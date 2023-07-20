النصر يطمح لعبور محطة عمان أف سي بدوري المحترفات

مهند جويلس

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عمان- يطمح فريق النصر إلى عبور محطة نظيره عمان اف سي، ضمن افتتاح منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفات لكرة القدم لموسم 2023، في المباراة التي ستقام على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب عند الساعة السابعة من مساء اليوم.ويسعى النصر، إلى استغلال الحالة المعنوية المتراجعة عند منافسه الذي تراجع للمركز الرابع وقبل الأخير على سلم الترتيب، وعانى من غياب قائدة الفريق مي سويلم التي توجهت للاحتراف في السعودية خلال الفترة الماضية.وتستكمل مباريات الجولة التاسعة غدا، بلقاء وحيد يجمع فريقي الاتحاد والأرثوذكسي فيما يخضع فريق الاستقلال للراحة في الجولة الحالية.وكان الاتحاد، أنهى الجولة الثامنة متصدرا للترتيب برصيد 16 نقطة، مقابل 11 نقطة للأرثوذكسي صاحب المركز الثاني، فيما يأتي النصر بالمركز الثالث وبرصيده 9 نقاط، ويحتل عمان اف سي المركز الرابع وبرصيده 8 نقاط، ويقبع الاستقلال في المركز الخامس والأخير وبرصيده نقطة واحدة.ويأمل فريق النصر بقيادة المدرب منير أبو هنطش، مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في البطولة، بعد أن سجل انتصارين في مرحلة الإياب على حساب الاتحاد والاستقلال، مع تبقي مباراة أخيرة له في المرحلة الثانية، بمواجهة الأرثوذكسي الأسبوع المقبل.ويهدف النصر إلى رد الخسارة التي تعرض لها أمام عمان اف سي في مرحلة الذهاب بثلاثية نظيفة، والصعود للمركز الثاني مؤقتا قبل مواجهته المهمة في الجولة المقبلة، شريطة تحقيق الفوز في لقاء اليوم.وتتنوع خيارات أبو هنطش الفنية في المواجهة المرتقبة، إلا أن الأسماء الأقرب لبدء اللقاء بصفة أساسية هي: سوزان أبو قرق، هيا خليل، سناء مفلح، عليا حسن، نور المشايخ، رنيم داود، تمارا علي، ميسم الأقطش، رزان الزاغة، تحرير القواسمة وفريدريكا توركودزور.ومن المنتظر، أن يعلن عمان اف سي عن هوية مدربه الجديد، والتي تتمثل بتعيين حسام أبو رياش بدلا للمدرب بسام أبو رزوق، والذي قدم استقالته مؤخرا من تدريب الفريق لأسباب خاصة.وستتعزز صفوف عمان اف سي باللاعبات اللواتي لم يتواجدن في المباراة الماضية لأسباب مختلفة، إذ اكتملت صفوف الفريق في التدريبات خلال الأيام الماضية، ما يمنح المدرب الجديد أوراقا متنوعة لمحاولة تحقيق الانتصار الغائب منذ فترة طويلة.ومن المتوقع أن يحافظ أبو رياش على الأسماء ذاتها التي شاركت في المباريات الماضية حفاظا على الاستقرار، والممثلة بكل من: روند كساب، ليان عجارمة، أشيا كونستانس، لوجين البطوش، منى الصاحب، جوسي لاربي، راما حامد، أروى البطاينة، راما السيلاوي، تالا برغوثي وبانه البيطار.ومن الجدير بالذكر، أن فرق الاتحاد، الأرثوذكسي، النصر وعمان اف سي، ضمنت المشاركة في بطولة كأس الأندية النسوية (الأردن – السعودية)، والتي ستقام في عمان نهاية شهر آب (أغسطس) المقبل، بمشاركة 4 فرق سعودية وهي: النصر، الهلال، الشباب والاتحاد.