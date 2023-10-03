"النشامى" يستدعي محترفيه للبطولة الدولية.. ومنتخب العراق أول الواصلين

يحيى قطيشات

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عمان – سيكون المنتخب العراقي أول الواصلين إلى عمان يوم الأحد المقبل، للمشاركة في منافسات البطولة الدولية الرباعية بنسختها الثانية، والتي تقام خلال الفترة من الثالث عشر ولغاية السادس عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، ضمن أيام الفيفا المعتمدة، بمشاركة منتخبات الأردن وقطر وإيران، إضافة إلى المنتخب العراقي، فيما يصل المنتخب الإيراني يوم العاشر من الشهر الحالي، والمنتخب القطري يوم الثاني عشر من الشهر ذاته.وأنجز اتحاد كرة القدم الترتيبات الخاصة بإقامة البطولة، والجاهزية الفنية والإدارية المتعلقة بالبطولة، سواء من الناحية التنظيمية من خلال اللجان والكوادر العاملة، والتي أنجزت المتطلبات والتحضيرات، خصوصا التي تتعلق بمكان إقامة البطولة، وإقامة الوفود والحكام واللجان الفنية.وبحسب جدول البطولة، يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره المنتخب القطري عند الساعة السادسة من مساء يوم الثالث عشر من الشهر الحالي، على ستاد عمان الدولي والذي يستضيف مباريات البطولة كافة، ويواجه المنتخب الوطني نظيره المنتخب الإيراني عند الساعة التاسعة مساء، على أن يشهد يوم السابع عشر من الشهر نفسه، لقاء تحديد البطل والذي يجمع الفائز من المباراتين، إلى جانب مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.وبدأ الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المغربي حسين عموتة، استدعاء اللاعبين المحترفين في الأندية الخارجية للمشاركة مع المنتخب في البطولة، وحسب مصدر مطلع، فإن الدعوة شملت كل من: المحترف في صفوف الترجي التونسي " شرارة"، يزيد أبو ليلى، محمد أبو حشيش، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، موسى التعمري، علي علوان، ويزن نعيمات، فيما لم يحسم الجهاز الفني، أمر استدعاء لاعب سيلانجور الماليزي يزن العرب، بعد حادثته مع حكم المباراة في إحدى مباريات كأس ماليزيا.وينتظر أن تشهد تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم المقبلة، تغييرات واضحة عن التشكيلة الأخيرة التي اختارها المدير الفني حسين عموتة، لمواجهة المنتخبين النرويجي والأذري، من خلال ضم عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي إلى التشكيلة إضافة إلى اللاعبين الذين أثبتوا حضورهم خلال الفترة الماضية، حيث يبحث المدير الفني عن نوعية اللاعبين الذين يخدمون فكره وأسلوبه الفني.وأعطت التجربتان الوديتان للنشامى أمام المنتخبين النرويجي والأدري، صورة فنية أولية عن قدرات وإمكانيات لاعبي المنتخب، ونقاط القوة والضعف والتي سيعمل عموتة وجهاز المساعد على الاستفادة منها خلال الجرعات التدريبية التي تسبق مباراتي النشامى في بطولة الأردن الودية، ويبحث عموتة عن تحسين البداية الفنية الضعيقة له مع النشامى خصوصا بعد الخسارة القاسية أمام المنتخب النرويجي بسداسية نظيفة، والأداء الفني غير المقنع والخسارة أمام المنتخب الأذري بهدفين لهدف.وينتظر المتابعون من عموتة، وضع اللمسات الأخيرة على الجهاز الفني، من خلال تعيين مدرب وطني مساعد وفق ما أكده المدرب المغربي نفسه.وتأتي استضافة المنتخب الوطني لمنافسات الدورة الرباعية، في إطار تحضيراته لمواجهة منتخب طاجكستان، في مستهل مشوار المنتخبين بمباريات المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية، المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2023.