 
الخميس 06 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

النصر يواجه الأرثوذكسي وعمان اف سي يقابل الحسين بـ"المحترفات"

من مواجهة سابقة بين الأرثوذكسي والنصر بدوري المحترفات - (من المصدر)
من مواجهة سابقة بين الأرثوذكسي والنصر بدوري المحترفات - (من المصدر)
عمان- بعد خسارتين متتاليتين في انطلاقة بطولة الدوري النسوي للمحترفات، يدخل فريق النصر مواجهة اليوم أمام الأرثوذكسي وعينه على افتتاح رصيده النقطي، في أولى مواجهات الجولة الثالثة من البطولة، والتي ستقام عند الساعة الخامسة مساء على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب. اضافة اعلان
ويسعى النصر، إلى تدارك الأخطاء التي وقع فيها الفريق في الجولتين الماضيتين، والتي كلفته الخسارة في افتتاح البطولة بهدف وحيد من الحسين إربد، قبل تجرع مرارة الخسارة بأربعة أهداف دون مقابل من الاتحاد.
ويسعى مدرب الفريق عبد الفتاح الشدفان، إلى مفاجأة المنافس الصعب، من خلال اعتماده على كل من: سوزان أبو قرق، عليا حسن، سناء مفلح، روبي موسى، تمارا أحمد، شهد عبد الحليم، أنفال الصوفي، سارة الطميزي، ختام شقير، لونا المومني ومايا عويسات.
في المقابل، أكد الأرثوذكسي مع مدربه سالم القرا، أن خسارة مباراة الافتتاح بثنائية من الاستقلال كانت كبوة جواد، بعد أن استعاد قوته وسجل فوزا عريضا على الحسين برباعية في الجولة التالية، ليحاول من مواجهة اليوم تسجيل فوزا آخر لإثبات قدرته على المنافسة في مجريات المسابقة.
ويملك الأرثوذكسي في صفوفه عددا لا بأس به من اللاعبات اللواتي بستطعن حسم أي مواجهة، ومنهن: جود الشنطي، سلوى خليل، لوجين البطوش، نور المشايخ، نور زوقش، ملك السيد، تسنيم أبو الرب، ناومي أنيما، سارة عامر، ميرا عطاري ورحمة جافارو.
ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من أسامة حسن حكما للساحة، المساعد الأول محمد الجبور، المساعد الثاني رهف الأخرس، وأمل صباح حكمة رابعة.
وتقام اليوم عند الساعة الثامنة مساء على الملعب ذاته، المواجهة الثانية لحساب الجولة، حيث يتطلع عمان اف سي إلى مواصلة صحوته وتسجيل الفوز الثاني على التوالي، عندما يواجه الحسين إربد، علما بأن كل فريق يملك 3 نقاط في رصيده.
ويبحث المدير الفني لفريق عمان اف سي أحمد حمكري، عن تسجيل فوز جديد يعكس مدى تحضيرات الفريق الجدية في المرحلة الماضية، وأفضلية عدد من لاعباته بمختلف المراكز، معتمدا على لاعبات يمتلكن خبرات جيدة في البطولة، وهن: بياتريس نكيتيا، منى الصاحب، كونستانس أشيا، هيا خليل، رند أبو حسين، ماسا زيادة، ليان عجارمة، جوسي لاربي، رزان الزاغة، بانه البيطار وتالا البرغوثي.
وبدوره، يمني فريق الحسين إربد النفس في طي صفحة الخسارة القاسية برباعية في الجولة الماضية، والتركيز على بقية مباريات مرحلة الذهاب لحصد أكبر عدد من النقاط، علما بأن الفريق قادم من دوري الدرجة الأولى ويضم في صفوفه أصغر معدل أعمار لاعبات بالبطولة. 
ومن المتوقع، أن يواصل بطاينة اعتماده في قائمته الأساسية على كل: من ديانا الجولاني، شارلوت الأبيض، رحمة أبزاخ، زينب عبيدات، أسيل الخواجه، رانيا سلامة، عزيزة الحايك، تولين شويات، سحر علي، راما أبو السندس وليان المومني.
ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من إسراء مبيضين حكمة للساحة، المساعد الأول بيان بكيرات، المساعد الثاني مجد كافيه، وإسراء المجالي حكمة رابعة.
وتختتم الجولة الثالثة غدا، بلقاء وحيد يجمع الاتحاد متصدر الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط مع نظيره الاستقلال صاحب النقاط الثلاث، والتي ستجري أحداثها على الملعب نفسه عند الساعة السابعة مساء.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-06-06 at 22.08.24

منتخب النشامى يتأهل للدور الثالث من التصفيات الآسيوية المشتركة بعد فوزه على طاجكستان

منذ 9 دقيقة
9913a24e-5af7-4c22-8beb-b5ff4a8d7144

ولي العهد يؤازر النشامى أمام طاجيكستان في استاد عمان الدولي

منذ1 ساعة
جانب من تدريبات سابقة للمنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما (من المصدر)

"الشباب" يكثف تحضيراته لغرب آسيا ويترقب قرعة التصفيات القارية

منذ1 ساعة
جانب من تدريب المنتخب الوطني الأخير أمس على ملعب البترا استعدادا لمواجهة طاجيكستان - (تصوير: أمجد الطويل)

"النشامى" يدخل منعطفا حاسما أمام طاجيكستان الليلة

منذ23 ساعة
المنتخب الوطني لكرة القدم - (من المصدر)

أمن الملاعب خلال مباراة المنتخب: ارفع علمك وشجع الأردن

منذ24 ساعة
محلل أداء فريق الحسين إربد مهند الحجوج يزهو بكأس الدوري -(من المصدر)

محلل الأداء الحجوج يكشف تفاصيل مذهلة في عمله مع الحسين إربد

05 حزيران 2024
افكار و مواقف
ترجمات
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |04 حزيران 2024
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات |04 حزيران 2024
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

مجاعة الحرب في غزة

العيد منذ24 ساعة

c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy

الغسلة الإخبارية 04 حزيران 2024

68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نفسي 03 حزيران 2024

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28
 