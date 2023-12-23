"النشامى" يدخل معسكرا مغلقا ويصعد تدريباته في "البترا والكرامة"

خالد تيسير العميري

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دخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، معسكرا مغلقا في أحد فنادق العاصمة عمان، وذلك قبل التوجه إلى مدينة طرابلس لخوض مباراة ودية مع نظيره المنتخب اللبناني، في إطار تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات بطولة كأس آسيا 2023، التي تنطلق في 12 كانون الثاني (يناير) المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة.ويخضع “النشامى” بقيادة المدير الفني المغربي حسين عموتة، إلى حصتين تدريبيتين في اليوم على ملعبي البترا والكرامة بغياب المحترفين، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، قبل السفر إلى طرابلس يوم بعد غد، لمواجهة المنتخب اللبناني وديا على “الملعب البلدي” يوم الخميس 28 من الشهر الحالي.وتضم القائمة الأولية للمنتخب الوطني 30 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سليم عبيد، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود شوكت، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق “شرارة”، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، رزق بني هاني، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.وخلت القائمة - التي أعلنها اتحاد كرة القدم عبر موقعه الرسمي – من تواجد اسم اللاعب أحمد العرسان، رغم قيام فريقه كاظمة الكويتي بالإعلان عن تواجده ضمن القائمة الأولية للمنتخب الوطني في “تغريدة” نشرها مؤخرا عبر حسابه في منصة “إكس”، وقال فيها: “استدعاء أحمد العرسان لاعب الفريق الأول لكرة القدم للانضمام إلى اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ الأوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ الأردن”، ما يطرح علامات الاستفهام حول مدى صحة الخبر، خاصة وأن غياب اسم اللاعب رغم جاهزيته شكل صدمة بين أوساط المتابعين في الشارع الرياضي المحلي.في المقابل، أعلن المنتخب اللبناني بقيادة مدربه المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش عن اكتمال صفوفه، حيث انضم إلى تشكيلته حارس المرمى مهدي خليل المحترف في صفوف الفيصلي الأردني بعدما غاب عن “منتخب الأرز” منذ إصابته في الكتف خلال المباراة الودية التي خاضها منتخب بلاده أمام الإمارات في 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى جانب نخبة من اللاعبين، وهم: أليكس وفيليكس ملكي وحسن “سوني” سعد وجاكسون خوري ومحمد الدهيني وغابريال بيطار ودانيال لحود وليوناردو شاهين وجهاد أيوب.ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني مطلع العام الجديد - والتي ستضم 26 لاعبا لخوض نهائيات بطولة آسيا – ويسبقها خوض مباراتين وديتين مع المنتخبين القطري والياباني يومي 5 و9 كانون الثاني (يناير) المقبل، تواليا في العاصمة “الدوحة”، في ترجمة للخطة التي وضعها اتحاد كرة القدم لتوفير أعلى درجات التحضير والدعم للمنتخب الوطني، للمضي قدما في النهائيات الآسيوية وتحقيق التطلعات من خلال ترتيب لقاءات ودية مع منتخبات قوية، تساهم في تعزيز مقدار الجاهزية لخوض المحطة القارية.ويتواجد “النشامى” في المجموعة الخامسة بنهائيات كأس آسيا إلى جانب، منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين وفيتنام، حيث سيستهل مشواره القاري بمواجهة المنتخب الفيتنامي يوم 15 كانون الثاني (يناير) المقبل، ثم يلتقي كوريا الجنوبية يوم 20 منه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة نظيره المنتخب البحريني يوم 25 من الشهر ذاته.