النصيري على رادار وست هام.. ومانشستر يونايتد يطارد هنري

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مدن - حصل النجم الدولي المغربي يوسف النصيري، على فرصة الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حسب ما ذكرته تقارير صحفية أمس.وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن النصيري يحوز على اهتمام وست هام يونايتد الذي يسعى لضم اللاعب المغربي من إشبيلية، إلى جانب مهاجم كورنثيانز يوري ألبرتو من كورينثيانز.وبعد بيع ديكلان رايس إلى آرسنال مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني، أصبح لدى مالك وست هام، ديفيد سوليفان، قدرا كبيرا من المال لإنفاقه هذا الصيف.وحصل فريق ديفيد مويز مؤخرًا، على خدمات لاعب خط الوسط الإنجليزي جيمس وارد براوز (30 مليون جنيه إسترليني) ووإدسون ألفاريز (35 مليون جنيه إسترليني) ومحمد قدوس (38 مليون جنيه إسترليني) من أياكس.وبعتمد مويس على ميكاييل أنتونيو كمهاجم صريح، ويحتاج لمنافس له، في ظل ارتباط داني إينجز بالتعاقد مع إيفرتون.وسجل النصيري البالغ من العمر 26 عامًا، 55 هدفًا في 159 مباراة مع نادي إشبيلية، وتألق مع المغرب في كأس العالم 2022، علما بأنه سجل 17 هدفا في 61 مباراة دولية.وفي الوقت نفسه، لعب ألبرتو البالغ من العمر 22 عامًا مباراة دولية واحدة مع البرازيل، وسجل 52 هدفًا في 158 مباراة مع الفريقين البرازيليين إنترناسيونال وكورنثيانز.وأمضى ألبرتو بعض الوقت في أوروبا مع فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي، لكنه شارك في 16 مباراة فقط.ظهير جديد على لائحة تشيلسيأفادت تقارير صحفية أمس، بأن تشيلسي يفكر في ضم ظهير أيمن جديد، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.ونظرًا لكثرة تعرض ريس جيمس للإصابات، يريد تشيلسي الحصول على ظهير جديد.ووصل مالو جوستو بالفعل هذا الصيف، لكن صحيفة "إيفنينج ستاندارد" ذكرت أمس، أن "البلوز" يمكن أن يقوم بخطوة للتعاقد مع جيريمي فريمبونج لاعب باير ليفركوزن.ومع ذلك، يضيف التقرير، أن إقناع النادي الألماني بالبيع سيتطلب عرضًا كبيرًا.وساعد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، وهو لاعب رئيسي في تشكيلة المدرب تشابي ألونسو، باير ليفركوزن في الوصول إلى الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي الموسم الماضي، قبل الخسارة في مجموع المباراتين أمام روما 0-1.وشارك فريمبونج في 48 مباراة وساهم بـ20 هدفًا في جميع مسابقات الموسم الماضي، ليحتل ليفركوزن المركز السادس في جدول الدوري الألماني.شارك فريمبونج بالفعل في جميع مباريات ليفركوزن الثلاث في الموسم الجديد، وقدم 3 تمريرات حاسمة.هنري ينال اهتمام مانشستر يونايتداستفسر مانشستر يونايتد، عن إمكانية ضم لاعب برينتفورد ريكو هنري، حيث يتطلع إلى جلب ظهير أيسر جديد قبل الموعد النهائي لفترة الانتقالات يوم الجمعة.ويبحث يونايتد في السوق عن ظهير أيسر، بعد تعرض لوك شاو لإصابة عضلية من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لأشهر عدة.ومن بين الخيارات المتاحة أمام مانشستر يونايتد، يبرز كل من: مارك كوكوريا لاعب تشيلسي، وسيرجيو ريجيلون لاعب توتنهام، وماركوس ألونسو لاعب برشلونة.وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن يونايتد استفسر عن وضع هنري ومدى توفره في السوق الحالية.وقدم هنري (26 عاما) أداءً ثابتًا ومثيرًا للإعجاب مع برينتفورد، منذ انضمامه إليه من وولسال في العام 2016.وغاب هنري، عن مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وشارك أساسيًا في جميع مباريات برينتفورد الثلاث حتى الآن هذا الموسم.