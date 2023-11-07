الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"النشامى" يعلن قائمته لمواجهتي طاجيكستان والسعودية بتصفيات كأس العالم

"النشامى" يعلن قائمته
"النشامى" يعلن قائمته

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الحسين عموتة، قائمة ضمت 25 لاعبا، تأهبا لمواجهتي طاجيكستان والسعودية، في افتتاح منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027.اضافة اعلان

وضمت القائمة: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، أحمد جعيدي، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، مصطفى عيد، سليم عبيد، عبدالله نصيب، براء مرعي، يوسف أبو الجزر، نزار الرشدان، نور الروابدة، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، محمود شوكت، صالح راتب، أنس العوضات، أمين الشناينة، مهند أبو طه، محمود مرضي، موسى التعمري، علي علوان، ويزن النعيمات.

ويستهل منتخب النشامى مشواره في تصفيات المونديال بلقاء طاجيكستان مساء الخميس 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي في العاصمة دوشنبه، قبل أن يعود إلى عمّان لمواجهة السعودية مساء الثلاثاء 21 منه.

ويبدأ المنتخب الوطني تدريباته الأربعاء في عمان، بحضور اللاعبين المحليين وبعض المحترفين بالخارج، بانتظار اكتمال الصفوف تباعا، قبل أن يغادر إلى طاجيكستان الاثنين المقبل 13 الحالي.

وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والباكستان.

في المقابل، حل منتخب النشامى في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، والتي تقام مطلع العام 2024 في قطر.
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