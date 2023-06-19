النصر السعودي يتفاوض مع نجم أتلتيكو مدريد

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كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، يوم الاثنين، عن دخول نادي النصر السعودي في مفاوضات مع أتلتيكو مدريد من أجل التعاقد مع لاعب خط الوسط ساؤول نيغيز.وقالت "آس" في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: لدى نيغيز "28 عاما" عرض بالفعل من نادي النصر، ولن يضع أتلتيكو مدريد الكثير من العقبات أمام رحيله إلى الفريق الذي يضم في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.وأضافت الصحيفة: يحتاج النصر إلى توصل مع اتفاق مع أتلتيكو مدريد، علما أنه مرتبط بعقد مع النادي الإسباني حتى 2026، وواحد من أهم اللاعبين وينال أحد أعلى الرواتب في الفريق، وهو ما سيجعل أتلتيكو مدريد يسمح برحيله إلى الدوري السعودي.ونشأ ساؤول نيغيز في أكاديمية أتلتيكو مدريد وتدرج إلى أن وصل إلى الفريق الأول، قبل أن يخوض فترة إعارة في كل من رايو فاييكانو الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، وعاد بعدها إلى أتلتيكو صيف 2022، ويملك في رصيده 19 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا.