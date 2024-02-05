"النشامى" يطرق أبواب النهائي عبر مواجهة كوريا الجنوبية

مهند جويلس

الدوحة- يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم لكتابة تاريخ جديد له في بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم امقامة في قطر، من خلال مواجهة منتخب كوريا الجنوبية على ستاد أحمد بن علي المونديالي عند الساعة السادسة مساء الثلاثاء، ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة بنسختها الثامنة عشرة.

ويسعى المنتخب الوطني لوضع اسمه بين كبار القارة ببلوغ المشهد الختامي للمرة الأولى في تاريخه، بعد وصوله للمربع الذهبي أيضا للمرة الأولى، من خلال تحقيق المفاجأة وتخطي “الشمشون الكوري”، والذي كان قد وصل بعناء للدور الحالي.

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مدرب المنتخب الوطني الحسين عموتة واللاعب إبراهيم سعادة خلال المؤتمر الصحفي -(من المصدر)



ويتطلع المنتخب الوطني لتحقيق أول فوز له في تاريخه على المنتخب الكوري الجنوبي، من خلال مواجهته الثالثة معه في النهائيات القارية، بعد أن تعادلا في أول مباراة بتاريخ مشاركات المنتخب بدون أهداف في نسخة العام 2004، إلى جانب تعادلهما في الدور الأول من البطولة الحالية بهدفين لمثلهما.

وتقام المواجهة الثانية لحساب الدور ذاته بين قطر وإيران اليوم على ستاد الثمامة بالتوقيت ذاته، على أن تقام المباراة النهائية مساء السبت المقبل على ستاد لوسيل، الذي احتضن المباراة الافتتاحية.

وبحسب الاجتماع التنسيقي والفني للمباراة، فإن المنتخب الوطني سيرتدي القميص الأبيض، فيما يلعب المنتخب الكوري الجنوبي بالقميص الأسود.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للبطولة 25 لاعبا، وهم يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، يزن العرب، سالم العجالين، عبد الله نصيب “ديارا”، براء مرعي، أنس بني ياسين، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، فادي عوض، رجائي عايد، نور الدين الروابدة، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش “صيصا”، محمود مرضي، أنس العوضات، مهند أبو طه، محمد أبو زريق “ِشرارة”، موسى التعمري، علي علوان ويزن النعيمات.

وقدم المنتخب نفسه بصورة طيبة منذ بدء البطولة، وأظهر قدرته على المنافسة والوصول لأدوار بعيدة، إذ يمتلك اللاعبون إمكانيات فنية متميزة أثبتت قدراتهم الفنية، إلى جانب الدعم الذي تلقاه الفريق، من خلال حضور ومتابعة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للمباراة الماضية، إلى جانب الدعم المستمر من سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذبة لاتحاد كرة القدم.

ويغيب عن مواجهة اليوم بسبب تراكم الإنذارات كل من المدافع سالم العجالين والمهاجم علي علوان، بعدما تلقيا البطاقة الصفراء في مباراتي البحرين وطاجيكستان، ما يشكل قلقا للمدير الفني للمنتخب الحسين عموتة الذي اعتمد عليهما بصفة أساسية منذ بداية الاستحقاق القاري.

وشهدت البطولة احتراف عدد من اللاعبين نظير تألقهم في المباريات الماضية، ومنهم عبد الله نصيب “ديارا” الذي انضم للأهلي القطري، ويزن العرب المنتقل لصفوف معيذر القطري، وعلي علوان للخور القطري، إلى جانب محمد أبو حشيش الذي وقع مع نفط الوسط العراقي، فيما فشلت مفاوضات نزار الرشدان مع القادسية الكويتي، بانتظار عرض آخر خارجي الفترة المقبلة.

وتنتظر الجماهير الأردنية هدية من أقدام اللاعبين، بتسجيل فوز يسطره التاريخ، وضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، من خلال الفوز للمرة الأولى على المنتخب الكوري، وبلوغ النهائي لإكمال مفاجأة غير متوقعة.

وشهدت تدريبات المنتخب الوطني يوم أمس عودة موسى التعمري للتدريبات الجماعية، فيما تدرب المهاجم يزن النعيمات بشكل فردي باللحظات الأولى من التدريب.

ومن المتوقع أن يبدأ عموتة بتشكيلة أساسية مكونة من يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب “ديارا”، يزن العرب، براء مرعي، إحسان حداد، نزار الرشدان، رجائي عايد، محمد أبو حشيش، موسى التعمري، محمود مرضي ويزن النعيمات.

وعلى الطرف المقابل، يسعى المنتخب الكوري الجنوبي للوصول للنهائي القاري للمرة الأولى منذ العام 2015، من خلال اعتماده على كوكبة من النجوم المتميزة في القارة الأوروبية، يتقدمهم لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي سون هيونج مين، ولاعب باريس سان جيرمان كانج إن لي، تحت قيادة المدرب الألماني الخبير يورجن كلينسمان.

ويعد المنتخب الكوري الجنوبي أحد المنتخبات في القارة التي سبق لها الصعود على منصة التتويج حيث ظفر بالكأس في أول نسختين من البطولة العامين 1956 و1960.

