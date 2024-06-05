"النشامى" يدخل منعطفا حاسما أمام طاجيكستان الليلة

مهند جويلس

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عمان- بعد مشوار حافل ومميز للمنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس آسيا الأخيرة في قطر، أصبح "النشامى" مطالبا في مواصلة الإنجازات والتقدم خطوة مهمة للأمام في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا، وذلك خلال المواجهة التي تجمعه مع منتخب طاجيكستان عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم على ستاد عمان الدولي، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لحساب المجموعة السابعة.ويتطلع المنتخب الوطني، إلى وضع اسمه مجددا بين كبار القارة وبلوغ الدور الثالث والحاسم، في حال تحقيقه النقاط كاملة متسلحا بدعم الجماهير الأردنية الغفيرة المتوقع حضورها، في ظل حملات مكثفة لدعم المنتخب في أهم مبارياته بالفترة الحالية.وتقام المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها بين منتخبي باكستان والسعودية اليوم على ملعب جناح بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد عند الساعة السادسة والنصف مساء، علما بأن لقاء المنتخب الأخير في الدور الحالي، سيكون أمام المنتخب السعودي يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة السعودية الرياض.ويحتل المنتخب الوطني حاليا المركز الثاني في المجموعة السابعة وبرصيده 7 نقاط، خلف المنتخب السعودي متصدر الترتيب برصيد 10 نقاط، فيما يستقر منتخب طاجيكستان بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يقبع منتخب باكستان بالمركز الرابع والأخير من دون نقاط.وتضم قائمة النشامى حاليا 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الزعبي، نور بني عطية، أحمد الجعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، براء مرعي، يزن العرب، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، رجائي عايد، محمود شوكت، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، مهند أبو طه، محمود مرضي، موسى التعمري، محمد أبو رزق "بوجبا"، عارف الحاج، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، علي علوان ويزن النعيمات، فيما تعرض المهاجم عبد الله العطار لإصابة بتمزق بالعضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن المنتخب بالتجمع الحالي.وقدم المنتخب نفسه بصورة طيبة في الفترة الماضية بالتصفيات المشتركة، وتحديدا بعد أن استعاد توازنه وخطف المركز الثاني من المنافس الطاجيكي، وأظهر قدرته على المنافسة والوصول لأدوار بعيدة، إذ يمتلك اللاعبون إمكانيات فنية متميزة أثبتت قدراتهم الفنية، إلى جانب الدعم الذي تلقاه الفريق، من خلال حضور ومتابعة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله والأمير هاشم لأحد التدريبات خلال الأسبوع الحالي.وتنتظر الجماهير الأردنية هدية من اللاعبين، بتسجيل فوز يجعله بشكل رسمي بين أحد المنتخبات الثمانية عشرة المتأهلة للدور الحاسم، فيما ستشكل أي نتيجة أخرى صعوبة لإكمال المشوار بالتأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية.ويعلم المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة بصعوبة المهمة، في الوقت الذي أصبح فيه لديه تصور كامل عن طبيعة المنتخب المنافس، بعد أن واجهه مرتين منذ توليه المهمة مع المنتخب قبل قرابة العام، ليكون المنتخب الأكثر مواجهة له مع مباراة الليلة بواقع 3 مباريات، علما بأنه خاض مع المنتخب 11 مباراة رسمية سابقة.وأقام المنتخب تدريبه الأخير أمس على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب خلال ساعات الصباح، ليمنح المدرب وقتا أطول للاعبين استعدادا للموقعة المهمة، مع مشاركة جميع اللاعبين في التدريبات الجماعية، باستثناء حارس المرمى نور بني عطية الذي تدرب مع المعالج.ويتميز عموتة بالاستقرار على صعيد العناصر المختارة في التشكيلة الأساسية، ومن المتوقع من خلال اعتماده على كل من: يزيد أبو ليلى، سالم العجالين، يزن العرب، عبد الله نصيب، إحسان حداد، نزار الرشدان، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، علي علوان، موسى التعمري ويزن النعيمات.بدوره أنهى منتخب طاجيكستان تدريباته أمس على مسرح اللقاء، من خلال وجبة تدريبية تابعتها وسائل الإعلام المحلية في الربع ساعة الأولى من التدريب، علما بأنه أقام معسكرا تدريبيا في قطر استمر لأكثر من أسبوعين تحضيرا للمواجهة المفصلية.وتضم قائمة منتخب طاجيكستان الذي يقوده المدرب الجورجي جيلا شيكيلادز، كلا من: رستم ياتيموف، مخير الدين خاسانوف، داليرجون باروتوف، وحدة خانونوف، زوير جورابوف، مانوشهر سافاروف، مهروبون كريموف، أختام نزاروف، تبريز إسلاموف، سوديكجون كوربونوف، رحماتشو رحماتزودا، بارفيزجون عمربويف، أليشر شوكوروف، فاتخولو أوليمزودا، أميربيك جورابوف، إكسوني بانجشانبي، أمادوني كامولوف، شرفجون سولخوف، أبو بكر سليمانوف، شاخروم سامييف، شيرفوني ماباتشوف، رستم سويروف ونور الدين خامروكولوف.وكانت مواجهة الذهاب بين المنتخب الوطني ونظيره الطاجيكي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، فيما سيقود المباراة طاقم تحكيم عماني بقيادة الدولي أحمد الكاف، والذي أدار مواجهة المنتخب ونظيره السعودي خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعمان.ويحتل المنتخب الوطني المركز 71 عالميا والتاسع على صعيد القارة الآسيوية بحسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما يتواجد المنتخب الطاجيكي في المركز 99 عالميا و15 آسيويا.وبدأ "النشامى" مشواره في التصفيات الحالية بالتعادل مع طاجيكستان بهدف لمثله، قبل الخسارة في الجولة الثانية من المنتخب السعودي بهدفين نظيفين، فيما فاز في الجولة الثالثة على المنتخب الباكستاني بثلاثية نظيفة، قبل أن يكتسح المنافس ذاته، بسبعة أهداف دون مقابل في مواجهة العودة بينهما.والتقى المنتخب الوطني مع نظيره الطاجيكي في 4 مناسبات رسمية من قبل، إذ حقق المنتخب نتيجة الفوز 3 مرات، حيث كان الانتصار الأول في تصفيات كأس العالم 2018 بثلاثة أهداف لهدف، مقابل الفوز في الاستحقاق نفسه بمباراة العودة بثلاثية نظيفة، فيما كان الفوز الأخير في ربع نهائي كأس آسيا الأخيرة بهدف وحيد، وحضرت نتيجة التعادل بمباراة الذهاب بالتصفيات الحالية 1-1.وعلى صعيد منفصل، عانت الجماهير الأردنية في الأيام الماضية من نفاد التذاكر وعدم مقدرة غالبية المشجعين على شرائها، إلى جانب انتشار آلية البيع عبر السوق السوداء، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار التذاكر التي تم تحديدها من اتحاد الكرة سابقا.وطرح اتحاد الكرة قرابة 16 ألف تذكرة للجماهير في مختلف الدرجات، ومنها 4 غرف حديثة "سكاي بوكس"، بأسعار تصل لألف دينار، فيما كان هناك إقبالا كبيرا من قبل الجماهير منذ بدء طرحها عبر الموقع الرسمي.