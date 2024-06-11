 
الثلاثاء 11 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

النشامى يهزم السعودية وينتزع صدارة المجموعة

448210608_1470906523564452_4573223413700201252_n
فرحة لاعب المنتخب الوطني نور الدين الروابدة بتسجيله الهدف الثاني بمرمى السعودية - (من المصدر)

انتزع المنتخب الوطني لكرة القدم صدارة المجموعة السابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا، بعد فوزه مساء اليوم على المنتخب السعودي بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.

اضافة اعلان

وتقدم المنتخب السعودي بالنتيجة بعد مرور 16 دقيقة عبر المدافع علي لاجامي، قبل أن يقلب "النشامى" الطاولة على أصحاب الأرض بتسجيله هدفين في الشوط الأول عبر علي علوان عند الدقيقة 27، فيما سجل الهدف الثاني نور الدين الروابدة عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.
وصعد المنتخب لصدارة المجموعة وبرصيد 13 نقطة، متقدما بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي صاحب المركز الثاني بالرصيد نفسه، فيما استقر منتخب طاجيكستان بالمركز الثالث برصيد 8 نقاط، وواصل منتخب باكستان حضوره بالمركز الرابع بدون نقاط.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
large

حسام حسن: أطمح لإعادة مصر إلى كأس العالم

26 أيار 2024
WhatsApp Image 2024-05-17 at 21.04.03

"لاعبو الطاولة" يتأهلون إلى الدور الثاني من التصفيات الأولمبية

17 أيار 2024
اقرأ أيضا
Untitled-1

"كأس الأردن" يزيد هموم اللاعبين في "إجازة العيد"

منذ 56 دقيقة
1718115039790267000

أندية "طائرة الممتاز" ترحب بقرار الاستعانة بلاعب فلسطيني دون شروط

منذ 60 دقيقة
1718114744550253200

"المصارعة" يرفع وتيرة تحضيراته تأهبا لبطولة آسيا

منذ1 ساعة
1718119431870477800

إعلان قائمة المشاركين في بطولة كوريا الجنوبية للتايكواندو

منذ1 ساعة
1718119867050501600

الأردني جهريان يحرز كأس رالي الأرز للمجموعة الثالثة

منذ1 ساعة
1718114919110261100

الفيصلي يركز على إعادة هيبة "الفئات العمرية"

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

اليوبيل الفضي 2

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

أرقام الحرب أخطر من صورها

ماهر أبو طير |اليوم

الخطاب الذهبي في اليوبيل الفضي

زيدون الحديد |اليوم

صفقة غزة: ألغام برسم التفجير

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |منذ 9 دقيقة
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات |10 حزيران 2024
إسرائيليون يعتصمون قرب مبنى الكنيست مطالبين بحل الحكومة وعودة المحتجزين الإسرائيليين في غزة – (المصدر)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (1 - 2)‏‏‏

ترجمات |09 حزيران 2024
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي - (أرشيفية)

النهج العربي للوساطة - إعادة تشكيل الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب

ترجمات |08 حزيران 2024
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة
 