الثلاثاء 20 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"النشميات" يهدف لبلوغ نصف نهائي "غرب آسيا" من بوابة غوام

منتخب السيدات لكرة القدم - (من المصدر)
منتخب السيدات لكرة القدم - (من المصدر)
 يلتقي المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم نظيره منتخب غوام اليوم عند الساعة الخامسة مساء، في المباراة التي سيحتضنها ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا بنسختها الثامنة.اضافة اعلان
ويتطلع المنتخب الوطني لحسم مسألة الصعود للدور نصف النهائي حال تحقيقه نتيجة الفوز، وانتظار نتيجة المواجهة الثانية للمجموعة ذاتها، والتي ستجمع المنتخب السعودي بنظيره اللبناني عند الساعة الثامنة مساء. 
وتقام البطولة بنظام المجموعات، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للمربع الذهبي، إذ تضم المجموعة الثانية كلا من فلسطين، العراق، سورية ونيبال.
وقدم "النشميات" أداء مميزا في الظهور الأول بالبطولة أمام المنتخب السعودي أول من أمس، وحصد 3 نقاط في طريقه للحفاظ على اللقب، بالفوز بثلاثة أهداف لهدف، تناوب على تسجيلها كل من مي سويلم، ميساء جبارة وآية المجالي. ولن تكون مواجهة اليوم سهلة على المنتخب الوطني، بعد المباراة المميزة والأداء القوي الذي أظهره منتخب غوام بمواجهة المنتخب اللبناني، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بشق الأنفس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.
ويسعى المنتخب لتأكيد تفوقه في البطولة التي تشهد مشاركة منتخبين من خارج منطقة غرب آسيا للمرة الأولى في التاريخ، في إطار بحثه عن تعزيز عدد ألقابه بالبطولة التي يسيطر عليها، من خلال التتويج بخمسة نسخ من أصل 7 سابقة.
وأظهر "النشميات" كعادته في البطولات الإقليمية، قوة هجومية ضاربة من كافة المحاور والمناطق، إلا أن سوء اللمسة الأخيرة عند غالبية اللاعبات، يحرم الفريق من تسجيل نتائج كبيرة، في نقطة يجب على الجهاز الفني النظر لها بإمعان، والعمل على إيجاد حلول لها.
ومن المتوقع أن يواصل المدير الفني للمنتخب الوطني ماهر أبو هنطش، اعتماده على الأسماء ذاتها التي شاركت في المباراة الماضية، مع إجراء تعديلات طفيفة لمنح الفرصة لوجوه جديدة بالمشاركة.
ومن المتوقع أن تبدأ المباراة كل من روند كساب، رند أبو حسين، لانا فراس، آية المجالي، نور زوقش، زينة حازم، إيناس الجماعين، روزبهان فريج، مي سويلم، ميساء جبارة وبانة البيطار.
وعلى الطرف المقابل، يسعى منتخب غوام تعويض خسارته ومحاولة البقاء على حظوظه بالمنافسة على التأهل، حيث تعتمد مدربة المنتخب كريستين تومسون على عدد من اللاعبات البارزات، ومنهن ميهايلا بيريز، جاسمين لوبيز، ريبيكا برتوش، مايلي شارجوالاف، أريانا سانشيز وجيناي بيريز.
ويحتل المنتخب الوطني المركز 74 عالميا و14 آسيويا، بحسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، فيما يتواجد منتخب غوام بالمركز 93 عالميا و18 آسيويا.
ويلتقي منتخب السيدات في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات المنتخب اللبناني، عند الساعة الخامسة مساء من يوم بعد غد الجمعة، في مواجهة ستجمع بطل ووصيف النسخة الماضية والتي أقيمت في عمان.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
منتخب الكراتيه للناشئين المشارك في الدوري العالمي - (من المصدر)

19 لاعبا يمثلون منتخب الكراتيه في الدوري العالمي للناشئين

منذ 35 دقيقة
لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو خلال التدريبات في معسكر جدة الدولي-(من المصدر)

الحلواني وأبو الرب يلتحقان بمعسكر منتخب التايكواندو في جدة

منذ 40 دقيقة
ade93b69-ec90-49db-9393-596e23d4527b_16x9_1200x676

إصابة محمد صلاح تقلق ليفربول

منذ2 ساعة
AP24051322849346

وفاة مفاجئة لصاحب هدف الحسم لألمانيا بمونديال 1990

منذ5 ساعة
لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو الحلواني وابو الرب-(من المصدر)

الأردن ثالثا في بطولة كأس الرئيس للتايكواندو

19 شباط 2024
Untitled

الأسترالي بوبيرين يقصي شلباية من بطولة قطر المفتوحة للتنس

19 شباط 2024
افكار و مواقف

الملك يسمع العالم الحقيقة المرة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا انخفضت مخاوف الأردن من التهجير؟

ماهر أبو طير |اليوم

سؤال جدوى الحرب

سائد كراجة |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (2 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

موازين القوى إلى أين؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |منذ 43 دقيقة
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات |18 شباط 2024
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
1708167589756886000

لماذا قد تتغير سياسة تركيا تجاه سورية؟

ترجمات |17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -متعثر

متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy

الوقت 15 شباط 2024

الوقت
 
 