الثلاثاء 29 آب 2023
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النصر ودي لاسال.. منافسة محتدمة على كأس "الطائرة" للسيدات

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لاعبات النصر خلال تتويجهن بلقب كأس السوبر -(من المصدر)
عمان- غلفت التنافسية المحتدمة، تصريحات الجهازين الفنيين لفريقي النصر ودي لاسال، من دون الافتقاد للروح الرياضية، قبل انطلاق صافرة المباراة النهائية لمسابقة كأس الأميرة آية لكرة الطائرة للسيدات، والتي تقام عند الساعة السابعة من مساء يوم غد، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
وأكد المدير الفني لفريق النصر علي منكو، أن الفريق عازم على الاحتفاظ باللقب الذي يحمله منذ الموسم الماضي، حيث يعيش نشوة التتويج بلقب كأس السوبر في انطلاق مسابقات الموسم 2023 للسيدات، مبينا أن الفريق جاهز بجميع عناصره ولا توجد غيابات بسبب الإصابة عن هذه المباراة.
وأضاف: بالتاكيد نتقدم إلى المباراة، ويسبقنا كامل الاحترام والتقدير للجهاز الفني ولاعبات دي لاسال، فالفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبات اللواتي يعتبرن ونظيراتهن في النصر عماد المنتخب الوطني، ما يعني أن الكفة متساوية إلى حد كبير، ونقدر طموح فريق دي لاسال، لكننا ننظر إلى ضم اللقب الثاني قبل انطلاق الدوري، والمباراة ستحسمها تفاصيل تكتيكية صغيرة داخل الملعب".
وحول جاهزية الفريق والإضافة النوعية التي ستشكلها مشاركة المحترفة اللبنانية ميرنا شيخو، رد منكو: "وقفنا عند شريط المباراة السابقة بين الفريقين في كأس السوبر، ورصدنا أخطاءنا قبل الإيجابيات، وعمدنا خلال الفترة الماضية إلى تقديم العلاج الفني، والفريق في جاهزية مناسبة نفسيا وفنيا وبدنيا وتكتيكيا، في الوقت الذي ستشكل فيه مشاركة المحترفة اللبنانية ميرنا شيخو إضافة نوعية، وهي اللاعبة الشابة التي أظهرت بعضا من قدراتها في السوبر، وإن غابت في الفترة الماضية حتى تم تقييدها بشكل رسمي بعد منتصف الشهر الحالي".
يذكر أن فريق النصر يضم كلا من: رهف حيمور، رند حيمور، رغد حيمور، تمارا حازم، تمارا الحسنات، تالا أبو زيد، تالا أبو شريحة، تسنيم داوود، سندس صافي، ليليا محمد، فرح العطعوط، داليا وادي، شادية العواملة، إلى جانب المحترفة اللبنانية ميرنا شيخو.
على الجانب الأخر، أشار مساعد مدرب فريق دي لاسال خالد سعيفان، إلى أن فريقه يتطلع إلى استرداد لقب كأس الأميرة آية، وتأكيد عودته بقوة بعد أن فقد كأس السوبر في انطلاق الموسم الحالي، مبينا أن الجهاز الفني بقيادة المدير الفني فواز زهران وقف عند أدق تفاصيل المباراة الماضية، وجميع الجوانب التحليلية، وقام بعلاج الثغرات على المستويين الفردي والجماعي.
وتابع: "المحترفة البرازيلية ماري دي سيلفا ستشارك في هذه المباراة بعد تقييدها في سجلاتنا، وانسجمت مع رفيقاتها بالفريق من خلال رصدنا للمباريات الودية التي خضناها بالفترة الماضية، كما استعدنا خدمات لاعبة المنتخب الوطني زينة الطاهر، والفريق تغلفه الروح العالية، ونقدر وقفة ودعم مجلس إدارة النادي، والشركة الراعية، ورصدنا مكافآت مالية مجزية للاعبات في حال الفوز باللقب".
وزاد: "نحترم قدرات وطموحات فريق النصر، واجتهادات الجهاز الفني، ونعترف بأن الحظوظ متوازنة إلى حد كبير بين الفريقين، ولاعبات الفريقين استفدن من مشاركة المنتخب الوطني في الدورة العربية بالجزائر، ما زاد من جاهزيتهن، ونتوقع سهرة ممتعة وحافلة بالقوة والندية".
ويذكر أن فريق دي لاسال، يضم كلا من: تالا فحماوي، نانسي عياش، رهف أبو الليل، زينة الطاهر، آية شنك، رؤى سعيفان، يارا البشتاوي، رهف عدوي، غنا عساف ونانسي صافي والبرازيلية ماري دي سيلفا.
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