"النشميات" يبدأ حملة الدفاع عن لقب "غرب آسيا" بمواجهة السعودية اليوم

مهند جويلس

اضافة اعلان

عمان- يدشن المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم حملة الدفاع عن لقب بطولة غرب آسيا، وذلك عندما يواجه المنتخب السعودي عند الساعة الثامنة من مساء اليوم على ملعب رديف مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن النسخة الثامنة للبطولة التي تستضيفها مدينة جدة حتى 29 من شهر شباط (فبراير) الحالي بمشاركة 8 فرق.ويتطلع منتخب السيدات في تحقيق انطلاقة جيدة وتأكيد تفوقه على منتخبات غرب القارة، بعد حصوله على اللقب في 5 مناسبات سابقة، في حين تمكن المنتخب الإماراتي من التتويج باللقب مرتين، وكان المنتخب الوطني قد حل وصيفا في مرة واحدة.وتنطلق البطولة اليوم بلقاء منتخب غوام ونظيره اللبناني عند الساعة الخامسة مساء على الملعب ذاته ولحساب المجموعة الأولى أيضا، فيما تقام يوم غد مباراتان ضمن المجموعة الثانية، حيث يلتقي منتخب نيبال مع سورية، ويواجه المنتخب الفلسطيني نظيره العراقي.وكان منتخب "النشميات" قد توج بلقب النسخة الأخيرة من البطولة، والتي أقيمت صيف العام 2022، حيث نجح في الفوز بجميع المباريات وتحقيق العلامة الكاملة، فيما حصل على لقب النسخة الأولى في العام 2005، والنسخة الثانية في العام 2007، والنسخة الخامسة في العام 2014، والنسخة السادسة في العام 2019.وبدأ المنتخب تدريباته بحضور اللاعبات المحليات عقب انتهاء دوري المحترفات نهاية العام الماضي، تحت قيادة المدير الفني ماهر أبو هنطش، ومساعده حسونة الشيخ، ومدرب حراس المرمى وليد ميخائيل، فيما انضم مؤخرا عدد من اللاعبات اللواتي يمثلن فرقا بالخارج.وتضم قائمة المنتخب الوطني بالبطولة حاليا 23 لاعبة، وهن: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، سرين حربي، لانا فراس، هيا خليل، العنود غازي، آية المجالي، رند أبو حسين، عليا نائل، نور زوقش، نور المشايخ، إيناس الجماعين، ياسمين الأجرب، زينة حازم، رزان الزاغة، بانة البيطار، ميساء جبارة، روزبهان فريج، مي سويلم، تالا البرغوثي، لينا الصاحب ولين البطوش.ولم تلتحق لاعبة نادي يونيون برلين الألماني سارة أبو صباح حتى اللحظة بصفوف المنتخب بسبب عدم إقامة البطولة خلال فترة التوقف الدولية، بانتظار التحاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.ويملك المنتخب رغبة كبيرة في الفوز على المنتخب السعودي في أول مواجهة تاريخية بينهما على جميع الأصعدة، نظرا لتشكيل المنافس منتخب سيدات بالفترة الماضية، وتسجيل مشاركته الرسمية الأولى خلال هذه البطولة.ومن المتوقع أن يدفع أبو هنطش بتشكيلة أساسية مكونة من روند كساب، رند أبو حسين، آية المجالي، لانا فراس، نور زوقش، زينة حازم، مي سويلم، روزبهان فريج، إيناس الجماعين، ميساء جبارة وبانة البيطار.وعلى الطرف المقابل، يسعى المنتخب السعودي بقيادة المدرب لويس كورتيس، بالاستفادة من عامل استضافة البطولة، بهدف تحقيق أفضل النتائج ومحاولة خطف إحدى بطاقتي العبور للدور الثاني، بحيث تنص تعليمات البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للمربع الذهبي.ويضم المنتخب السعودي عدد من اللاعبات اللواتي برزن في بطولة الدوري هناك مع عدة أندية، ومنهن: عبير ناصر، بيان صدقة، هلا خاشقجي، جوري طارق، تالة الغامدي، موضي عبد المحسن، مباركة محمد، ريم البلوشي، صبا توفيق، نوف سعود وشروق الهوساوي.ويحتل المنتخب الوطني المركز 74 عالميا و14 آسيويا، بحسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، فيما دخل المنتخب السعودي التصنيف حديثا ويتواجد في المركز 175 عالميا.وذكر أبو هنطش أمس في المؤتمر الصحفي لفرق المجموعة الأولى، أن المنتخب استعد جيدا للبطولة من خلال التدرب لفترة طويلة بالمرحلة الماضية، إلى جانب الوصول المبكر للسعودية، مشيرا إلى أن المنتخب جاهز للحفاظ على اللقب رغم وجود أكثر من منتخب يتطلع للمنافسة.ويخوض المنتخب الوطني مباراته المقبلة يوم الأربعاء بملاقاة غوام، على أن يختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة المنتخب اللبناني (وصيف النسخة الماضية) الجمعة المقبل.