الإثنين 26 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"النشميات" يتطلع لنهائي غرب آسيا عبر بوابة المنتخب الفلسطيني

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المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم - (من المصدر)
عمان-الغد- يتطلع المنتخب النسوي لكرة القدم، للتأهل إلى نهائي غرب آسيا، عندما يلتقي نظيره الفلسطيني عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، في نصف نهائي البطولة التي تقام في مدينة جدة السعودية.اضافة اعلان
ويسعى المنتخب النسوي للوصول إلى النهائي في طريق البحث عن لقب جديد في البطولة.
وعلى الطرف الآخر، يلتقي المنتخب اللبناني نظيره النيبالي لحساب المواجهة الثانية من البطولة بنسختها الثامنة، علما بأن المباراة النهائية ستقام يوم الخميس المقبل.
ويهدف المدير الفني للمنتخب ماهر أبو هنطش، لمواصلة سلسلة الانتصارات في البطولة، إضافة للعروض الفنية الجيدة خلال الدور الأول، بعدما تأهل المنتخب عن المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد أن تغلب في الجولة الأولى على المنتخب السعودي بنتيجة 3-1، فيما سجل الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب غوام بالجولة الثانية، قبل أن يتجاوز المنتخب اللبناني بالجولة الثالثة بهدفين دون مقابل.
ويملك أبو هنطش خيارات فنية متنوعة في الخطوط كافة، وزادت القوة الهجومية المتاحة أمام الجهاز الفني بعد انضمام مهاجمة نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم سارة أبو صباح لصفوف النشميات، بعد غيابها عن مباريات الدور الأول بالبطولة، لارتباطها مع فريقها بمنافسات دوري الدرجة الأولى الألماني.
وتضم قائمة منتخب السيدات للمباراة المقبلة 23 لاعبة، وهن: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، سرين حربي، لانا فراس، هيا خليل، العنود غازي، آية المجالي، رند أبو حسين، عليا نائل، نور زوقش، نور المشايخ، إيناس الجماعين، ياسمين الأجرب، زينة حازم، رزان الزاغة، بانة البيطار، ميساء جبارة، روزبهان فريج، تالا البرغوثي، لينا الصاحب، لين البطوش وسارة أبو صباح.
ويدرك المنتخب أهمية احترام قدرات المنتخب الفلسطيني الذي قدم مستويات فنية متطور خلال البطولة، ونجح في التأهل كثاني المجموعة الثانية، ويملك العديد من الأوراق الفنية القادرة على مجاراة لاعبات المنتخب، وتبدو الأوراق الفنية مكشوفة في صفوف المنتخبين، مع أفضلية للاعبات المنتخب الوطني اللواتي يملكن الخبرة والإمكانيات الفنية المميزة.
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