسيا السعودية، حيث يحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في المجموعة السابعة بعد أن جمع نقطة واحدة في مباراتين، إذ تعادل مع طاجيكستان خارج الديار بهدف لمثله، فيما خسر بثنائية دون رد من المنتخب السعودي في عمان، علما بأن السعودية تتصدر برصيد 6 نقاط، مقابل 4 نقاط لطاجيكستان، وباكستان أخيرا بدون نقاط، حيث ينص نظام التصفيات على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، مع ضمان تأهلهما إلى نهائيات القارة 2027.
وركز عموتة خلال الجرعات التدريبية في عمان والباكستان على الجانبين الفني والتكتيكي، إضافة إلى قراءة أوراق المنتخب الباكستاني أضعف منتخبات المجموعة، حيث اثبتت مبارياته السابقة ضعفا كبيرا في الجانبين الفني والبدني، ما يسهل على عموتة ولاعبي المنتخب المهمة التي تكمن صعوبتها في توقيتها فقط، وحرص الجهاز الفني على مراجعة شريط المباريات الماضية للمنتخب الباكستاني، أمام اللاعبين وبين لهم نقاط الضعف، التي ظهرت في الناحيتين الدفاعية والهجومية، وطالبهم باستغلالها بأفضل صورة. 
 ويملك عموتة خيارات متنوعة في الوصول للتشكيلة القادرة على تحقيق الهدف من المباراة من خلال اكتمال الصفوف باستثناء غياب الثنائي اللاعبين محمد أبو حشيش وعبدالله نصيب عن صفوف المنتخب بسبب الإيقاف نتيجة حصول كل منهما على إنذارين، لكن صفوف المنتخب عامرة باللاعبين القادرين على تعويض مركزي اللاعبين.
فيما شهدت تدريبات المنتخب الوطني في الباكستان مشاركة حارس مرمى الجبلين السعودي يزيد أبو ليلى، ولاعب مونبيليه الفرنسي موسى التعمري للمرة الأولى في التجمع الحالي عقب التحاقهم بالنشامى أول أمس. 
ويتسلح "النشامى" في مشواره الحالي، وخاصة في مباراتي الباكستان بمعنويات عالية بعد الإنجاز التاريخي في بطولة كأس آسيا 2023، ووصوله للمشهد النهائي بعد أداء فني مميز ونتائج كبيرة بالفوز على منتخبات متطورة أبرزها المنتخبان الكوري الجنوبي والعراقي، إضافة إلى استرداد ثقة الشارع الرياضي الأردني بعد أداء فني غير مقنع خلال المباريات الودية والجولتين الأولى والثانية من التصفيات المشتركة.
وتضم قائمة المنتخب لمواجهتي باكستان 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور الدين بني عطية، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، أنس بني ياسين، يزن العرب، براء مرعي، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق "بوجبا"، علي علوان، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري ويزن النعيمات.
ويعقد صباح اليوم الاجتماع الفني التنسيقي للمباراة لبحث الترتيبات الإدارية والتنظيمية والأمنية الخاصة بالمباراة، كما يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي المنتخبين المغربي الحسين عموتة والإنجليزي ستيفن قسطنطين، للحديث عن الأمور الفني للمباراة. 
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