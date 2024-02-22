الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"النشميات" يلتقي لبنان بحثا عن صدارة المجموعة بغرب آسيا

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قائدة منتخب السيدات ميساء جبارة (يسار) خلال المباراة أمام غوام أول من أمس - (من المصدر)
عمان-الغد- يبحث المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات، عن صدارة مجموعته ببطولة غرب آسيا، عندما يلتقي عند الخامسة من مساء اليوم، نظيره اللبناني على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة السعودية.اضافة اعلان
وكان المنتخب الوطني للسيدات، حجز مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات 2024، بعد فوزه أول من أمس، على منتخب غوام 3-0، كما ضمن المنتخب اللبناني أيضا مقعده في نصف النهائي بعد تحقيقه أيضا انتصارين متتاليين.
ويخوض منتخب النشميات مباراته اليوم أمام لبنان بهدف اعتلاء صدارة المجموعة الأولى، وهو هدف المنتخب اللبناني أيضا، الأمر الذي يرجح مشاهدة مباراة قوية ومثيرة.
ويفتقد المنتخب الوطني في المباريات المقبلة، للاعبة مي سويلم، بسبب إصابتها بقطع في الرباط الصليبي خلال المباراة الأولى بالبطولة أمام المنتخب السعودي.
وضمت تشكيلة المنتخب الوطني في المباراة الأخيرة أمام غوام كلا من: شيرين الشلبي، آية المجالي، رند أبو حسين، العنود غازي، نور زوقش (هيا خليل)، لانا فراس، إيناس الجماعين، ميساء جبارة (ياسمين الأجرب)، روزبهان فريج (تالا البرغوثي)، لين البطوش (زينة حازم)، بانة البيطار (لينا الصاحب).
ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب فرق المجموعة الأولى بـ6 نقاط، وبفارق الأهداف مع لبنان بالرصيد ذاته، ثم السعودية وغوام من دون نقاط.
وبحسب نظام البطولة، تشارك المنتخبات بدور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني للدور نصف النهائي.
يشار إلى أن المنتخب النسوي يعتبر أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب البطولة.
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