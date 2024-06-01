 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"النشامى" يستأنف معسكره المغلق.. والتعمري يشارك بالتدريبات الجماعية

المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة يتحدث للاعبين قبل بدء الحصة التدريبية السبت - (تصوير: أمجد الطويل)
المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة يتحدث للاعبين قبل بدء الحصة التدريبية السبت - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان- يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته للمواجهة المقبلة في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا، والتي سيحتضنها ستاد عمان الدولي عند الساعة الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المجموعة السابعة.اضافة اعلان
وأقام المنتخب مساء السبت تدريبه على مسرح اللقاء، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية، حيث حرص المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، إبعاد اللاعبين عن الإعلام بهدف التركيز على اللقاء المصيري، علما بأن المنتخب عاد لدخول المعسكر بعد يوم راحة منحه المدرب للاعبين الجمعة.
وتضم قائمة المنتخب الوطني لمباراتي طاجيكستان والسعودية 26 لاعبا: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، أحمد الجعيدي، عبد الله نصيب، براء مرعي، يزن العرب، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، رجائي عايد، محمود شوكت، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، مهند أبو طه، محمود مرضي، موسى التعمري، محمد أبو رزق "بوجبا"، عارف الحاج، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، علي علوان، عبد الله العطار ويزن النعيمات.
ويصل اليوم آخر لاعبي المنتخب نزار الرشدان للانضمام للقائمة، بعد أن خاض آخر مبارياته مع فريق الإمارات الإماراتي أمام البطائح، لتكتمل صفوف المنتخب تحضيرا للمواجهة الأهم، والتي قد تحدد بنسبة كبيرة مصير المنتخب في التأهل للدور الثاني من التصفيات المشتركة.
ولم تتحدد بعد مسألة مشاركة التعمري رغم مشاركته بالتدريبات الجماعية السبت، نظير إصابته في الكاحل مؤخرا، ما يجعل عموتة أمام فرصة لتجربة أكثر من لاعب في مركزه، والترشيحات ترجح مشاركة الحاج مكانه، عطفا على ما قدمه الأخير مع ناديه بالبطولات المحلية مؤخرا، في حال لم يشارك التعمري بصفة اساسية باللقاء.
وأزال التعمري الجهاز الذي تم وضعه مؤخرا بالرجل اليسرى من أجل عدم تحريكها، مع بدئه مؤخرا بتدريبات للقدم مع طبيب المنتخب.
ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة السابعة وبرصيده 7 نقاط، خلف المنتخب السعودي متصدر الترتيب برصيد 10 نقاط، فيما يستقر منتخب طاجيكستان بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يقبع منتخب باكستان بالمركز الرابع والأخير بدون نقاط.
ويملك المنتخب أكثر من فرصة للتأهل للدور النهائي من التصفيات، حيث أن فوزه في لقاء الخميس المقبل، يعني تأهله بشكل رسمي إلى جانب المنتخب السعودي بغض النظر عن نتائج بقية المباريات.
وستشكل نتيجة التعادل قلقا على المنتخب بالتأهل، نظرا للجوء لفارق الأهداف لاحقا، حيث أنه سيكون مطالبا بالفوز على المنتخب السعودي بأرضه وبين جماهيره يوم 11 من الشهر الحالي، فيما سيشكل التعادل معه وفوز طاجيكستان المتوقع على باكستان، اللجوء لفارق الأهداف نظرا لوصول المنتخبين للنقطة التاسعة.

التاريخ لصالح "النشامى" 
يقف التاريخ إلى جانب المنتخب الوطني في مواجهاته الرسمية أمام المنتخب الطاجيكي، بعد 4 مباريات التقيا فيها من قبل، لم يعرف بها "النشامى" معنى الخسارة، سواء في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وآسيا، أو في نهائيات كأس آسيا.
والتقى المنتخبان للمرة الأولى في العام 2015 ولحساب التصفيات المشتركة، حيث حل المنتخب الوطني ضيفا على طاجيكستان، وتغلب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة لم تشهد حضور أي لاعب يتواجد حاليا بقائمة "النشامى".
وفي مباراة العودة بعمان، استطاع المنتخب تكرار فوزه وبثلاثية نظيفة، والتي شهدت حضور لاعب واحد من اللاعبين الذين يتواجدون بالقائمة الحالية وهو رجائي عايد، والذي شارك بصفة أساسية بتلك المباراة.
وفي اللقاء الأخير الذي جمع الطرفين في قطر مطلع العام الحالي بنهائيات كأس آسيا، تمكن المنتخب الوطني من تجاوز نظيره الطاجيكي بهدف وحيد في ربع نهائي المسابقة، وكتب التاريخ وقتها على حسابه لبلوغه المربع الذهبي للمرة الأولى.
والتقى "النشامى" مع طاجيكستان مرتين وديا في الإمارات خلال العام 2021، وتبادلا الفوز وقتها، حيث فاز المنتخب الوطني في المباراة الأولى بهدفين نظيفين، فيما خسر بالمواجهة الثانية بهدف دون رد.
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