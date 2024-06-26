النصر يواجه الحسين في افتتاح إياب "المحترفات" اليوم

مهند جويلس

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عمان- يبحث فريق النصر عن أول نقاط له بدوري المحترفات لكرة القدم، وذلك عندما يلتقي نظيره الحسين إربد عند الساعة السابعة من مساء اليوم على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، في افتتاح منافسات الجولة السادسة والأولى من مرحلة الإياب.ويتطلع النصر إلى بدء المرحلة الثانية من زمن المسابقة بصورة مغايرة، بعد أن أنهى مرحلة الذهاب في المركز السادس والأخير من دون أي نقطة، عقب خسارته في جميع المواجهات.وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في مستهل مشوارهما بالنسخة السادسة للبطولة، قد انتهت لصالح الحسين بهدف وحيد سجلته سحر علي.وخسر النصر في الجولة الثانية من الاتحاد برباعية نظيفة، قبل أن يخسر من الأرثوذكسي بثلاثية بيضاء، فيما خسر بالجولة الرابعة من عمان اف سي بهدف وحيد، لينهزم في الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة الذهاب على يد الاستقلال بهدفين دون مقابل.ولم يستطع النصر تسجيل أي هدف خلال 5 مباريات، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى مع فريق في مرحلة الذهاب بجميع نسخ دوري المحترفات السابقة، ما يجعل مدرب الفريق عبد الفتاح الشدفان أمام تحد صعب في تعديل مسار النصر من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط.ويعول الشدفان في خياراته الأساسية على كل من سوزان أبو قرق، عليا حسن، سناء مفلح، تمارا أحمد، مسار عثامنة، تحرير القواسمة، روبي موسى، سارة الطميزي، ختام شقير، لونا المومني ومايا عويسات.وعلى الطرف الآخر، يدخل فريق الحسين إربد المواجهة وعينه على تكرار الفوز والانفراد في المركز الثالث على سلم الترتيب، حيث يأمل المدرب عدي بطاينة في استغلال النتائج السلبية التي يمر بها منافسه في الفترات الماضية.وحقق الحسين الفوز مرتين في مرحلة الذهاب على حساب النصر بهدف وحيد، والاستقلال بهدفين لهدف، فيما خسر من الأرثوذكسي وعمان اف سي برباعية بيضاء، ومن الاتحاد بستة أهداف دون مقابل، كأكبر نتيجة في الموسم الحالي.وتنحصر خيارات بطاينة في المواجهة بالاعتماد على كل من ديانا الجولاني، ملاك موسى، رحمة أبزاخ، رانيا سلامة، أسيل الخواجة، زينب عبيدات، عزيزة الحايك، تولين شويات، سحر علي، راما أبو السندس وليان المومني.وتختتم الجولة غدا بمواجهتين؛ حيث يلتقي الاتحاد (15 نقطة) مع عمان اف سي (12 نقطة) في قمة مباريات الجولة، عند الساعة السادسة مساء على الملعب نفسه، فيما يلعب الاستقلال (6 نقاط) مع الأرثوذكسي الذي يملك الرصيد ذاته عند الساعة التاسعة مساء.