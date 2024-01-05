"النشامى" يهتدي لطريق الانتصارات من بوابة قطر

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عمان - قلب المنتخب الوطني لكرة القدم الطاولة على مستضيفه القطري وتغلب عليه بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جرت بينهما، الجمعة، على ستاد ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن تحضيرات الطرفين لنهائيات كأس آسيا.وهذا أول فوز للمنتخب الوطني تحت الإدارة الفنية للمدرب المغربي الحسين عموتة، بعد 7 مباريات رسمية ودية لم يعرف فيها طعم الانتصارات.ودفع عموتة بتشكيلة أساسية مكونة من يزيد أبو ليلى، إحسان حداد، عبد الله نصيب “ديارا”، يزن العرب، سالم العجالين، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، محمود مرضي، موسى التعمري، علي علوان ويزن النعيمات.وتقدم أصحاب الأرض بالنتيجة في الشوط الأول عبر اللاعب أكرم عفيف (أفضل لاعب بقارة آسيا 2019) من علامة الجزاء عند الدقيقة التاسعة، وسط إهدار العديد من الفرص عبر لاعبي المنتخب الوطني، لينتهي الشوط الأول بتقدم “العنابي” بهدف نظيف.وفي الشوط الثاني، استعاد المنتخب عافيته وتمكن من تعديل النتيجة بعد مرور 3 دقائق عبر المهاجم يزن النعيمات، ليضع بعدها علي علوان المنتخب في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 58 من علامة الجزاء، فيما أجرى المدرب عدة تبديلات للوقوف على مستويات اللاعبين الفنية والبدنية.وتعد هذه المواجهة الودية قبل الأخيرة ضمن سلسلة المباريات الودية، التي منحته دافعا معنويا قبل المباريات الرسمية، علما بأن المنتخب خسر الأسبوع الماضي من المنتخب اللبناني بهدفين لهدف.ويواصل المنتخب الوطني اليوم تدريباته في الدوحة تحضيرا للمواجهة الاستعدادية الأخيرة للبطولة القارية، حيث يلتقي نظيره الياباني يوم الثلاثاء المقبل، قبيل بدء مشاركته التاريخية الخامسة في البطولة الآسيوية.وتضم قائمة المنتخب الوطني للبطولة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب “ديارا”، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق “شرارة”، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش “صيصا”، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.ويفتتح المنتخب الوطني مشواره بالمجموعة الخامسة في النهائيات الآسيوية، بمواجهة المنتخب الماليزي يوم 15 من الشهر الحالي، على ستاد الجنوب، قبل أن يواجه منتخب كوريا الجنوبية في الجولة الثانية على ستاد الثمامة في 20 من الشهر ذاته، ويختتم الدور الأول بلقاء المنتخب البحريني في 25 من الشهر نفسه على ستاد خليفة الدولي.