" النشامى" يرسم اللمسات النهائية لمواجهة طاجيكستان المصيرية

يحيى قطيشات

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عمان -يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء الاربعاء تحضيراته لمواجهة نظيره منتخب طاجيكستان مساء الخميس على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، لمنافسات المجموعة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة السابعة وبرصيده 7 نقاط، خلف المنتخب السعودي متصدر الترتيب برصيد 10 نقاط، فيما يستقر منتخب طاجيكستان بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يقبع منتخب باكستان بالمركز الرابع والأخير من دون نقاط.ويرسم المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، الخطوط الرئيسية للتشكيلة الأساسية وطرق وأسلوب اللعب، من خلال الجرعة التدريبية الأخيرة التي تقام على ملعب البترا.وركز عموتة خلال الجرعات التدريبية الماضية على الجانبين الفني والتكتيكي، إضافة إلى قراءة أوراق منتخب طاجكستان، وحرص الجهاز الفني على مراجعة شريط المباريات الماضية للمنتخب الضيف أمام اللاعبين وبين لهم نقاط الضعف، التي ظهرت في الناحيتين الدفاعية والهجومية، وطالبهم باستغلالها بأفضل صورة.ويملك عموتة خيارات متنوعة في الوصول للتشكيلة القادرة على تحقيق الهدف من المباراة من خلال اكتمال الصفوف باستثناء عدم وضوح مشاركة المحترف في صفوف فريق مونبلييه الفرنسي موسى التعمري، والإصابة التي لحقت بالحارس نور بني عطية وتم تعويضه بحارس مرمى فريق الحسين عبدالله الزعبي. وتضم تشكيلة المنتخب: عبد الله الزعبي ، يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، أحمد الجعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، براء مرعي، يزن العرب، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، رجائي عايد، محمود شوكت، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، مهند أبو طه، محمود مرضي، موسى التعمري، محمد أبو رزق "بوجبا"، عارف الحاج، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، علي علوان ويزن النعيمات، فيما تعرض المهاجم عبد الله العطار لإصابة بتمزق بالعضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن المنتخب بالتجمع الحالي.من جانبه يواصل منتخب طاجيكستان تدريباته في الأردن، بحثا عن تحقيق نتيجة التعادل أو الفوز في المباراة، والتغلب على عاملي الأرض والجمهور، حيث خاض أمس جرعة تدريبية على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب وسط إغلاق للتدريبات، وحرص المدير الفني للمنتخب الجورجي جيلا شيكيلادز خلال الجرعات التدريبية في عمان ومعسكر الدوحة، على تنويع خيارات اللعب وقراءة مفاتيح القوة عند المنتخب الوطني وخاصة في الجانب الهجومي، ويختتم المنتخب تحضيراته للمباراة عبر وجبة تدريبية مساء اليوم على ستاد عمان، يضع فيه التشكيلة للمباراة.ويعقد اليوم الاجتماع الفني التنسيقي للمباراة لبحث الترتيبات الإدارية والتنظيمية والأمنية الخاصة بالمباراة، كما يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي المنتخبين المغربي الحسين عموتة والجورجي جيلا شيكيلادز، عند الساعة الثانية من ظهر اليوم في فندق الماريوت، للحديث عن الأمور الفني للمباراة.