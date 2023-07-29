النصر يتوج بلقب السوبر لطائرة السيدات للمرة الأولى بتاريخه

مهند جويلس

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توج فريق النصر بلقب كأس السوبر للسيدات لكرة الطائرة للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على منافسه التقليدي على الألقاب بثلاثة أشواط لشوط وبواقع (25-19) (25-20) (22-25) (25-22)، في المباراة التي جرت أحداثها السبت، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.وحضر نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، ومدير عام مدارس التربية الريادية يوسف داود الذي رعى المباراة النهائية، وقاما بمنح فريق النصر كأس البطولة والميداليات الذهبية، وإعطاء لاعبات دي لا سال الميداليات الفضية.واستطاع النصر إيقاف هيمنة دي لا سال على لقب كأس السوبر، بعد أن حققه في 6 مناسبات سابقة، ليظفر النصر باللقب الثاني على صعيد البطولات النسوية المحلية، بعد تتويجه العام الماضي بلقب كأس الأميرة آية بنت الفيصل، والتي تنطلق نسختها الجديدة بعد غد الثلاثاء.ودفع مدرب فريق النصر علي منكو في بداية اللقاء بتشكيلة مكونة من رهف حيمور، رغد حيمور، فرح العطعوط، داليا وادي، شهد العواملة واللاعبة اللبنانية ميرنا شيخو.وعلى الطرف المقابل، أشرك مدرب دي لا سال من البداية كلا من تالا فحماوي، يارا بشتاوي، رهف أبو ليل، آية شنك، نانسي عياش واللاعبة البرازيلية مانو تاميراس دا سيلفا.وتبادل الفريقان السيطرة على أجواء الشوط الأول، حيث ظهرت اللاعبة الشابة شهد العواملة بصورة مميزة من جانب النصر، في أول مباراة لها مع الفريق الأول، فيما دخلت البرازيلية تاميراس أجواء اللقاء بصورة متأخرة، وشكلت علامة فارقة في ضرباتها الساحقة، ليطلب زهران أول وقت مستقطع بعد تأخره بالنتيجة 18-16، إلا أن الواقع لم يتغير وحسم النصر الشوط الأول لصالحه.واستمر النصر في السيطرة على أجواء اللقاء، مع دخول مستمر لليبرو رند حيمور، وحضور مميز للاعبة اللبنانية شيخو، الحائزة على جائزة أفضل لاعبة في بطولة غرب آسيا الماضية، ليعود النصر ويجدد تفوقه في الشوط الثاني.واستطاع دي لا سال إعادة الأوضاع وتقليص الفارق بالفوز بالشوط الثالث الذي كان للبرازيلية كلمة الفصل به بحصدها لأكبر عدد من النقاط لفريقها.وبلغت الإثارة ذروتها في الشوط الرابع الذي كان به المستوى متقاربا بين الطرفين، قبل أن تتمكن لاعبات النصر من تجيير اللقاء لصالحهن، وتحقيق أول ألقاب الموسم الجديد.