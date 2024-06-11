النشامى يهزم السعودية وينتزع صدارة المجموعة

انتزع المنتخب الوطني لكرة القدم صدارة المجموعة السابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا، بعد فوزه مساء اليوم على المنتخب السعودي بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.

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وتقدم المنتخب السعودي بالنتيجة بعد مرور 16 دقيقة عبر المدافع علي لاجامي، قبل أن يقلب "النشامى" الطاولة على أصحاب الأرض بتسجيله هدفين في الشوط الأول عبر علي علوان عند الدقيقة 27، فيما سجل الهدف الثاني نور الدين الروابدة عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.

وصعد المنتخب لصدارة المجموعة وبرصيد 13 نقطة، متقدما بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي صاحب المركز الثاني بالرصيد نفسه، فيما استقر منتخب طاجيكستان بالمركز الثالث برصيد 8 نقاط، وواصل منتخب باكستان حضوره بالمركز الرابع بدون نقاط.