ولن يكون استغناء برينتفورد عن هنري سهلا في وقت متأخر من فترة الانتقالات، لكن "ديلي ميل" تزعم أن النادي ربما يكون أكثر انفتاحًا على رحيله في نهاية الموسم.ومن المتوقع أيضا، أن شراء خدمات هنري لن يتم بسعر زهيد، حيث يمتد عقده مع برينتفورد حتى العام 2026.عرض محسن من سيتي لنونيزأفادت تقارير صحفية أمس، بأن مانشستر سيتي قدم عرضًا محسنًا بقيمة 52 مليون جنيه إسترليني للاعب خط وسط وولفرهامبتون ماتيوس نونيز.وغاب اللاعب البرتغالي الدولي، عن فوز فريقه 1-0 على إيفرتون يوم السبت الماضي، بسبب الإيقاف.وكان مانشستر سيتي، قدم عرضًا بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني، تم رفضه من قبل ولفرهامبتون الأسبوع الماضي.ومع ذلك، فإن الفائز بثلاثية الألقاب التاريخية الموسم الماضي، ما يزال يسعى لجلب نونيز إلى ملعب "الاتحاد".ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، قدم مانشستر سيتي عرضًا جديدًا لشراء نونيز، لكنه ليس على استعداد لتقديم عرض أعلى من ذلك.ويضيف التقرير، أن النادي يأمل في إتمام الصفقة قريبًا، بعد تقديم 52 مليون جنيه إسترليني للاعب البالغ من العمر 25 عامًا.من ناحيته، ذكر خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، أن المسؤولين في سيتي واثقون، من أن هذه الخطوة ستتم.وأبدى وولفرهامبتون، اهتمامه بثنائي مانشستر سيتي جيمس ماكاتي وتومي دويل، ولكن من غير المتوقع أن يتم تضمين أي لاعب في الصفقة.وما يزال أمام نونيز أربع سنوات متبقية على عقده، وهو الذي انضم إلى وولفرهامبتون مقابل 38 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي.بدأ ليفربول التحرك في سوق الانتقالات، لتأمين لاعب بديل لتعويض الرحيل المحتمل لنجم الفريق، محمد صلاح إلى اتحاد جدة، بحسب تقرير صحفي.واتفق مسؤولو النادي السعودي بشكل نهائي مع صلاح، على جميع الشروط الشخصية لعقده، بينما أبدى ليفربول مرونة حيال الصفقة.وكانت تقارير صحفية سعودية، ذكرت مؤخرا، أن مباراة ليفربول ونيوكاسل التي انتهت بفوز الأول 2-1 أول من أمس ضمن منافسات البريميرليج، ستكون الأخيرة للدولي المصري بقميص النادي الإنجليزي.ومن جانبها، قالت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية: "إن الريدز يخطط للتحرك من أجل التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس، في حال رحيل صلاح".وأمضى فيليكس النصف الثاني من الموسم الماضي مع تشيلسي، على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد.ومن جهة أخرى، أعطى مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، الضوء الأخضر لجلب فيليكس إلى النادي الكاتالوني.ويرحب أتلتيكو مدريد برحيل اللاعب، بعد توتر علاقته بجماهير النادي، وكذلك مدربه دييجو سيميوني.وكان الدولي البرتغالي، أعلن رغبته في الانتقال لصفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.يونايتد يعرض مارسيال على ريالعرض مانشستر يونايتد، أحد لاعبيه البارزين في خط الهجوم على ريال مدريد مؤخرا.ويعاني ريال من أزمة هجومية، بسبب رحيل كريم بنزيمة لاتحاد جدة، وتعرض الثنائي فينيسيوس جونيور وأردا جولر للإصابة، إضافة إلى عدم اعتماد المدرب كارلو أنشيلوتي على إبراهيم دياز.ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عرض مانشستر يونايتد على ريال مدريد التعاقد مع الفرنسي أنتوني مارسيال، مهاجم الشياطين الحمر، على سبيل الإعارة.كما قدم الشياطين الحمر، فرصة لريال مدريد لوضع بند أحقية شراء لمارسيال في الصيف المقبل نظير 15 مليون يورو فقط.ويتمتع اللاعب البالغ 27 عاما، بخبرة اللعب في الدوري الإسباني، بعد أن لعب معارا مع إشبيلية في 2022.وسبق أن ذكرت تقارير، أن ريال مدريد لا ينوي التعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، رغم إصابة فينيسيوس. -(وكالات)