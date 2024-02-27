"النشميات" يبلغ نهائي "غرب آسيا" على حساب المنتخب الفلسطيني

مهند جويلس

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حقق المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، فوزا سهلا على نظيره الفلسطيني بخماسية نظيفة، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة السعودية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة غرب آسيا بنسختها الثامنة.وبلغ “النشميات” المشهد الختامي للبطولة الإقليمية للمرة السابعة في تاريخه، من أصل 8 مشاركات، علما بأنه توج باللقب في 5 مناسبات سابقة آخرها النسخة الماضية في العام 2022 بعمان.وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الثانية لحساب الدور ذاته، والتي جمعت المنتخب النيبالي بنظيره اللبناني، حيث ينتقل الفائز بينهما للمشهد الختامي الذي لمقابلة المنتخب الوطني مساء غد الخميس.وبالعودة لمجريات اللقاء، دفع المدير الفني للمنتخب الوطني ماهر أبو هنطش بتشكيلة مكونة من شيرين الشلبي، العنود غازي، آية المجالي، رند أبو حسين، نور زوقش، زينة حازم، لانا فراس، ميساء جبارة، لين البطوش، روزبهان فريج وبانة البيطار.وأشرك المدير الفني للمنتخب الفلسطيني ناصر دحبور بصفة أساسية كلا من شارلوت فيليبس، آية الخطيب، سارة الكرد، سيرين غطاس، أحلام نصر، دينا عابدين، ملك بركات، نادين مهند، نور يوسف، نادين إلياس وضيام الرمحي.وأحكم منتخب السيدات قبضته على الكرة منذ الدقائق الأولى، وأهدر العديد من الفرص بحثا عن التقدم بالنتيجة، لكن تألق الحارسة شارلوت بين الخشبات الثلاث، حرم اللاعبات من الخروج بعدد كبير من الأهداف.وافتتحت قائدة “النشميات” والهدافة التاريخية للمنتخب الوطني ميساء جبارة التسجيل عند الدقيقة 27 من زمن اللقاء، إثر استقبالها عرضية من بانة البيطار، لتسدد الكرة بيسراها ببراعة في الزاوية الصعبة لمرمى منتخب فلسطين.واستمر ضغط “النشميات” على مرمى المنافس، لتسجل لانا فراس الهدف الثاني عند الدقيقة 36 من ضربة رأسية، بعد عرضية متقنة من الجهة اليسرى عبر زميلتها زينة حازم، لتنتهي الحصة الأولى بتقدم المنتخب الوطني بثنائية.ومع بداية الشوط الثاني، زج أبو هنطش بورقتي سارة أبو صباح وياسمين الأجرب عوضا عن زينة حازم ولانا فراس، لتنجح أبو صباح بزيارة الشباك من اللمسات الأولى، بعد استثمارها تمريرة زميلتها روزبهان فريج عند الدقيقة 59، لتضع الكرة بهدوء في الشباك هدفا ثالثا.وأجرى أبو هنطش تبديله الثالث في اللقاء بسحب البيطار والدفع بإيناس الجماعين، قبل أن يزج باللاعبة عليا حسن لتعوض آية المجالي، فيما شاركت نور المشايخ بآخر التبديلات لتحل محل زميلتها لين البطوش.وعادت جبارة من جديد لهوايتها المعتادة، وأحرزت الهدف الشخصي الثاني لها والرابع للمنتخب الوطني عند الدقيقة 83، بعد مجهود فردي رائع، لتضع الهدف رقم 31 في مسيرتها بشباك المنتخب الفلسطيني، قبل أن تتمكن البديلة الجماعين الحصول على ركلة جزاء ترجمتها بنجاح قبل ختام الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق، لتنتهي المواجهة بفوز مستحق لمنتخب السيدات.وكان المنتخب الوطني قد تصدر مجموعته بالدور الأول بالعلامة الكاملة، بعد أن فاز على المنتخب السعودية بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يتخطى منتخب غوام بثلاثية نظيفة، واجتاز المنتخب اللبناني بالجولة الأخيرة بثنائية بيضاء.