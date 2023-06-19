الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

النصر السعودي يتفاوض مع نجم أتلتيكو مدريد

Fxe1bvDWYAA6BAg
النصر السعودي
كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، يوم الاثنين، عن دخول نادي النصر السعودي في مفاوضات مع أتلتيكو مدريد من أجل التعاقد مع لاعب خط الوسط ساؤول نيغيز.

وقالت "آس" في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: لدى نيغيز "28 عاما" عرض بالفعل من نادي النصر، ولن يضع أتلتيكو مدريد الكثير من العقبات أمام رحيله إلى الفريق الذي يضم في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.اضافة اعلان

وأضافت الصحيفة: يحتاج النصر إلى توصل مع اتفاق مع أتلتيكو مدريد، علما أنه مرتبط بعقد مع النادي الإسباني حتى 2026، وواحد من أهم اللاعبين وينال أحد أعلى الرواتب في الفريق، وهو ما سيجعل أتلتيكو مدريد يسمح برحيله إلى الدوري السعودي.

ونشأ ساؤول نيغيز في أكاديمية أتلتيكو مدريد وتدرج إلى أن وصل إلى الفريق الأول، قبل أن يخوض فترة إعارة في كل من رايو فاييكانو الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، وعاد بعدها إلى أتلتيكو صيف 2022، ويملك في رصيده 19 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا.
1687164722052164200

الصوص: راض عن معسكر اليونان.. والدوري لا يلبي طموحات التحضير للمونديال منذ5 ساعة

1687167305752219300

منتخب السلة يغلب شباب ليتوانيا في رحلة التحضير لكأس العالم منذ5 ساعة

1687165501482183800

خطوات الحسين إربد تعيد هيبة اللون الأصفر للمدرجات منذ5 ساعة

7410

"النشامى" يقلب الطاولة على جامايكا في ختام معسكره النمساوي منذ5 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
230710

النصر مهتم بالتعاقد مع زياش وكارفاليو

17 حزيران 2023
GettyImages-1492074212

بنزيما إلى اتحاد جدة.. وموعد الإعلان "قريب"

04 حزيران 2023
اقرأ أيضا
1687186098743147000

إسبانيا تحتفي بلقب دوري الأمم.. وكرواتيا تشد من أزر مودريتش

منذ5 ساعة
1687186421953187600

ووكر قد يستمر مع مانشستر سيتي.. ويونايتد يسعى وراء هوبلوند

منذ5 ساعة
1687171106432368500

"الأولمبي" في غرب آسيا.. فرصة لتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات

منذ5 ساعة
حلبة مصارعة

تسمية زريقات رئيسا للجنة الفنية للمصارعة في الدورة العربية

منذ5 ساعة
014175

منتخبا السلة 3×3 يستهلان مشوارهما في "دوري الأمم" اليوم

منذ5 ساعة
1687090903490921400

تنوع حلبات سباقات السيارات يثري الحركة السياحية

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى ستحتمل الضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم

تشوهات الطرق!

محمود الخطاطبة |اليوم

جنين.. وأسئلة "وحدة الساحات"

د.أحمد جميل عزم |اليوم
سلامة الدرعاوي

وهم "اقتصاديات الكازينو"

سلامة الدرعاوي |اليوم

نفاق رياضي!

خالد خطاطبة |اليوم

المواقيت الدستورية لانتخاب الرئيس اللبناني

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات | منذ5 ساعة
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
الرئيس جورج دبليو بوش في مخبأ قيادة قاعدة أفوت الجوية، 11 أيلول (سبتمبر) 2001 – (المصدر)

الولايات المتحدة في خضم انحدار إمبريالي غير استثنائي‏

ترجمات |17 حزيران 2023
لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

ترجمات |14 حزيران 2023
محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي

ماذا بعد بالنسبة لـ"حميدتي"؟‏

ترجمات |13 حزيران 2023
 