"النشامى" يعد الخطة لزيارات مكثفة لمرمى باكستان

يحيى قطيشات

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عمان - يسيطر التفاؤل والأمل في الشارع الرياضي المحلي، بمقدرة المنتخب الوطني لكرة القدم، على القيام بأكبر عدد من الزيارات لمرمى منتخب باكستان، في المباراة التي تجمع المنتخبين عند الساعة العاشرة من مساء يوم بعد غد، على ستاد عمان الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا، حيث إن الغلة الوفيرة من الأهداف في مرمى باكستان تزيد من فرص المنتخب في التأهل للدور الثالث في حال تساويه بالنقاط مع منتخبات المجموعة.وتفيد المعلومات، بأن المنتخب الوطني عاقد العزم على تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مباراة بعد غد، مع البحث أيضا عن أداء مقنع بخلاف ما ظهر عليه الفريق في مباراة الذهاب التي جرت في باكستان.ويواصل النشامى تدريباته اليومية على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، بصفوف مكتملة بعد عودة الثنائي عبدالله نصيب ومحمد أبو حشيش، عقب غيابهماعن المواجهة الأولى بين المنتخبين بسبب تراكم الإنذارات، كما شهدت التدريبات مشاركة الحارس نور بني عطية، فيما غادر الحارس أحمد الجعيدي إلى السعودية لمشاركة المنتخب الأولمبي في منافسات بطولة غرب آسيا تحت 23، فيما يغيب اللاعب نزار الرشدان بسبب حصوله على الإنذار الثاني في المباراة الأخيرة.ويعيش لاعبو المنتخب أجواء رمضانية داخل المعسكر وخلال الجرعات التدريبية، التي تركز على الجانبين الفني والبدني، ويملك المدير الفني للمنتخب، المغربي الحسين عموتة خيارات فنية متنوعة مع اكتمال الصفوف وعدم وجود غيابات باستثناء الرشدان، وسيعمل عموتة على الدفع بالتشكيلة التي لعبت المباراة الأولى مع الباكستان مع احتمال الدفع بالمدافع عبدالله نصيب على حساب براء مرعي، واستغلال عاملي الأرض والجمهور في تقديم مباراة فنية متطورة لتحقيق العديد من الأهداف ومنها الفوز ورفع الرصيد النقطي والغلة التهديفية، وإمتاع الجماهير التي تشاهد النشامى في عمان للمرة الأولى بعد الإنجاز التاريخي في بطولة كأس آسيا 2023.وشكلت النتائج المميزة للمنتخب الوطني في نهائيات آسيا الأخيرة، دافعا معنويا كبيرا للاعبين، لترسيخ تفوقه على منافسه المتواضع فنيا، حيث التقيا سابقا 9 مرات وكان الفوز من نصيب “النشامى” في جميعها وبنتائج كبيرة، آخرها مباراة الخميس الماضي والتي انتهت بثلاثية لصالح النشامى.وينتظر أن يصل المنتخب الباكستاني للعاصمة عمان اليوم، حيث سيخوض جرعة تدريبية، قبل أن يجري تدريبه الأخير على ملعب المباراة “ستاد عمان” مساء يوم غد، وتضم قائمة المنتخب الباكستاني كلا من: يوسف بوت، ساقيب حنيف، عبد الباسط، حسن علي، عيسى سليمان، عبد الله إقبال، مأمون موسى، حسيب خان، محمد صدام، محمد سهيل، عمير راو، محمد فازال، محمد عادل، راهيس نابي، هارون حامد، الأمجر غازي، رجب علي، علي أوزاير، شايك دوست، عبد الصمد، وليد خان، عمران كياني، فريد الله وعادل يونس.ويعقد يوم غد، الاجتماع الفني للمباراة بحضور مدير المنتخب محمد منكو ومدير المنتخب الباكستاني وسيخصص كما جرت العادة في مثل هذه الاجتماعات التي تسبق المباريات القارية تحديد ألوان المنتخبين وكذلك، اعتماد قوائم اللاعبين بواسطة مراقب المباراة والذي سيدير الاجتماع ويوضح شروط وقواعد المنافسة.ويلي الاجتماع الذي سيبحث الجوانب الإدارية، المؤتمر الصحفي للحديث عن الأمور الفنية بمشاركة مدرب المنتخب الوطني الحسين عموتة ومدرب المنتخب الباكستاني، إلى جانب تواجد لاعب من كل منتخب.ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ويليه منتخب طاجيكستان برصيد 4 نقاط متقدما على المنتخب الوطني بفارق الأهداف، فيما يقبع المنتخب الباكستاني بالمركز الرابع والأخير من دون نقاط.