"النشميات" يهدف لبلوغ نصف نهائي "غرب آسيا" من بوابة غوام

مهند جويلس

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يلتقي المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم نظيره منتخب غوام اليوم عند الساعة الخامسة مساء، في المباراة التي سيحتضنها ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا بنسختها الثامنة.ويتطلع المنتخب الوطني لحسم مسألة الصعود للدور نصف النهائي حال تحقيقه نتيجة الفوز، وانتظار نتيجة المواجهة الثانية للمجموعة ذاتها، والتي ستجمع المنتخب السعودي بنظيره اللبناني عند الساعة الثامنة مساء.وتقام البطولة بنظام المجموعات، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للمربع الذهبي، إذ تضم المجموعة الثانية كلا من فلسطين، العراق، سورية ونيبال.وقدم "النشميات" أداء مميزا في الظهور الأول بالبطولة أمام المنتخب السعودي أول من أمس، وحصد 3 نقاط في طريقه للحفاظ على اللقب، بالفوز بثلاثة أهداف لهدف، تناوب على تسجيلها كل من مي سويلم، ميساء جبارة وآية المجالي. ولن تكون مواجهة اليوم سهلة على المنتخب الوطني، بعد المباراة المميزة والأداء القوي الذي أظهره منتخب غوام بمواجهة المنتخب اللبناني، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بشق الأنفس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.ويسعى المنتخب لتأكيد تفوقه في البطولة التي تشهد مشاركة منتخبين من خارج منطقة غرب آسيا للمرة الأولى في التاريخ، في إطار بحثه عن تعزيز عدد ألقابه بالبطولة التي يسيطر عليها، من خلال التتويج بخمسة نسخ من أصل 7 سابقة.وأظهر "النشميات" كعادته في البطولات الإقليمية، قوة هجومية ضاربة من كافة المحاور والمناطق، إلا أن سوء اللمسة الأخيرة عند غالبية اللاعبات، يحرم الفريق من تسجيل نتائج كبيرة، في نقطة يجب على الجهاز الفني النظر لها بإمعان، والعمل على إيجاد حلول لها.ومن المتوقع أن يواصل المدير الفني للمنتخب الوطني ماهر أبو هنطش، اعتماده على الأسماء ذاتها التي شاركت في المباراة الماضية، مع إجراء تعديلات طفيفة لمنح الفرصة لوجوه جديدة بالمشاركة.ومن المتوقع أن تبدأ المباراة كل من روند كساب، رند أبو حسين، لانا فراس، آية المجالي، نور زوقش، زينة حازم، إيناس الجماعين، روزبهان فريج، مي سويلم، ميساء جبارة وبانة البيطار.وعلى الطرف المقابل، يسعى منتخب غوام تعويض خسارته ومحاولة البقاء على حظوظه بالمنافسة على التأهل، حيث تعتمد مدربة المنتخب كريستين تومسون على عدد من اللاعبات البارزات، ومنهن ميهايلا بيريز، جاسمين لوبيز، ريبيكا برتوش، مايلي شارجوالاف، أريانا سانشيز وجيناي بيريز.ويحتل المنتخب الوطني المركز 74 عالميا و14 آسيويا، بحسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، فيما يتواجد منتخب غوام بالمركز 93 عالميا و18 آسيويا.ويلتقي منتخب السيدات في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات المنتخب اللبناني، عند الساعة الخامسة مساء من يوم بعد غد الجمعة، في مواجهة ستجمع بطل ووصيف النسخة الماضية والتي أقيمت في عمان.