ونجحت كوريا الجنوبية في الفوز بمباراتها الأولى بالبطولة على البحرين بنتيجة 3-1، قبل التعادل مع المنتخب الوطني بهدفين لمثلهما، وتعادلت أيضا مع ماليزيا في ختام دور المجموعات بنتيجة 3-3، قبل أن تتخطى السعودية في ثمن النهائي بفارق الركلات الترجيحية عقب التعادل بهدف لمثله في الأشواط الأصلية والإضافية، وتتجاوز أستراليا بعد التمديد بهدفين لهدف في ربع النهائي.

ومن المرشح أن يعتمد كلينسمان في خياراته الأساسية على كل من هيون وو جو، لي كي جي، بارك يونج وو، هوانج إن بيوم، كيم يونج جوون، سيول يونج وو، كيم تاي هوان، لي كانج إن، هوانج هي تشان، وسون هيونج مين وتشو جوي سونج.

ويحتل المنتخب الوطني المركز 87 عالميا و13 آسيويا بحسب التصنيف العالمي الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، فيما يتواجد المنتخب الكوري الجنوبي بالمركز 23 عالميا والثالث على الصعيد القاري.

كما تعد مواجهة اليوم السابعة في التاريخ بين المنتخبين، حيث فازت كوريا الجنوبية في 3 مواجهات، مقابل التعادل في 3 مباريات أيضا، منهما اثنتان في نهائيات كأس آسيا، ومثلهما في تصفيات كأس العالم، ومباراتين وديتين أيضا.

المؤتمر الصحفي

وأشار المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، إلى أن الحماس والروح لا يكفيان المنتخب من أجل تخطي نظيره الكوري الجنوبي، في مواجهة اعتبرها صعبة على الطرفين، وتختلف كثيرا عن مواجهة الدور الأول بينهما.

وقال عموتة خلال المؤتمر الصحفي أمس، إن المنتخب يعول على الحضور الجماهيري في مباراة اليوم، من أجل الظفر ببطاقة العبور للمباراة النهائية، مشيرا إلى أن المنافس لن يكون تحت الضغط بسبب خوضه مباراتين متتاليتين 120 دقيقة، بعد اللجوء للأشواط الإضافية، وهو ما تحدث به مع اللاعبين مؤخرا.

وبين عموتة أن الجهاز الفني فضل إراحة اللاعب موسى التعمري في التدريب قبل الأخير للمواجهة، حفاظا على سلامته البدنية، مفيدا بأنه يمتلك إرادة قوية، وأن المنتخب يعول عليه وعلى بقية أعضاء الفريق في سبيل تحقيق الفوز والتأهل للنهائي.

وأضاف: “نعاني من ابتعاد لاعبين أساسيين نتمنى ألا يتأثر المنتخب بغيابهما عن المباراة، وهما علي علوان وسالم العجالين، والإمكانيات لدى المنافس كبيرة جدا، علينا أن نحافظ على الجانب البدني وأن نطور من ذاتنا في سبيل الذهاب بعيدا في البطولة”.

وكشف عموتة عن صعوبات عديدة واجهت المنتخب الوطني قبل بداية البطولة، من خلال عدم جاهزية بعض اللاعبين نظير غيابهم عن التشكيلة الأساسية في فرقهم بالدوري المحلي، موضحا بأن بعض الإصابات ساهمت أيضا في زيادة الصعوبات على المنتخب.

وتابع: “منذ أن بدأت عملي كمدرب، لا أتابع ما يكتب عني في وسائل الإعلام وبأي مكان آخر، وهو ما يدفعني للتركيز أكثر في العمل، واكتسبنا الخبرة من خلال اجتهادنا لأخذ القرارات الصحيحة، ونعمل في المنتخب لمنح الفرصة لمن يستحق”.

بدوره، أكد اللاعب إبراهيم سعادة، أن هدف الجهاز الفني واللاعبين هو بلوغ المباراة النهائية لبطولة آسيا، رغم مواجهة منافس قوي، مفيدا بأن تواجد منتخبين عربيين في نصف النهائي أمر يزيد الضغوطات على اللاعبين.

وأوضح سعادة أن الجهاز الفني تابع مع اللاعبين الأخطاء التي ظهرت في المباريات الماضية بهدف تصحيحها، وأنه جاهز لخدمة المنتخب بأي لحظة بعدما غاب عن التشكيل الأساسي في المباريات السابقة، مؤكدا بأن الفريق تحضر لإيقاف النجم سون هيونج مين وبقية زملائه، وقادرين على مواجهة أي لاعب.

وعلى الطرف المقابل، قال المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي يورجن كلينسمان، إن فريقه متحمس جدا للمباراة المهمة أمام المنتخب الوطني، موضحا بأن المباراة بين الطرفين في دور المجموعات كانت قوية.

وأشاد كلينسمان بالعمل الذي يقوم به عموتة برفقة المنتخب الوطني، وهو ما أتى ثماره من خلال نتائج الفريق المميزة التي تحققت حتى الآن، مؤكدا بأن مباراة صعبة أخرى بانتظارهم، ما يدفعهم للتركيز أكثر في هذه الموقعة بهدف الوصول للنهائي.



